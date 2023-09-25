Slotoking - «темная лошадка» украинского игорного бизнеса

С запретом некогда лидера рынка – ТМ Париматч, освободилось место в Топ-5 игроков азартного рынка, которое явно намерено занять онлайн-казино Slotoking.



Кто стоит за онлайн-казино Слотокинг

Заявку на вхождение в "Лигу победителей" компания подтвердила масштабной рекламной кампанией о запуске рекордного количества игровых челенджеров. А также по уже устоявшейся традиции всех крупных онлайн-казино страны – заявлениями о помощи ветеранам войны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Slotoking – белый верх

Хотя Slotoking, как выяснили "Комментарии", и сложно назвать новичком игорного рынка Украины, все же он сильно уступают в известности своим более маститым конкурентам в лице Parimatch, Favbet, Cosmolot, Vbet и PinUP.

Но в этом есть и огромный плюс для владельцев ТМ – с ними не связаны многочисленные скандалы, в которых в той или иной степени замешаны все лидеры украинского игорного рынка.

С официальной стороны ТМ Slotoking в Украине — это ООО "Слот ю эй", имеющее лицензию на онлайн-казино, выданную Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) в Украине по решению от 12 апреля 2021 года.

Само ООО "Слотс ю эй" было зарегистрировано, по данным аналитического сервиса YouControl, 30 сентября 2020 года и имеет солидный уставной фонд в 31 миллион гривен, что говорит о достаточно серьезных финансовых возможностях владельца. Да и больше шансов на то, что выигрыши игроков будут выплачиваться.

Собственник у компании один, а значит риски внутренней нестабильности сведены к минимуму.

В игорном бизнесе Слотокинг не новичок и работал в России

Хотя на официальном сайте Slotoking значится как чисто украинское казино, работающее по той самой лицензии КРАИЛ, на деле существует масса как профильных сайтов по азартным играм, так и зеркал самой ТМ, на которых можно узнать ее настоящую историю.

Так, как гласит сайт Мовник, подписанный как "официальный сайт-зеркало Slotoking, данная компания работает с 2014 года, то есть с момента, когда в Украине азарт был под запретом. Как и все прочие лидеры онлайн-гемблинга, Slotoking имел игровую лицензию "офшорного рая" для всех онлайн-казино Украины (да и не только), острова Кюрасао в Карибском море, принадлежащего Нидерландам.

Лицензия была выписана на компанию SlotoKing Entertainment N.V., что придавало якобы некоторую законность деятельности фирмы, во всяком случае, по ее мнению, но, как минимум, лишало украинский бюджет налогов.

Интересно, что на другом сайте, рекламирующем услуги онлайн-казино для русскоговорящей аудитории, датой начала работы Slotoking значится 2012-й год. Либо имеет место ошибка, или же где-то, например, в России, казино начало работать раньше. Само казино на этом "зеркале активно рекламируется именно для игроков из РФ и есть ссылки на сайт онлайн-казино в Украине. То есть российские игроки могут спокойно играть себе в украинском казино, благо Интернет – это территория свободы.

Казалось бы, ничего страшного, ведь налоги будут платить в Украине, и тут мы переходим к следующему.

Налоговики пытаются поймать Slotoking

Если верить данным YouControl, за 2022-й год ООО "Слотс ю эй" выручил 32,4 млн грн, а вот обязательства составили 35,9 млн грн. То есть деятельность казино убыточна, раз оно должно кому-то больше чем зарабатывает.

При этом, за тот же 2022-й год активы фирмы выросли с 37,2 млн грн до 43,7 млн грн. И вопрос, откуда взялись 6,5 млн грн, дополнительно вложенные в имущество ООО "Слот ю эй", пока остается без ответа. Если это личные средства инвестора, зачем он вкладывается в убыточную фирму, а если средства фирмы, то так ли много оно "должно"?!

Любопытно, что по отчету в 2021-м году ООО "Слот ю эй" выручил всего 446 тысяч гривен, хотя лицензию, напомним, получил в апреле и это был мирный год. Таким образом, речь может идти об уклонении от уплаты налогов и завышении выигрышей игроков.

Очевидно, такая же мысль пришла в голову и инспекторам Государственной налоговой службы Украины, чье Главное управление в Киеве в сентябре 2022 года попросило банк "Южный", в котором держит счет "Слотс ю эй", открыть информацию о движении средств компании.

Как объяснили налоговики, это делается с целью выяснить объем средств, проходящих через счет, их назначение, получателя, сумм и прочего. Впрочем, в банке в раскрытии информации отказали, и дело теперь слушается в судах Одесской области.

Вероятно, налоговики пытаются выяснить, сколько же на самом деле зарабатывает "Слотс ю эй" и не имеет ли фирма отношения к метчингу.

По словам народного депутата Украины Алексея Жмеренецкого, по данной схеме банки, онлайн-казино, АЗС и супермаркеты наладили "обмен" безналичных средств на наличные и их вывод заграницу.

Так, безнал от игроков онлайн-казино банки оформляют как денежные переводы "случайным" физлицам, а на деле работникам АЗС и супермаркетов в виде их "черной" зарплаты на банковскую карту.

Вместо этих платежей АЗС и супермаркеты дают банкам "черный нал", за который закупаются товар. Затем этот товар вывозится заграницу и продается, а полученные деньги отдают владельцам онлайн-казино.

Кому принадлежит "Слотс ю эй"

Номинальным владельцем ООО "Слотс ю эй" является Павел Журило. О собственнике компании, претендующей на лидерство на игровом рынке Украины, известно крайне мало.

По данным реестров, бизнес-опыт Павла Журило ограничивается 4мя годами – в июле 2020 года он стал ФЛП по профилю компьютерное программирование, а до того был директор в некоем ООО "Опцион тайм".

Судя по данным реестров, ООО "Опцион тайм" занимается строительством и имеет солидный уставной фонд в 10 млн грн, из которых 2,5 млн внесены Сергеем Журило, судя по всему отцом Павла. И тут встает вопрос – откуда деньги и богатый опыт в гемблинге у того, кто начал свой бизнес за 2 месяца до открытия фирмы (в июле 2020-го, а "Слотс ю эй" отрыто в сентябре), которая еще только через полгода получит лицензию на онлайн-казино?!

Наиболее простой ответ – деньги чужие, а сам Павел Журило лишь наемный менеджер, к которому придут налоговики, если все-таки сумеют что-то выяснить о теневой стороне работы SlotoKing.

Кто может стоять за Павлом Журило? Вариантов ответа тут может быть три.

Первый – SlotoKing семейное предприятие, деньги на которое Журило-младшему дал его отец Сергей Журило, владелец 25% ООО "Опцион тайм". Правда тут возникает вопрос – откуда деньги уже у его отца? Доля в "Опцион тайме" потребовала вложения 2,5 млн грн, что в 12 раз меньше, чем было необходимо для открытия ООО "Слотс ю эй". Впрочем, еще у Журило-старшего есть ФЛП, который занимается такси, но и этот бизнес вряд ли может принести такую сумму.

Второй вариант — владелец 50% акций ООО "Опцион тайм" Василий Трощинский.

Так, компании принадлежат 3 квартиры в доме №194 по улице Джона Маккейна, он же ЖК "Французский квартал". А судя по сайтам столичной недвижимости, стоимость 1 "квадрата" в этом доме составляет 2500-3000 долларов, а 2-комнатная квартира стоит не менее 200 тысяч "баксов" или 8 млн грн. То есть их продажа может принести порядка 25-30 млн грн, из которых правда лишь половина принадлежит лично Василию Трощинскому.

С другой стороны, лично у него в собственности находятся 4 земельных участка, гараж и еще 4 квартиры. Причем 2 квартиры расположены в доме №14/55 по улице Саперное поле в Киеве, жилье в которых стоит от 5 млн грн. И это только то имущество, которое можно увидеть в открытом доступе.

Словом, средства на открытие достаточно крупного игорного бизнеса у столичного бизнесмена в сфере строительства вполне могут найтись, а чтобы не афишировать их наличие, можно использовать в роли владельца сына своего бизнес-партнера. Но и это еще не все.

Деньги от марихуаны экс-нардепа Журжия

Последние 25% в ООО "Опцион тайм" принадлежат некоей Лилии Вакульчик, также зарегистрированной как ФЛП, но что куда интереснее – владелицей АО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Инфокс".

Впрочем, собственницей она является скорее номинальной, ведь на деле "Инфокс" — это часть финансовой группы "Инвестиционные партнеры" экс-нардепа Верховной Рады от группы "Самопомощь" Андрея Журжия.

Надо сказать, что экс-народный избранник — человек также весьма загадочный. Юрист по образованию после окончания учебы начал работать в юридическом департаменте "Фоззи групп", занимающейся ритейлом. Параллельно вел собственный бизнес, создав те самые "Инвестиционные партнеры".

В 2014-м году Андрей Журжий прошел в Верховную Раду по партийным спискам "Самопомощи", правда по данным Руха "Чесно" ничем там не запомнился, разве что своими прогулами. Еще в 2018-м году он отказался от мандата нардепа, но отставку его тогда приняли далеко не сразу.

Уйдя из политики, Андрей Журжий сосредоточился на собственном бизнесе. Любопытно, что, хотя основным сектором его интересов заявлены финансы, на деле он присутствует и на рынке недвижимости столицы. То есть не исключено, что ООО "Опцион тайм" на самом деле также принадлежит экс-нардепу и именно он может на самом деле стоять за ТМ SlotoKing.

Но что еще интересно, экс-народный депутат является настоящим украинским первопроходцем на рынке медицинского канабиса. В то время, как в Украине летом 2023 года только разрешили его использование, бывший политик вот уже около 3 лет занимается этим бизнесом через свою фирму Cannexpor Pharma, зарегистрированную в Португалии.

В интернете можно найти новости, что в 2021-м году фирме Андрея Журжия и его бизнес-партнера Анны Глущенко построила теплицы в Португалии для выращивания там медицинского канабиса. Хотя о сумме вложений учредители так ничего и не сказали, но по словам Анны Глущенко, серьезный проект в данной отрасли бизнеса в Португалии стоит порядка 10 млн евро. Для сравнения, 31 млн грн ООО "Слотс ю эй" — это всего порядка 800 тысяч евро.

То есть деньги у Андрея Журжия явно есть, раз он способен вложить миллионы в медицинский канабис в Португалии. К тому же, как гласит сайт Cannexpor Pharma ровно год назад, в сентябре 2022 года они начали первые поставки в Германию выращенной медицинской марихуаны.





Впрочем, на том же сайте хотя и присутствует Анна Глущенко, фамилия Андрея Журжия нигде не значится, а формальным руководителем указан некий Валерий Левенстам. Судя по данным украинских реестров он тоже выходец из "Фоззи групп", как и Журжий, и владеет ООО "Фоззи фарм". Очевидно, именно через нее партнеры рассчитывают продавать в Украине выращенный в Португалии медицинский канабис как только это окончательно станет возможным.

Таков он – "черный подвал" белого верха онлайн-казино Slotoking.