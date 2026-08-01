Лицензия на российский след: СМИ выявили тревожные связи нового игрока игорного рынка Украины

Несмотря на усиленный контроль над игорным бизнесом в Украине, журналисты BIHUS Info заявили об обнаружении компаний с неоднозначными международными связями, получившими возможность работать на украинском рынке. В центре расследования оказались два болгарских бизнесмена, один из которых, по данным журналистов, имеет связи с лицами из ближайшего окружения российских властей, а другой уже получил необходимые лицензии для ведения игорного бизнеса в Украине.

Игорный бизнес. Фото: из открытых источников

В своем материале расследователи отмечают, что цепочка бизнес-контактов одного из предпринимателей ведет к основателю ПИК "Вагнер" Евгению Пригожину, а также к директору Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину. При этом его бизнес партнер, как утверждают авторы расследования, смог оформить лицензии от государственного регулятора PlayCity, которые открывают путь для работы на украинском рынке азартных игр.

Журналисты обращают внимание, что официально компании выполнили все необходимые процедуры для получения разрешений. По мнению авторов расследования, вопрос вызывает проверка конечных бенефициаров и их возможных связей с лицами, приближенными к российским элитам.

Отдельный блок расследования посвящен народному депутату Вадиму Столару. BIHUS Info анализирует возможные пересечения его бизнес-окружения с фигурантами истории, отмечая, что речь идет именно о журналистском исследовании связей, требующих надлежащей проверки компетентными органами.

Авторы материала отмечают, что в условиях полномасштабной войны вопрос допуска к стратегически важным и финансово емким секторам бизнеса компаний с потенциальными пророссийскими связями приобретает особое значение. Поэтому журналисты призывают государственные органы тщательно проверять происхождение капитала, структуру собственности и международные контакты претендентов на получение лицензий.

Читайте на портале "Комментарии" — 150 миллиардов гривен в год на двоих не делится — в Украине бурлит война за игорный рынок между нардепом и министром.



