Как украинский гемблинг стал «теневым» и кто из нардепов может получать 20 миллиардов «коррупционной ренты»

Украинский гемблинг продолжает оставаться сферой бизнеса, где крутятся как минимум 150 миллиардов гривен, звучат громкие скандалы между министрами и нардепами, а государство теряет на этом до 20 миллиардов ежегодно. Но, судя по всему, отдельных представителей власти это вполне устраивает, ведь позволяет получать на этом "коррупционную ренту", которая может достигать в год десятков миллиардов гривен. Причем для этого создан специальный коррупционный механизм, который выводит с легального рынка компании, бывшие некогда лидерами гемблинга в Украине.

Как украинский игорный бизнес выводят в «тень»

"Комментарии" разбирались, как функционирует коррупционная схема, кто от нее пострадал и сколько может она приносить организаторам.

Лучшие годы гемблинга позади?

Как утверждал в январе 2025 года народный депутат Украины Ярослав Железняк, в 2024-м году украинцы делали ставок ежемесячно от 12,5 до 19,7 млрд грн., так что на рынке крутилось около 160 млрд грн. Судя же по данным сервиса OpenDataBot, Топ-10 лидеров гемблинга получили в том же году в виде дохода 55,5 млрд грн. И эти показатели были лучшими для отрасли, особенно на фоне жалких 2 миллиардов, которыми лидеры рынка оперировали в 2022-м.

Сколь-нибудь вменяемой статистики по 2025-у году пока нет, но, как утверждает тот же Ярослав Железняк, 2023-й год был наиболее прибыльным для государства по объемам уплаченных налогов от гемблинга – 13 млрд грн. за 9 месяцев, что в 105 раз выше того же показателя за 2021-й. Политик объяснял это отменой налоговых льгот и борьбой с мискодингом, то есть сменой кода безналичного платежа осуществляемой в банках. Только через одно банковское учреждение могли проходить миллиарды гривен.

Но уже весной Железняк сетовал, что в январе-феврале 2026-го налоговые поступления от гемблинга резко просели на 30,7% в сравнении с тем же периодом 2025-го: в бюджет поступили 1,6 млрд грн., причем 1,15 млрд грн. из них в феврале. Более того, с августа 2025 года постоянно снижаются поступления от налогов на доходы физлиц, которым облагаются выигрыши в онлайн-казино. Политик утверждает, что это является результатом различных схем минимизации со стороны игроков рынка — подмены понятий выигрыш и возврат, манипулирования с налогом на прибыль и налогом на доходы физических лиц.

Подобные схемы действительно процветают в отечественном гемблинге и "Комментарии" не раз рассказывали о многих из них, но ситуация очень похожа на то, что некоторые представители власти сами толкают рынок в "тень", лишая бюджет миллиардов гривен.

Каждый год – новый лидер рынка

Кроме скандалов о связях с РФ, уклонением от налогов и прочим, традиционным явлением для рынка гемблинга последних лет является буквально ежегодная смена его лидера. Причем, компания, являющаяся лидером в прошлом году, может считать себя счастливой, если им удастся хотя бы продолжить работу в текущем году.

Так, до войны бесспорным фаворитом рынка азарта в Украине выступало ООО "Париматч" под брендом Parimatch, начавшее свою работу в сентябре 1995 года. Впоследствии компания вышла на рынок СНГ, на время запрета азартных игр в Украина ушла в онлайн и работала "втемную". По версии правоохранителей в этот период компания имела оборот в 20 млн грн. в день, и легализовала 350 млн дол. Однако до 2022 года у Parimatch могла быть "авторитетная крыша" в лице председателя фракции "Слуги народа" в ВР Давида Арахамии, о чем сообщали "Комментарии".

Однако после полномасштабного российского вторжения быстро выяснилось, что в РФ "Париматч" в 2019-2020 годах собирал на ставках 7,6 млрд и 15,4 млрд российских рублей соответственно, в виде чистой прибыли получая более 400 млн рублей (свыше 150 млн гривен). Эти доходы позволили компании войти в ТОП-10 российских букмекерских компаний и крупных налогоплательщиков РФ. Результаты не замедлили себя ждать – в марте 2023-го СНБО наложил на компанию санкции сроком на 50 лет. В компании пытались оспорить это решение, пробовали продолжить деятельность через букмекера BuddyBet, но в конце концов бренд ушел с азартного рынка Украины.

2023-й год стал настоящим бенефисом ООО "Спейсикс" (вид деятельности – организация азартных игр, уставной фонд – 58 млн 825 тыс. грн) и ее ТМ Cosmolot — из 55 млрд грн. общего дохода Топ-10 рынка на долю компании пришлись 27,95 млрд грн. Однако в 2024-м году владелец фирмы, гражданин Германии Нойманн-Дамерау Арнульф Эккехард столкнулся с давлением власти и требованиями переписать на нужного человека 50% компании, о чем заявил в апреле того же года.

В октябре 51% акций компании были проданы ООО "Невада гейминг холдинг", зарегистрированной в американском штате Невада, центре азартного бизнеса США. Но поскольку на сайте "Невада гейминг холдинг" на посту президента и гендиректора компании значится сам Нойманн-Дамерау Арнульф Эккехард, то он и является владельцем 100% акций "Спейсикса" и ТМ Cosmolot.

Правда эти действия не помогли – место лидера рынка компания утратила, а доходы упали с 27 млрд грн. до убытка в 384 тыс. грн. "Контрольный выстрел" прозвучал в апреле этого года — Госагентство PlayCity аннулировало лицензию онлайн-казино Cosmolot из-за нарушения финансовых правил и наложило на ООО "Спейсикс" штраф в 12,9 млн грн.

Место нового лидера рынка в 2024-м перешло к ООО "Букмекерская компания "Фавбет" (вид деятельности – организация азартных игр, уставной фонд – 54 млн грн), выручившей тогда по данным аналитического сервиса YouControl 21,2 млрд грн. Но владелец компании и бренда Favbet Андрей Матюха тоже радовался успехам ровно год. Собственнику быстро припомнили регистрацию убытков в своей отчетности, деятельность и зарегистрированную в РФ торговую марку до 30 декабря 2024 года, а также якобы паспорт российского гражданина у самого Андрея Матюхи.

Но настоящие проблемы для Favbet наступили после ликвидации КРАИЛ и появления вместо него "ПлейСити", что стало зримо ясно в конце 2025-го начале 2026-го годов – в результате нескольких проверок ООО "Букмекерская контора "Фавбет" было начислено свыше 9 млн грн. штрафов. Вероятно, в компании поняли, что лицензию на деятельность им не продлят и 2 апреля 2026 года приняли решение о ликвидации.

Следствием этого стала новая смена лидера рынка – в 2025-м году им стал ООО "Слотс ю эй" (вид деятельности – организация азартных игр, уставной фонд – 31 млн грн.), работающий под брендами 777 и Slotoking. На компанию пришлись 15,74 млрд грн. дохода в 2025-м году. "Комментарии" подробно останавливались на личностях номинального и вероятно, настоящего собственника казино. Так, номинально владельцем обоих игорных брендов выступает Павел Журило, который засветился в попытке получить от государства 1 млн 659 тыс. грн. НДС в бытность его директором компании ООО "Опцион тайм". Но настоящим владельцем вероятнее всего выступает экс-нардеп от партии "Самопомощь" Андрей Журило.

Эта связь прослеживается через еще одного совладельца ООО "Опцион тайм", в котором прежде был директором Павел Журило. Речь идет о Лилии Вакульчак, которой, кроме 25% "Опциона тайм", принадлежало АО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Инфокс". Впрочем, на деле последний входил в состав группы "Инвестиционные партнеры" Андрея Журжия.

Как и с другими участниками рынка, за "Слотс ю эй" найдется целый список "грехов", за которые компанию можно вывести с рынка. Например, это уголовное производство №72022000400000003 от 19 сентября 2022 года, по которому проходят десятки банков и украинских казино. По версии следствия, украинские онлайн-казино создали массу нелегальных веб-сайтов, так называемых "зеркал" своих онлайн-казино, которые не имеют лицензий, и зарабатывающих на этом большие деньги. Затем, по сговору с банками операции с данными деньгами проводились по мискодингу и выводились заграницу.

Онлайн-казино ТМ Slotoking могло работать и в России, во всяком случае его реклама в русскоговорящем сегменте появилась в 2012-м году. На украиноязычной же версии сайта первым годом работы значится 2014-й, как, кстати, и казино "777", при том, что в то время в Украине азартные игры были запрещены.

Все эти претензии к "Слотс ю эй" могут привести к его падению, правда судя по финансовым показателям компании за 1-е полугодие, дела у нее идут просто отлично – доход в 10,6 млрд грн. против 7,3 млрд грн. по итогам 1 полугодия 2025 года.

Тактика вывести из легального рынка в "тень", пусть государство потеряет миллиарды

Казалось бы, почему необходимо расстраиваться из-за того, что с рынка выводятся компании, запятнавшие себя финансовыми махинациями и связями с Россией? Подобное можно было бы только приветствовать, если бы не два обстоятельства:

1) места лишенных лицензий лидеров рынка с запятнанной репутацией занимают компании, занимающиеся тем же самым;

2) государство теряет на этом миллиарды гривен во время войны.

Первым "пострадавшим" от борьбы с гемблингом стал уже упоминавшийся Parimatch, который как писали "Комментарии" достаточно спокойно работает под видом Parik24 вообще без лицензии, но принимает платежи и не платит никаких налогов. Еще одним "зеркалом" компании может быть бренд GorillaBet. Но как такое возможно?

Вероятным ответом на этот вопрос может быть негласное разрешение власти. Так, в 2023-м году одной из претензий к Parimatch была неуплата налогов на сумму в 23,3 млрд грн., из которых компания все же погасила в 2024-м году 1,07 млрд. Является ли это единственным платежом компании – неизвестно, но как заявлял в свое время партнер компании Energame, управляющей активами группы компаний Parimatch, Максим Ляшко за 2021-2023 годы компания заплатила 957 млн грн. налогов.

Если кроме уплаты 1,07 млрд грн. в 2024-м году Parimatch никаких больше платежей в бюджет не проводил, то оказывается, что вся борьба и санкции со стороны государства привели к уплате оператором за 3 года сумм всего на 100 млн. грн. больше, чем налогов за 2021-2023 годы. Иными словами, вся масштабная борьба с онлайн-казино для бюджета почти ничего не принесла.

Еще более вопиющий налоговый дисбаланс связан с ООО "Букмекерская компания "Фавбет". Как утверждал в 2025-м году президент Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса (АУОИБ) Александр Когут, из 13,94 млрд грн. налогов отрасли за 9 месяцев 2025 года на долю FAVBET пришлись 6,4 млрд грн. Из-за ожидаемых проблем с продлением лицензии и ликвидации компании госбюджет этих миллиардов явно не получит. Зато в интернете легко можно найти рекламу азартных игр от FAV365, вижуал которого уж очень напоминает Favbet.

При этом сколько именно и какие налоги уплачивают остальные игроки игорного рынка, прежде всего его нынешний лидер – ООО "Слотс ю эй", совершенно неизвестно.

Тем самым выполняя вроде бы правильную миссию – выводя с рынка компании с запятнанной репутацией, на деле чиновники параллельно лишают государство миллиардных налоговых поступлений. И это далеко не все. Судя по всему, такой вывод может иметь прямой целью перенаправить эти миллиарды в определенный карман, используя для этого служебное положение и государственные банки.

Госбанк не только для заставы Галущенко, но и для гемблинга и нардепа?

Но каким образом вывод онлайн-казино из легального поля в теневой, может позволить нечистым на руку чиновникам на этом нажиться? Ответ кажется простым – сделать зависимым от регуляторных органов и заставить за эту "защиту" платить. Однако, судя по всему, украиснкие чиновники пошли гораздо дальше, и предложили таким теневым казино государственные услуги, вернее, услуги госбанка.

Государственный "Сенс банк" прогремел на всю страну в августе, когда через его счета были легализированы средства, необходимые для внесения залога за экс-министра энергетики Германа Галущенко, проходившего в рамках расследования "Мидас".

Первые серьезные вопросы к банку возникли в мае, когда нардеп Даниил Гетманцев заявил о создании ОПГ внутри банка при "молчаливом" согласии Нацрегулятора и правоохранительных органов. Политик назвал "большой коррупционной конструкцией" тот факт, что банк берет на себя функцию осуществления нелегальных платежей для азартных игр и фактически предоставляет эту услугу крупнейшим операторам.

Заметим, что подобное обвинение о махинациях "Сенс банк" с платежами для операторов гемблинга не является чем-то совершенно новым. К примеру, в уже упомянутом уголовном производстве №72022000400000003 от 19 сентября 2022 года "Сенс банк" фигурирует в качестве одного из участников мискодинга для рынка азарта еще до своей национализации, после этого же масштабы данной услуги только выросли.

Как сообщали "Комментарии", одно время банк фактически контролировал все гемблинг-платежи через Visa, ведь только у него было разрешение на обработку таких операций. В самом банке подтверждали участие на гемблинг-рынке. Непосредственным же куратором этих операций мог выступать экс-советник тогдашнего наблюдательного совета банковского учреждения Василий Веселый.

Монополию на рынке признавал и директор PlayCity Геннадий Новиков в конце 2025 года, говоря, что только три банка обслуживают игорный бизнес по платежной системе Mastercard и только один – по Visa

Заметим, что, как утверждал в свое время журналист Сергея Лямец, до национализации "Сенс банка" игорный рынок обслуживали другие банки, в том числе государственный "Укргазбанк", но после на него стало приходиться около 85% оборотов рынка.

При этом журналист намекал, что основными бенефициарами являются создатели действующей архитектуры рынка народные депутаты, которые уже многие годы системно комментируют "игорку" — Даниил Гетманцев и Ярослав Железняк.

Действительно интерес Даниила Гетманцева к игорному бизнесу не является секретом, так что он даже открыто и весьма грубо, на системной основе критиковал экс-министра обороны Украины Михаила Федорова, курировавшего отрасль через своих ставленников в PlayCity. Любопытным является тот факт, что до своего искреннего возмущения махинациями с гемблингом в "Сенс банке" 5 мая 2026 года, Даниил Гетманцев на своем Телеграмм-канале вспоминал о банковском учреждении в последний раз за 1,5 года до того – в ноябре 2024-го.

В отличие от Даниила Гетманцева, Ярослав Железняк в своем Телеграмм-канале вспоминает "Сенс банк" гораздо регулярнее, правда в основном в контексте влияния на него беглого бизнесмена Тимура Миндича и экс-главы ОП Украины Андрея Ермака. Так, политик утверждает, что председатель банка Алексей Ступак, проходящий подозреваемым по делу "Форрест гамп", является креатурой Тимура Миндича, а теперь уже экс-глава наблюдательного совета Николай Гладышенко — человек Андрея Ермака.

Заметим, что Даниил Гетманцев в свою очередь отметил, что из-за P2P-переводов государственного банка операторы азартных игр массово уклонялись от налогообложения и получали заниженные тарифы на эквайринг, фактически обворовывая армию. И все это под пристальным игнорированием Андрея Пышного.

"Отдельно подчеркиваю, что вопросы относятся непосредственно к Андрею Пышному и не имеют никакого отношения к независимости НБУ, не имеют ничего личного, не обусловлены политическими мотивами, как бы ему ни хотелось выдать желаемое за действительное", — более чем явно намекнул нардеп на человека, которого он считает причастным к махинациям "Сенс банка".

Тем временем как ранее сообщали "Комментарии", на украинском игорном рынке могут появиться болгарские бизнесмены, связанные с убитым главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.



