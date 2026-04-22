PlayCity аннулировало лицензию Cosmolot и выписали большой штраф: какая причина

Slava Kot
Государственное агентство Украины PlayCity аннулировало лицензию компании ООО "Спейсикс", работавшей на рынке онлайн-гемблинга под брендом Cosmolot. Причиной послужили нарушения законодательства, выявленные во время проверки деятельности оператора.
Как сообщили в агентстве PlayCity, основные претензии к Cosmolot касались способов проведения финансовых операций. В частности, регулятор зафиксировал использование p2p-платежей, а также возможность пополнения игровых счетов банковскими картами третьих лиц. Именно эти механизмы стали основанием не только для штрафов, но и аннулирования лицензии.
Помимо лишения права на работу к компании применили финансовые санкции. За использование p2p-платежей наложен штраф в размере 8,6 млн. гривен. Еще 4,3 млн гривен взыскат за нарушение, связанное с пополнением счетов картами посторонних лиц.
В Министерстве цифровой трансформации также заявили о готовящихся новых изменениях к законодательству. Они должны усилить контроль над операторами, механизмы проверки компаний и прозрачность ставок. Решение по аннулированию лицензии Cosmolot может стать одним из самых громких прецедентов на украинском рынке онлайн-казино и сигналом для других операторов об усилении надзора со стороны государства.
