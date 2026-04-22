logo_ukra

BTC/USD

78808

ETH/USD

2415.3

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Азарт 2026
commentss НОВИНИ Всі новини

PlayCity анулювало ліцензію Cosmolot і виписали великий штраф: яка причина

Держагентство PlayCity анулювало ліцензію онлайн-казино Cosmolot через порушення фінансових правил.

22 квітня 2026, 16:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Державне агентство України PlayCity анулювало ліцензію компанії ТОВ "Спейсикс", яка працювала на ринку онлайн-гемблінгу під брендом Cosmolot. Причиною стали порушення законодавства, виявлені під час перевірки діяльності оператора.

Як повідомили в агентстві PlayCity, основні претензії до Cosmolot стосувалися способів проведення фінансових операцій. Зокрема, регулятор зафіксував використання p2p-платежів, а також можливість поповнення ігрових рахунків банківськими картками третіх осіб. Саме ці механізми стали підставою не лише для штрафів, а й для анулювання ліцензії.

Крім позбавлення права на роботу, до компанії застосували фінансові санкції. За використання p2p-платежів накладено штраф у розмірі 8,6 млн гривень. Ще 4,3 млн гривень стягнуть за порушення, пов’язане з поповненням рахунків картками сторонніх осіб.

"Ліцензія у сфері азартних ігор передбачає роботу за встановленими законом вимогами. Наше завдання — забезпечити постійний і прозорий нагляд за ліцензіатами, щоб ринок працював за єдиними правилами для всіх учасників", — заявив голова PlayCity Геннадій Новіков. 

У Міністерстві цифрової трансформації також заявили про підготовку нових змін до законодавства. Вони мають посилити контроль за операторами, механізми перевірки компаній та прозорість ставок. Рішення щодо анулювання ліцензії Cosmolot може стати одним із найгучніших прецедентів на українському ринку онлайн-казино та сигналом для інших операторів про посилення нагляду з боку держави.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://playcity.gov.ua/news/playcity-anuliuvalo-litsenziiu-onlain-kazyno-cosmolot
Теги:

Новини

Всі новини