PlayCity аннулировало лицензию Cosmolot и выписали большой штраф: какая причина

Государственное агентство Украины PlayCity аннулировало лицензию компании ООО "Спейсикс", работавшей на рынке онлайн-гемблинга под брендом Cosmolot. Причиной послужили нарушения законодательства, выявленные во время проверки деятельности оператора.

PlayCity аннулировало лицензию Cosmolot

Как сообщили в агентстве PlayCity, основные претензии к Cosmolot касались способов проведения финансовых операций. В частности, регулятор зафиксировал использование p2p-платежей, а также возможность пополнения игровых счетов банковскими картами третьих лиц. Именно эти механизмы стали основанием не только для штрафов, но и аннулирования лицензии.

Помимо лишения права на работу к компании применили финансовые санкции. За использование p2p-платежей наложен штраф в размере 8,6 млн. гривен. Еще 4,3 млн гривен взыскат за нарушение, связанное с пополнением счетов картами посторонних лиц.

"Лицензия в сфере азартных игр предусматривает работу по установленным законом требованиям. Наша задача – обеспечить постоянный и прозрачный надзор за лицензиатами, чтобы рынок работал по единым правилам для всех участников", – заявил глава PlayCity Геннадий Новиков.

В Министерстве цифровой трансформации также заявили о готовящихся новых изменениях к законодательству. Они должны усилить контроль над операторами, механизмы проверки компаний и прозрачность ставок. Решение по аннулированию лицензии Cosmolot может стать одним из самых громких прецедентов на украинском рынке онлайн-казино и сигналом для других операторов об усилении надзора со стороны государства.

