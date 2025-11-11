«Легальный iGaming уже уплатил 13,94 млрд грн налогов за девять месяцев 2025 года» – Александр Когут

Украинский легальный iGaming уплатил 13,94 млрд грн налогов за девять месяцев 2025 года. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Delo рассказал Президент Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса (АУОИБ) Александр Когут. По словам Когута, только FAVBET за этот период перечислил в государственный бюджет 6,4 млрд грн налогов, оставаясь одним из самых крупных плательщиков в легальном сегменте iGaming.

По словам Когута, украинский легальный I-Gaming за несколько лет превратился в заметную отрасль экономики: ориентировочная годовая выручка белого сегмента — около 59 млрд грн. В то же время, теневой рынок составляет от 37,72 до 66,53 млрд грн, а до 90% нелегальных онлайн-казино имеют российское происхождение.

"Половина рынка – "белая", платит налоги, а половина сегодня в тени", — отмечает Когут. По оценкам АУОИБ, из-за деятельности "черных" операторов государство ежегодно недополучает 17–19 млрд. грн. налогов.

Если вывести этот сегмент из тени, индустрия потенциально способна давать бюджету дополнительно 30–40 млрд грн ежегодно.

Когут прямо увязывает успех деофшоризации с последующими налоговыми поступлениями. Только за девять месяцев 2025 года "белая" отрасль уплатила 13,94 млрд грн, а по итогам года АУОИБ прогнозирует 18–19 млрд грн налогов. При этом 65% всех платежей уже обеспечиваются членами Ассоциации, и после присоединения новых компаний их доля может возрасти до 75–80%.

Отдельно президент АУОИБ останавливается на FAVBET, вокруг которой последние месяцы шли информационные атаки. "Если вы спрашиваете о цифрах “Фавбета”, то это не секрет: за 9 месяцев этого года они уплатили 6,4 млрд грн и уже обнародовали эти цифры", — говорит он, добавляя, что такой объем налогов примерно равен годовым бюджетам Николаева или Винницы и превышает бюджеты других областных центров.

На этом фоне Когут говорит о "спланированной информационной атаке" со стороны теневого рынка, в том числе связанных с РФ онлайн-казино, пытающихся показать, что легальные операторы якобы не платят налоги.

По его мнению, это реакция "черного" сегмента на первые реальные шаги по детенизации. "Перед тем, как читать эти вбросы… я рекомендую смотреть исключительно на цифры — сколько отрасль заплатила налоги, сколько заплатили конкретные игроки. Цифры не лгут", — подчеркивает он.

Ключевым инструментом борьбы с нелегальными казино Когут считает изменение подходов к блокированию сайтов. Сегодня процедура может длиться до десяти дней, и это, по его словам, слишком долго, как для рынка, где половина оборота находится в тени.

Ассоциация предлагает модель "мгновенного закрытия" под крылом Минцифры с расширением полномочий регулятора PlayCity и НКЭК и усилением ответственности интернет-провайдеров за несвоевременную блокировку.

В то же время, президент АУОИБ признает, что чрезмерное фискальное и регуляторное давление на "белых" операторов толкает часть игроков в тень. Он напоминает, что налоговая нагрузка на легальный гемблинг в Украине превышает 28%, а нормы законодательства часто противоречат друг другу — в частности, относительно соотношения налога на прибыль и GGR или обложения выигрышей игроков.

Очерчивая будущую архитектуру рынка, он предостерегает от соблазна монополизировать или национализировать отрасль, что неизбежно создаст "новую кормушку" для коррупции.

Когут видит модель конкурентного рынка с большим количеством лицензированных операторов, под контролем Минцифры и с четкой координацией государственных органов в борьбе с "черным" сегментом.

По его словам, рецепт успешного управления игорным рынком — это отсутствие гиперопеки отрасли и слишком большой налоговой нагрузки.

"Главное, что нужно в Украине дополнительно, — это уважение бизнеса, уважение нашей отрасли как крупного налогоплательщика. Не политический хайп, а уважение и честность", – резюмирует эксперт.