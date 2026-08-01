Ліцензія попри російський слід: ЗМІ виявили тривожні зв'язки нового гравця грального ринку України

Попри посилений контроль над гральним бізнесом в Україні, журналісти BIHUS Info заявили про виявлення компаній із неоднозначними міжнародними зв'язками, які отримали можливість працювати на українському ринку. У центрі розслідування опинилися двоє болгарських бізнесменів, один із яких, за даними журналістів, має зв'язки з особами з найближчого оточення російської влади, а інший уже отримав необхідні ліцензії для ведення грального бізнесу в Україні.

Гральний бізнес. Фото: із відкритих джерел

У своєму матеріалі розслідувачі зазначають, що ланцюжок бізнес-контактів одного з підприємців веде до засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, а також до директора Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна. При цьому його бізнес-партнер, як стверджують автори розслідування, зміг оформити ліцензії від державного регулятора PlayCity, які відкривають шлях для роботи на українському ринку азартних ігор.

Журналісти звертають увагу, що офіційно компанії виконали всі необхідні процедури для отримання дозволів. Водночас, на думку авторів розслідування, питання викликає перевірка кінцевих бенефіціарів та їхніх можливих зв'язків із особами, наближеними до російських еліт.

Окремий блок розслідування присвячений народному депутату Вадиму Столару. BIHUS Info аналізує можливі перетини його бізнес-оточення із фігурантами історії, наголошуючи, що йдеться саме про журналістське дослідження зв'язків, які потребують належної перевірки компетентними органами.

Автори матеріалу наголошують, що в умовах повномасштабної війни питання допуску до стратегічно важливих і фінансово містких секторів бізнесу компаній із потенційними проросійськими зв'язками набуває особливого значення. Саме тому журналісти закликають державні органи ретельно перевіряти походження капіталу, структуру власності та міжнародні контакти претендентів на отримання ліцензій.

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