Рынок азартных игр в Украине, несмотря на радужные отчеты КРАИЛ, продолжает оставаться источником скандалов и различных схем. "Комментарии" продолжают серию публикаций об участниках гемблинга. Кто владеет брендом Slotscity, и почему его нынешнего владельца можно считать одним из наиболее скандальных бизнесменов Украины.



Кто владеет онлайн-казино SlotsCity. Фото из открытых источников

SlotsCity для ООО "Геймдев" — кто владеет онлайн-казино

По данным Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, лицензия на работу онлайн-казино под названием SlotsCity выписана на ООО "Геймдев", получившую ее в феврале 2021 года.

Любопытно, что само ООО было зарегистрировано еще до появления законопроекта о легализации азартных игр в Украине – в декабре 2019 года, а его владельцем на тот момент числился бизнесмен Руслан Нонка. "Комментарии" в своем расследовании игорного бизнеса в Украине писали, что бизнесмен был связан с целым рядом иностранных и украинских предпринимателей, в число которых входил некий Яков Финкельштейн.

По данным сервиса OpenDataBot, с октября 2020 года в составе учредителей и директоров "Геймдева" происходили постоянные изменения, пока наконец в ноябре 2023 года Руслан Нонка не был вычеркнут из реестра владельцев ООО.

В настоящий момент владельцем 100% "Геймдева" является закрытый корпоративный фонд "Бельфор", а тот в свою очередь по данным аналитического сервиса YouControl, входит в группу семейства Финкельштейнов.

При этом контроль над самим фондом Яков Финкельштейн установил еще в ноябре 2021 года, когда Антимонопольный комитет Украины разрешил ему выкупить более 50% акций "Бельфора".

Что же касается самого ООО "Геймдев", то его доход в 2022-м году составил 72,3 млн грн, далеко не самый худший результат среди украинских онлайн-казино. Но на деле онлайн-казино является лишь частью бизнес-империи, построенной весьма неоднозначной фигурой бизнесмена Якова Финкельштейна, он же Яков Грибов, владелец известнейшей компании по производству алкоголя Nemiroff.

Яков Грибов-Финкельштейн: конфликты, жизнь и бизнес в России

Став гражданином Израиля, как об этом говорит решение АМКУ от 4 ноября 2021 года, предприниматель Яков Грибов изменил фамилию на Финкельштейн. Возможно, что таким образом он решил очистить свое имя от многочисленных скандалов, тянущиеся за ним более 10 лет.

Известный в Украине как Яков Грибов, бизнесмен стоял во главе одного из лидеров алкогольного рынка страны – компании Nemiroff, вместе с партнерами Степаном Глусем и Анатолием Кипишей. С конца 1990-х и все 2000-е годы алкогольный бизнес партнеров процветал, пока в 2011-м году между ними не пробежала черная кошка.

Как писали в свое время СМИ, Яков Грибов и Анатолий Кипиш из-за финансовых проблем в своих других проектах попытались получить долю своего партнера Степана Глуся. Бизнесмены же в свою очередь обвиняли в рейдерстве компании экс-менеджмент.

К примеру, в 2014-м году для выполнения решения Высшего административного суда Украины и Высшего хозяйственного суда Украины пришлось силой брать завод Nemiroff.

В лучших традициях 2014 года бизнесмены пообещали, что завод снова будет работать на благо Украины, а полки магазинов наполнит украинская продукция. Такая патриотическая риторика в те годы выглядела весьма уместной, хотя Nemiroff и экспортировал львиную долю своей продукции в Россию.

Однако, окончательно данный бизнес-конфликт разрешился лишь в 2017-м году, когда Степан Глусь вышел из числа учредителей компании Nemiroff.

Но затем Яков Грибов стал фигурантом еще одного скандала, связанного с корпоративным конфликтом. Речь шла о его интересах в торговле зерном через компанию "Зернотрейд", в которой его партнером был бизнесмен Виктор Купавцев.

Неожиданно в 2017-м году Яков Грибов заявил, что его бизнес-партнер, пользуясь занятостью самого Грибова в компании Nemiroff, вывел из их совместного бизнеса 21,5 млн дол., которые вложил в агрокомпанию "Росток-холдинг". Изначально оба бизнесмена владели по 49,9% акций "Зернотрейда", а "Росток" полностью принадлежал Виктору Купавцеву. На протяжении более 2 лет партнеры то вели переговоры, то судились, пока, наконец, весной 2020 года не договорились.

Согласно договоренности Виктор Купавцев продал часть своего пакета акций "Росток-Холдинг", после чего его основным владельцем стал Яков Грибов. За эту покупку АМКУ даже оштрафовал компанию бизнесмена на 170 тысяч гривен. Но уже в июле 2021 года владельцем "Росток-холдинг" стала другая компания – ООО "Кролевецкий комбикормовый завод" сумского агробизнесмена Александра Андрущенко.

Впрочем, еще даже до покупки "Росток-холдинг" Яков Грибов снова попал в очередной скандал. Как оказалось, он ранее выехал из Украины и поселился не где-нибудь, а в элитном коттедже под Москвой в поселке Клоково, о чем стало известно при весьма курьезных обстоятельствах. Его фамилия прозвучала в сюжете телеканала НТВ как соседа и оппонента владельца сети ювелирных салонов Бориса Фейгина – вчерашние друзья поссорились из-за водоема, в котором разводили и ловили дорогих осетров.

Впрочем, следы Якова Грибова после этого снова затерялись, а в украинском медиа- и бизнес-пространстве появился Яков Финкельштейн, и его родная сестра Бэлла Финкельштейн, совместно с которой бизнесмен и владеет Nemiroff через ООО "ЛВН Лимитед".

Оставил ли Финкельштейн все скандалы позади

В последние 3 года Яков Грибов-Финкельштейн не фигурировал в бизнес-скандалах, а его фамилия постоянно мелькает в рейтингах самых богатых украинцев. Так, журнал "Фокус" в 2021-м году отдал ему 82-е место в своем Топ-100 самых богатых украинцев с состоянием 160 млн дол.

По данным Forbes-Украина состояние бизнесмена несколько меньше – 140 млн дол., а Nemiroff успешно завоевывает внешние рынки сбыта своей продукции.

Почему SlotsCity может грозить банкротство

Но если в своем алкогольном бизнесе Яков Финкельштейн-Грибов, несмотря на войну, переживает подъем, то вот дела его ООО "Геймдев" идут не лучшим образом. Подтверждением служат решения того же КРАИЛ от 8 августа 2023 года №№100 и 101, которыми аннулировались лицензии на работу залов игровых автоматов.

В свое время "Геймдев" получил еще ряд и на открытие залов игровых автоматов в гостиницах Киева ("Турист"), Харькова ("Харьков") и Запорожья ("hotel INTOURIST").

Совокупный доход компании, куда входит и казино SlotsCity, за 2022-й год составил 72,3 млн грн, далеко не самый худший результат среди украинских онлайн-казино.

В феврале 2023 года согласно отчетам КРАИЛ компания оплатила стоимость лицензий в размере 23,4 млн грн.

Однако, в целом с налогами у ООО "Геймдев" все обстоит явно не лучшим образом. Так, по мнению Главного управления Государственной налоговой службы в городе Киеве, предприятие недоплатило в госбюджет порядка 113,2 млн грн налогов и сборов, что в полтора раза выше официального дохода компании за весь 2023-й год.

Именно такая сумма, вместе с пенями и штрафными санкциями фигурирует в налоговом уведомлении №0524540707 от 7 августа 2023 года. Само уведомление юристы "Геймдев" пытаютсяоспорить через Киевский окружной административный суд.

В суде пришли к мнению, что отказать в рассмотрении данного иска ООО "Геймдев" нет оснований и 4 января 2024 года состоялось первое заседание по данному вопросу, носившее подготовительный характер. Очевидно, что впереди у компании достаточно долгий судебный процесс, в ходе которого будет установлен реальный размер фискальных обязательств.

И если суд решит, что требования налоговиков на113 млн грн. справедливы и законны, то деятельность фирмы может оказаться для предпринимателя и вовсе убыточной, ведь ему придется выплатить в пользу государства 150% своего годового дохода.

Правда вряд ли это решение появится скоро, да и далеко не факт, что суды вообще решат дело в пользу налоговой, так что какое-то время клиенты SlotsCity могут быть спокойны и продолжать испытывать удачу в этом онлайн-казино.