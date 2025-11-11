Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Украинский легальный iGaming уплатил 13,94 млрд грн налогов за девять месяцев 2025 года. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Delo рассказал Президент Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса (АУОИБ) Александр Когут. По словам Когута, только FAVBET за этот период перечислил в государственный бюджет 6,4 млрд грн налогов, оставаясь одним из самых крупных плательщиков в легальном сегменте iGaming.
«Легальный iGaming уже уплатил 13,94 млрд грн налогов за девять месяцев 2025 года» – Александр Когут
По словам Когута, украинский легальный I-Gaming за несколько лет превратился в заметную отрасль экономики: ориентировочная годовая выручка белого сегмента — около 59 млрд грн. В то же время, теневой рынок составляет от 37,72 до 66,53 млрд грн, а до 90% нелегальных онлайн-казино имеют российское происхождение.
Если вывести этот сегмент из тени, индустрия потенциально способна давать бюджету дополнительно 30–40 млрд грн ежегодно.
Когут прямо увязывает успех деофшоризации с последующими налоговыми поступлениями. Только за девять месяцев 2025 года "белая" отрасль уплатила 13,94 млрд грн, а по итогам года АУОИБ прогнозирует 18–19 млрд грн налогов. При этом 65% всех платежей уже обеспечиваются членами Ассоциации, и после присоединения новых компаний их доля может возрасти до 75–80%.
На этом фоне Когут говорит о "спланированной информационной атаке" со стороны теневого рынка, в том числе связанных с РФ онлайн-казино, пытающихся показать, что легальные операторы якобы не платят налоги.
Ключевым инструментом борьбы с нелегальными казино Когут считает изменение подходов к блокированию сайтов. Сегодня процедура может длиться до десяти дней, и это, по его словам, слишком долго, как для рынка, где половина оборота находится в тени.
Ассоциация предлагает модель "мгновенного закрытия" под крылом Минцифры с расширением полномочий регулятора PlayCity и НКЭК и усилением ответственности интернет-провайдеров за несвоевременную блокировку.
В то же время, президент АУОИБ признает, что чрезмерное фискальное и регуляторное давление на "белых" операторов толкает часть игроков в тень. Он напоминает, что налоговая нагрузка на легальный гемблинг в Украине превышает 28%, а нормы законодательства часто противоречат друг другу — в частности, относительно соотношения налога на прибыль и GGR или обложения выигрышей игроков.
Очерчивая будущую архитектуру рынка, он предостерегает от соблазна монополизировать или национализировать отрасль, что неизбежно создаст "новую кормушку" для коррупции.
Когут видит модель конкурентного рынка с большим количеством лицензированных операторов, под контролем Минцифры и с четкой координацией государственных органов в борьбе с "черным" сегментом.
По его словам, рецепт успешного управления игорным рынком — это отсутствие гиперопеки отрасли и слишком большой налоговой нагрузки.
"Главное, что нужно в Украине дополнительно, — это уважение бизнеса, уважение нашей отрасли как крупного налогоплательщика. Не политический хайп, а уважение и честность", – резюмирует эксперт.