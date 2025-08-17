Борьба с "серым" гемблингом: как Украина теряет миллиарды из-за теневых казино

В 2025 году Украина продолжает борьбу с "серым" рынком азартных игр, который вредит экономике и несет социальные угрозы. Легализация азартных игр в 2020 году преследовала цель вывести сектор из тени, но нелегальные платформы, часто связанные с иностранными интересами, в том числе российскими, продолжают работать, уклоняясь от налогов и норм ответственной игры.

Серый рынок азартных игр. Фото из открытых источников

По некоторым оценкам, из-за теневых схем, таких как мискодинг (скрытие транзакций под другими кодами), государство ежемесячно теряет около 2 миллиардов гривен, а годовые потери достигают 10-15 миллиардов. Эти средства могли бы пойти на социальные программы, оборону или инфраструктуру. Нелегальные операторы не контролируют возрастные ограничения, не борются с игровой зависимостью (лудоманией) и используют агрессивную рекламу, направленную на уязвимые группы населения.

В контексте войны и экономической нестабильности проблема обостряется, ведь ресурсы, которые могли бы поддержать страну, оседают в теневом секторе. СБУ и Налоговая служба блокируют тысячи сайтов, но нелегалы создают "зеркала" – копии платформ для обхода запретов. В 2024 году было заблокировано более 4500 нелегальных онлайн-казино, а штрафы составили 18 миллионов гривен, но это только часть проблемы.

Новый регулятор PlayCity, созданный в 2025 году, обещает перемены, но хватит ли политической воли и технологий?

История и причины существования "серого" рынка

"Серый" рынок гемблинга в Украине сформировался еще до легализации 2020 года, когда весь сектор был вне закона, позволяя операторам работать без контроля. Закон о легализации должен был отделить легальных игроков от теневых, но многие компании избрали уклонение от налогов и регуляций.

Основная причина – несовершенство работы предыдущего регулятора, Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), действовавшей с 2020 по 2025 год. КРАИЛ провела только 13 внеплановых проверок, наложила штрафы на 49 тысяч гривен и выявила 40 тысяч нелицензионных платформ. Совместно с СБУ было заблокировано 39 тысяч пиратских сайтов, 26 приложений в Google Play, 92 в App Store и 1700 случаев незаконной рекламы в соцсетях. Выдано 7217 лицензий, отозвано 4123, а бюджет получил 6,8 миллиона гривен. Также коррупционные скандалы, в том числе с задержанием экс-главы КРАИЛ Ивана Рудого по подозрению в содействии российским казино, подорвали доверие.

Экономическая нестабильность и война способствуют переходу игроков к теневой платформе, где нет ограничений на депозиты или верификации возраста. Нелегалы используют фиктивные счета ("дропы"), что приводит к ежемесячным потерям в 2 миллиарда гривен.

Отсутствие международного сотрудничества усложняет блокировку зарубежных платформ. В 2024 году легальный сектор уплатил 17 миллиардов гривен налогов, на 63% больше, чем в 2023-м, но "серый" рынок уменьшает этот потенциал. Социальные последствия включают в себя распространение лудомании среди молодежи и рост преступности, связанной с отмыванием средств.

Ликвидация КРАИЛ и создание PlayCity как ответ на вызовы

Ликвидация КРАИЛ, принятая правительством 25 марта 2025 года после подписания закона президентом Владимиром Зеленским 3 января 2025 года, стала ключевым шагом в борьбе с "серым" рынком. Полномочия перешли к новому агентству PlayCity, подчиненному Министерству цифровой трансформации, которое начало работу 2 июня 2025 под руководством Геннадия Новикова.

Штат PlayCity ограничен 61 работником, а финансирование осуществляется в пределах бюджета КРАИЛ. Ликвидация была вызвана коррупционными скандалами, недостаточным мониторингом и медленным реагированием КРАИЛ. PlayCity фокусируется на цифровизации: автоматизированная выдача лицензий, мониторинг транзакций в реальном времени и контроль ответственной игры.

Верификация игроков в возрасте 21 года через паспорт, "Дию" или банкинг и реестр лудоманов с механизмами самоограничения стали приоритетами. В первые месяцы 2025 года PlayCity и СБУ заблокировали 32185 интернет-ресурсов, что значительно превышает показатели 2024 года. Запуск Государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ) до 30 сентября 2025 должен защитить игроков и уменьшить лудоманию.

PlayCity имеет больше полномочий, интегрируется с Налоговой службой и использует технологии блокировки "зеркал". Правительство ожидает дополнительных 10-15 миллиардов гривен налогов ежегодно. Антикоррупционная группа при PlayCity, выбранная через "Дию", обеспечивает прозрачность. Однако нелегалы быстро адаптируются, а международные платформы нуждаются в сотрудничестве с GREF и IAGR.

Как решить проблему серого гемблинга: мнения экспертов

Эксперты считают, что "серый" рынок нуждается в комплексном подходе: технологиях, законодательстве и общественном контроле. Антон Кучухидзе, глава Ukrainian Gambling Council, подчеркивает: "Популисты очень любят проводить параллели между развитием игорного бизнеса и интенсивностью распространения лудомании. Их любимый тезис основывается на том, что легализация азартных игр приводит к увеличению количества игроков, а значит — повышает количество людей, зависимых от игры. Действительно, азартные игры тесно связаны с развитием зависимости от них у определенных категорий игроков. Однако согласно исследованиям, способствуют распространению этой зависимости именно нелегальные игорные заведения и платформы, а не лицензированные организаторы".

Эксперт добавляет: "Тезис о том, что легальный гемблинг на самом деле сдерживает распространение лудомании, доказан опытом юрисдикций, где азартные игры легализованы уже не одно десятилетие. Исследования Университета Буффало показывают, что количество людей с симптомами лудомании в США продолжает уменьшаться. Ученые объясняют это тем, что легальный гемблинг позволяет внедрять системы контроля, защиты игроков и ответственной игры".

Кучухидзе подчеркивает: "В то же время в исследовании указано, что те, кто уже имеет игровую зависимость, действительно играют чаще и агрессивнее. Однако, если они делают это на легальных платформах, их проще обнаружить и помочь им. В нелегальном сегменте это невозможно, ведь там нет контроля или социальной ответственности бизнеса".

Данило Гетманцев, глава комитета ВР по финансам, акцентирует на экономических проблемах: "Неутешительные показатели игорного бизнеса. В первом полугодии 2025 года поступления от игорного бизнеса составили 9,6 млрд грн. Рост к прошлому году — лишь 14,7% (на 1,2 млрд грн). Для сравнения: в 2024 году прирост был 5,4 млрд грн".

Нардеп отмечает: "По результатам июня 2025 года уплата налогов от игорного бизнеса "просела" 37,9% и составила на 401 млн грн меньше". Гетманцев заключает: "Цифры говорят сами за себя. Нужны решительные шаги для детенизации и реального контроля".

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации, делает акцент на технологиях: "Наш ключевой принцип – убирать человеческий фактор. Мы будем делать так, чтобы компании получали лицензии автоматически, все фиксировалось системой онлайн, а специальные боты, используя искусственный интеллект, анализировали сайты и блокировали их за нарушения".

По словам вице-премьера, первые шаги правительства в этом направлении – цифровизация лицензирования, мониторинг работы казино и перезапуск лотерейного бизнеса.

Как государство борется с "серым" гемблингом

Борьба с "серым" гемблингом в Украине в 2025 году базируется на нескольких ключевых механизмах, направленных на детенизацию рынка, защиту игроков и увеличение бюджетных поступлений. Первым является усиление блокировки нелегальных платформ. PlayCity совместно с СБУ и Национальным центром оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций заблокировали 32 185 ресурсов в первые месяцы 2025, что значительно превышает 3200 доменов, заблокированных за аналогичный период 2024 года. Сотрудничество с Meta Platforms Inc. позволила эффективно блокировать рекламу нелегальных казино в социальных сетях, таких как Facebook и Instagram

Второй механизм – борьба с финансовыми мошенничествами, в частности мискодингом и метчингом. Введение единого банковского кода для вывода средств стандартизирует транзакции, уменьшая возможности для сокрытия финансовых потоков. В 2023 году раскрыта схема отмывания средств через шесть банков, что привело к ликвидации IBOX BANK и штрафов для "Укргазбанка" и "Сенс Банка". Это повысило прозрачность и позволило увеличить поступления от налогов в несколько раз.

Третий механизм – внедрение Государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ), отслеживающей ставки, выигрыши и выплаты в реальном времени, обеспечивая защиту данных и соблюдение принципов ответственной игры. Запуск системы запланирован на 30 сентября 2025, и она будет играть ключевую роль в детенизации. По словам заместителя главы Ukrainian Gambling Council Виктории Закревской, ГСОМ решит ряд задач, связанных с учетом доходов и расходов, идентификацией игроков, имеющих проблемы с лудоманией, составлением фискальной отчетности. Система также помогает выявлять нелегальных операторов, анализируя финансовые потоки.

Четвертый механизм – законодательные изменения. Закон №9256-д запрещает рекламу азартных игр с 6:00 до 23:00, использование военной символики и привлечение лиц до 21 года, а штрафы за нарушение выросли до 4,8 миллиона гривен. Ограничения на игру включают лимиты расходов, запрещение нескольких аккаунтов и использование кредитных средств.

Правительство прогнозирует также дополнительные 10-15 миллиардов гривен налогов ежегодно благодаря ГСОМ и блокированию нелегалов. В 2024 году легальный сектор принес 17 миллиардов гривен, и сокращение серого рынка на 50% может прибавить еще 5-7 миллиардов гривен ежегодно, учитывая текущие потери от мискодинга (2 миллиарда гривен ежемесячно). Международное сотрудничество с Apple и Google для блокирования нелицензионных приложений в зоне "UA" усугубит эффект.

Международный опыт показывает, что жесткий контроль уменьшает теневой сектор, но необходимо сотрудничество с провайдерами и образование общества. Успех реформ зависит от политической воли, в противном случае проблема обострится в условиях кризиса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему избрание Антикоррупционной экспертной группы "ПлейСити" может быть непрозрачным.

Также "Комментарии" писали о 5 когнитивных предубеждениях в азартных играх.