Подозрение в уклонении от налогов и возможный бизнес в РФ – что известно о владельце онлайн-казино 777

"Комментарии" продолжают расследование игорного бизнеса в Украине — кто владеет онлайн-казино в нашей стране, их прошлым, доходами и связями. В этот раз на очереди онлайн-казино "777", начавшее работу в Украине в 2021-м году. А собственник "трех семерок" владеет не одним таком игорным заведением во "Всемирной Паутине".



Кому принадлежит онлайн-казино 777. Фото из открытых источников

Slotoking и 777: два казино — один владелец

К услугам посетителей казино 777 в целом стандартный выбор игровых слотов, игр, ставок на различные азартные игры и прочее, что не слишком выделяет само заведение из длинного ряда ему подобных, работающих в Украине. Но как гласит реклама игорного заведения, преимуществами, якобы, являются легкая регистрация, быстрые выплаты выигрышей, 7% кешбека и украинская лицензия от Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

И казино 777 действительно кое в чем уникально для Украины, ведь компания, на которую 31 августа 2021 года выдана лицензия – ООО "Слотс ю эй", имеет два онлайн-казино. О втором, работающем под брендом Slotoking, "Комментарии" уже писали.

О близких отношениях между игорными заведениями говорит и тот факт, что реклама казино "777" в поисковой системе Meta.ua ведет на одно из многочисленных "зеркал" казино Slotoking. В результате непросто понять, где собственно начинается "777", а где Slotoking. Но судя по всему, владелец к этому и не стремится, хотя более известным и "раскрученным" брендом из них двоих в Украине является все же Slotoking.

Поскольку два онлайн-казино работают под "Слотс ю эй", доходы каждого из них определить фактически невозможно. Известно лишь, что по итогам 2022 года фирма отчиталасьо доходе в 32,4 млн грн.

Однако, вопросов к владельцу казино "777" и так достаточно. К примеру, "братское" ей казино Slotoking могло работать и в России, во всяком случае его реклама в русскоговорящем сегменте появилась в 2012-м году. На украиноязычной же версии сайта первым годом работы значится 2014-й, как, кстати, и казино "777", при том, что в то время в Украине азартные игры были запрещены.

Владелец едва не был судим за налоговые махинации

Единоличным владельцем ООО "Слотс ю эй" является некий Павел Журило, информации о котором крайне немного. Но у него уже за плечами весьма негативный бекграунд в его прошлой компании – ООО "Опцион тайм".

Судя по имени и фамилии владельца 25% этой компании – Сергея Журило, Павел стал директором фирмы, соучредителем которой был его отец.

Как гласят данные аналитического сервиса YouControl, Павел Журило в бытность его директором "Опцион тайма" едва не был привлечен к административной ответственности. Выяснилось, что "Опцион тайм" подал в налоговую службу документы на возмещение ему НДС в феврале 2019 года на сумму 1 млн 659 тыс. грн. Однако, налоговики выяснили, что данные были завышены и директор фирмы, то есть Павел Журило, должен был быть оштрафован за это.

Но Днепровский районный суд Киева освободил его от административной ответственности, так как о нарушении стало известно в мае 2019 года, а до суда оно дошло в сентябре, тем самым истекли 3 месяца, на протяжении которых лицо может быть привлечено к ответственности. Проще говоря, Павлу Журило повезло.

Но уже в 2022-м году ООО "Слотс ю эй" стало одним из фигурантов уголовного производства №72022000400000003 от 19 сентября 2022 года, по которому проходят десятки банков и украинских казино.

По версии следствия, украинские онлайн-казино создали массу нелегальных веб-сайтов, так называемых "зеркал" своих онлайн-казино, но не имеющих лицензий, и зарабатывающих на этом нелегальные деньги.

Затем, по сговору с банками операции с данными деньгами проводились по мискодингу и выводились заграницу. Народный депутат Украины Андрей Жмеренецкий писал, что в данной схеме банки, онлайн-казино, АЗС и супермаркеты наладили "обмен" безналичных средств на наличные и их вывод заграницу.

Безнал от игроков онлайн-казино банки оформляют как денежные переводы "случайным" физлицам, а на деле работникам АЗС и супермаркетов в виде их "черной" зарплаты на банковскую карту. Вместо этих платежей АЗС и супермаркеты дают банкам "черный нал", за который закупается товар. Этот товар вывозится заграницу и продается, а полученные деньги отдают владельцам онлайн-казино.

Правда, расследование предполагаемых махинаций остановилось, поскольку Шевченковский районный суд столицы отказал в раскрытии банковской тайны в интересах следствия.

Казино "777" и причем тут экс-нардеп, торгующий в Европе марихуаной

Как писали "Комментарии", говоря о работе онлайн-казино Slotoking, Павел Журило не имел опыта в организации азартных игр, основным видом деятельности его ФОП было работа в сфере IT, да и вопрос происхождения 31 млн грн для старта бизнеса в ООО "Слотс ю эй" также остается открытым. В пользу этого говорит тот факт, что свой ФОП Павел Журило открыл в июле 2020 года, а "Слотс ю эй" — в сентябре того же года.

Как выяснили "Комментарии", вероятнее всего Павел Журило выступил номинальным лицом реального владельца компании, которым может быть экс-народный депутат Украины Андрей Журжий.

След политика прослеживается через еще одного совладельца ООО "Опцион тайм", в котором прежде был директором Павел Журило. Речь идет о Лилии Вакульчак, которой, кроме 25% "Опциона тайм", принадлежало АО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Инфокс". Впрочем, на деле последнее входило в состав группы "Инвестиционные партнеры" бывшего народного депутата Украины от партии "Самопомощь" Андрея Журжия.

Политик еще в 2018-м году отказался от депутатского мандата, предпочтя занятие бизнесом. Если в Украине интересы Андрея Журжия — это финансовые услуги и недвижимость, то за границей он может иметь отношение к выращиванию и производству медицинского канабиса, например, через компанию Cannexpor Pharma в Португалии. Во всяком случае, директор по развитию бизнеса данной фирмы Анна Глущенко в одном интервью называла экс-нардепа партнером по данному бизнесу.

К тому же, в электронной декларации о доходах Андрея Журжия за 2019 год, при уходе из ВР, он указывал Cannexpor Pharma, как одну из принадлежащих ему фирм.

Словом, найти 31 млн грн инвестиций для ООО "Слотс ю эй" Андрею Журжию явно не составило бы особого труда, тем более, что в той самой декларации он указал 111 млн грн дохода от продажи ценных бумаг "Инвестиционные партнеры".

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, кто владеет онлайн-казино First и SlotsCity.