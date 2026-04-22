PlayCity анулювало ліцензію Cosmolot і виписали великий штраф: яка причина

Державне агентство України PlayCity анулювало ліцензію компанії ТОВ "Спейсикс", яка працювала на ринку онлайн-гемблінгу під брендом Cosmolot. Причиною стали порушення законодавства, виявлені під час перевірки діяльності оператора.

PlayCity анулювало ліцензію Cosmolot

Як повідомили в агентстві PlayCity, основні претензії до Cosmolot стосувалися способів проведення фінансових операцій. Зокрема, регулятор зафіксував використання p2p-платежів, а також можливість поповнення ігрових рахунків банківськими картками третіх осіб. Саме ці механізми стали підставою не лише для штрафів, а й для анулювання ліцензії.

Крім позбавлення права на роботу, до компанії застосували фінансові санкції. За використання p2p-платежів накладено штраф у розмірі 8,6 млн гривень. Ще 4,3 млн гривень стягнуть за порушення, пов’язане з поповненням рахунків картками сторонніх осіб.

"Ліцензія у сфері азартних ігор передбачає роботу за встановленими законом вимогами. Наше завдання — забезпечити постійний і прозорий нагляд за ліцензіатами, щоб ринок працював за єдиними правилами для всіх учасників", — заявив голова PlayCity Геннадій Новіков.

У Міністерстві цифрової трансформації також заявили про підготовку нових змін до законодавства. Вони мають посилити контроль за операторами, механізми перевірки компаній та прозорість ставок. Рішення щодо анулювання ліцензії Cosmolot може стати одним із найгучніших прецедентів на українському ринку онлайн-казино та сигналом для інших операторів про посилення нагляду з боку держави.

