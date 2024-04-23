В Украине начался передел игорного рынка

Пост в Telegram-канале журналиста Евгения Плинского "Брудні Ігри", знаменовал собой начало своего рода "Второй великой войны" на рынке азартных игр Украины. "Первая великая война" стартовала с началом российской агрессии в Украину 24 февраля 2022 года и завершилась в марте 2023 года проигрышем многолетнего лидера азартных игр – ТМ Parimatch. Против нее СНБО Украины 10 марта 2023 года ввел санкции на 50 лет, чем фактически прекратил работу компании в Украине.

Игорный бизнес в Украине

По данным "Комментарии", инициатором "второй войны на азарте" стал бренд азартных игр Favbet, который может стать монополистом в гемблинге в Украине. И его можно понять, ведь "приз" – десятки миллиардов гривен ежегодно, и это только легальная их часть.

Начало войны за рынок азартных игр

Временем официального старта "второй великой войны за азарт" в Украине можно считать 10 часов 14 минут 18 апреля 2024 года. Именно этим временем датируется пост в Telegram-канале журналиста Евгения Плинского.

В своем сообщении журналист отметил, что Финансовый мониторинг заблокировал на 30 дней счета игровых брендов VBet и Pin-UP на общую сумму в 2,86 млрд грн. Любопытно, что на самом сайте Государственной службы финансового мониторинга Украины подобной новости нет, тем не менее сообщение журналиста было подхвачено многими СМИ.

Однако, как оказалось, утреннее сообщение оказалось лишь "первой ласточкой" – затем последовал пост о проблемах ТМ Cosmolot, и снова Pin-UP. В своих сообщениях журналист прямо обвинил VBet и Pin-UP (особенно последний) в связях с РФ, отмывании денег и финансировании терроризма.

Впрочем, в этом он оказался вовсе не одинок, например, анонимный Telegram-канал Джокер за 18 апреля также выдал два поста, в которых в работе с РФ обвинялись бренды Slotoking, 777 и SlotsCity.

Но на самом деле таких сообщений в информационном пространстве появилось куда больше, да и начались они раньше. Пожалуй, предвестником "второй великой войны за азарт" в Украине стала петиция бойца 59-й мехбригады ВСУ Павла Петриченко об ограничении работы онлайн казино в Украине из-за эпидемии лудомании в ВСУ. Президент Владимир Зеленский пообещал разобраться, а Павел Петриченко погиб 16 апреля.

Участники гемблинг-войны и ее инициатор

Судя по упоминаниям в информационном пространстве, конфликт на игорном рынке коснется всех основных его участников, почему собственно его и можно назвать "великой войной за азарт" или просто "Большим Переделом".

"Комментарии" в 2023-м году провели обзор рынка азартных игр Украины, и все его лидеры о которых мы тогда писали, оказались вовлечены в новую войну. Вернее, почти все. Это Cosmolot, Pin-UP, VBet и не входящие в ТОП-5 Slotoking, 777 и SlotsCity.

Из "Большой пятерки" онлайн казино, которые контролируют порядка 85% легального оборота в сфере гемблинга в Украине, в начавшейся 18 апреля "великой войне за азарт" не упоминался только №2 – ТМ Favbet.

И это вовсе неудивительно, так как по данным источников "Комментарии" именно они являются инициаторами нового конфликта, с вполне понятной целью – отвоевать как можно больше позиций и стать не первыми, но недосягаемыми. И эта позиция вполне понятна, ведь только по официальным данным оборот игорного бизнеса в Украине составляет более 55 млрд грн в год.

Большой приз на рынке азартных игр

Почти 55 миллиардов гривен – столько по данным Индекса Опендатабота заработали в 2023-м году Топ-10 самых успешных компаний игорного бизнеса. И это только официальные доходы компаний, хотя многие из них, если не все, имеют многочисленные сайты-"зеркала" принимающие ставки, которые никак не учитываются в отчетности для налоговой.

Понятно, что в таких условиях любая "великая война за азарт" окупит себя, ведь даже 1% игорного рынка, отвоеванный у конкурента, — это примерно 550 млн грн. Так, ТМ Cosmolot — это примерно 51% рынка или 27,95 млрд грн по итогам 2023 года, Favbet – 17,8% и 9,8 млрд грн соответственно, Pin-UP – 6,6% и 3,6 млрд грн.

СМИ, суды, правоохранители – инструменты великой войны за азарт

В ходе великого противостояния за деньги игроков применяется масса способов, но в основном тактику можно свести к двум технологиям:

- информационной;

- правоохранительной и судовой.

Об информационной тактике ведения войны и даже подготовки к ней, мы писали выше – готовить общество к необходимости что-то менять на рынке азарта начали еще в марте, а наиболее зримо это стало понятно с 18 апреля.

Что касается тактики с использованием правоохранителей – "Комментарии" не берутся утверждать, что действия силовиков или судов на рынке азартных игр кем-то заказаны, но некоторые факты могут привести к определенным выводам.

Еще в ноябре 2023 года Pin-UP (№3 по данным Опендатабот) был лишен лицензии на осуществление своей деятельности из-за подозрений в связи с РФ. Киевский окружной административный суд подтвердил законность подобного решения. А 12 апреля стало известно о задержании на Кипре гражданина РФ Дмитрия Пунина, которого называют владельцем российской части Pin-UP.

У лидера игорного рынка ТМ Cosmolot проблемы с правоохранителями начались в феврале 2024-го. Тогда Бюро экономической безопасности отчиталось об аресте 700 млн грн на счетах онлайн-казино из-за уклонения от налогов на 1,2 млрд грн. Виной тому — существование 30 сайтов-"зеркал" этого казино.

Хотя название бренда не прозвучало, все обстоятельства соответствуют решению Шевченковского райсуда Киева от 1 февраля, в котором фигурировало ООО "Спейсикс", на которой числится лицензия онлайн-казино под ТМ Cosmolot.

В свою очередь, Англо-немецкий бизнесмен, совладелец веб-сайта азартных игр "Космолот" Арнульф Дамерау заявил, что коррумпированные чиновники в силовых ведомствах Украины и администрации президента пытаются вымогать у него десятки миллионов евро.

Крыши казино на всех уровнях и почему своей должности могут лишиться два вице-премьера, и глава КРАИЛ

Так уж в Украине сложилось, что любой бизнес, оперирующий десятками миллиардов гривен, не может обойтись без политической "крыши". Игорный бизнес – не исключение.

Так, журналист Владислав Сидоренко в своем Telegram-канале "Свободный" называет "покровителем" Pin-UP лично вице-премьера-министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Правда, в этом он не одинок – на тот же факт, хотя и не прямо, намекает Евгений Плинский. Кроме того, "Экономическая правда" еще в 2023-м году установила, что все платежи в системе "Дія" идут через ООО "Финансовая компания "Единое пространство". А последняя принадлежит Игорю Зотько — владельцу ООО "Укр Гейм Технолоджи", на которую КРАИЛ и выдал лицензию для казино ТМ Pin-UP.

И тут есть любопытное совпадение – в ноябре 2023 года по инициативе СБУ бренд Pin-UP был лишен лицензии. В том же месяце вспыхнул коррупционный скандал с хищениями 62 млн грн группой из 6 человек. В их числе были глава Госспецсвязи Украины Юрий Щиголь и его заместитель Виктор Жора – прямые подчиненные Михаила Федорова. Хотя министра никто напрямую не обвинял, как говорится "осадок" остался, и кресло под чиновником шатается.

Другой возможный "покровитель" Pin-UP, вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, становится и вовсе токсичной персоной.

Уничтожение ракетной атакой РФ Трипольской ТЭС под столицей поставил вопрос о расходовании 9,7 млрд грн, выделенных на защиту инфраструктуры. Но как пишут СМИ, председатель Агентства восстановления Мустафа Найем и председатель Укрэнерго Владимир Кудрицкий отдали подряды на защиту энергообъектов российским компаниям. При этом сам Мустафа Найем свою вину в уничтожении Трипольской ТЭС отвергает. Но по "случайному" стечению обстоятельств разрушение Трипольской ТЭС случилось 11 апреля, а совладелец Pin-UP Дмитрий Пунин был задержан 12 апреля.

Да и в парламенте дела у Кубракова плохи – после того как был задержан нардеп от "Слуги народа" Андрей Одарченко при попытке подкупа Мустафы Найема, в стенах ВР он не самый желанный гость.

Впрочем, был у Pin-UP и третий "покровитель" – та самая Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей. Именно она в ноябре 2023 года официально заявила, что ей неизвестно о "российском следе или связях" онлайн-казино.

И снова, надо же такому случиться, в начале апреля в Верховной Раде начали активно призывать ликвидировать КРАИЛ, тем самым реанимировав законопроект Кабмина №9256 еще от мая 2023 года.

То есть, в апреле позиции всех трех покровителей Pin-UP резко ослабели, а Александр Кубраков из-за скандала с Трипольской ТЭС может и вовсе лишиться своего кресла, да и Михаил Федоров от этого не застрахован. Неудивительно, что в момент ослабления политической "крыши" фирмы конкурент в лице Favbet решил нанести удар.

О том же, почему Favbet имеет шансы на победу, говорят два таких себе "совпадения". Так. как утверждает в своей колонке для Financial Times англо-немецкий инвестор и совладелец Cosmolot Арнульф Дамерау, безоговорочного лидера рынка гемблинга в Украине, на компанию несколько месяцев идет атака спецслужб. Решить эту проблему может передача 50% компании нужным людям, связанным с Офисом президента Украины.

Второй факт – ликвидацию КРАИЛ активно поддерживает глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов народный депутат Даниил Гетманцев, о возможных интересах которого на рынке азарта "Комментарии" подробно писали.

указ, которым ввел в действие решение СНБО, согласно которому доступ к азартным играм для военнослужащих должен быть ограничен, устанавливаются лимиты на число ставок для аккаунтов и запрещается регистрация нескольких аккаунтов для одного игрока. Также, в перечне — запуск системы Мониторинга, активизация разъяснительной работы о вреде игромании, но главное – за два месяца СБУ должна провести проверку всех компаний-операторов рынка.