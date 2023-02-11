Кому принадлежат казино и букмекерские конторы в Украине

Азартная игра – любая игра, условием участия в которой является внесение игроком ставки, дающей право на получение выигрыша (приза), вероятность получения и размер которого полностью или частично зависят от случайности, а также знаний и мастерства игрока. С развитием технологий азартные игры совершили экспансию в интернет. Это при том, что зависимость от азартных игр официально признана медицинским заболеванием.

Главные букмекеры и лоббисты азартных игр в Украине

Игровой бизнес и азартные игры в обществе и политике

С игорным бизнесом связаны судьбы самых влиятельных деятелей Украины 1980-2023 годов, многие технологии из игорного бизнеса затем использовались в большой политике. Страной-агрессором РФ вообще руководит банда наперсточников ОПГ "Озеро", внедрившая приемы игры в наперстки в ранг большой государственной политики.

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Распространяются слухи, что самый богатый украинский бизнесмен Ринат Ахметов, якобы, начинал свой путь как ведущий игры в наперстки на микрорайоне шахты "Октябрьская" в Донецке. А потом, якобы, попал под защиту КГБ СССР, под патронатом которого путешествовал по советским курортам и играл в карты на серьезные суммы денег с советскими партийными бонзами, чиновниками, директорами заводов.

Первыми развивать игорный бизнес как общегосударственный источник доходов начали в Киеве. Это так называемая киевская семерка, в состав которой в начале 90-х входили Валентин Згурский, Григорий Суркис, Богдан Губский, Виктор Медведчук. Деятели контролировали АО "Национальный инвестиционный фонд Омета XXI века", который, в том числе, известен финансовыми пирамидами типа "МММ". В интернете можно найти новости, что за отмывание денег через подконтрольные группе казино отвечал именно Губский, а кум путина Виктор Медведчук занимался правовым сопровождением бизнеса. Сообщалось, что имели некоторый интерес в игорном бизнесе "киевской семерки" и такие авторитетные столичные деятели, как Авдышев, Савлохов и Кисель.

Считается, что в игорном бизнесе "киевская семерка" еще с начала 90-х тесно сотрудничала с российскими ОПГ, в частности "Лужниковской" интересы которой в Украине тогда представлял Макс "Бешеный" Курочкин.

Следы российских криминалитета и спецслужб прослеживаются и в истории успеха украинского "игрального олигарха" из Крыма Владимира Яновского. Его фирма "Игросервис" начиналась с сотрудничества с российской компанией "Московский аттракцион". Поговаривают, что дальше Яновский наладил контакты с подконтрольной российским спецслужбам ОПГ "Башмаки". Милиция в Крыму в большинстве своем сотрудничала с криминалом, особенно во времена генерала Москаля (Линского). Яновский поддержал тренд и стал брать на работу в "Игросервис" пенсионеров МВД. Это символизировало "крышу" из сросшихся друг с другом правоохранителей и бандитов. Такова была показательная модель закулисной кухни игорного бизнеса тех времен.

"Игросервис" в зените славы контролировала 700 игровых залов в 74 местах Украины и 34 зала в РФ. Только официальная прибыль составляла более 80 млн долларов в год. Очень возможно, что финансирование российских военных инициатив в Крыму против Украины происходило именно благодаря полученным доходам от азартных игр в Украине. Тем более, после начала оккупации в 2014 году Яновский "перерегистрировал в российское правовое поле" собственные крымские компании в долях с кураторами из российских спецслужб и продолжил финансово поддерживать российскую агрессивную политику против Украины.

Среди украинских политиков куратором и топ-функционером игорного бизнеса называли вышеупомянутого депутата Богдана Губского. У него был партнер – нардеп Валерий Писаренко, регулярно писавший законопроекты по регулированию игорного бизнеса. Также Писаренко называли близким партнером функционера времен Януковича Андрея Портнова.

По странному стечению обстоятельств, когда Писаренко в 2009 году написал и зарегистрировал очередной законопроект об игорном бизнесе, в Днепропетровске произошла трагедия: пожар в зале игровых автоматов. Погибли люди. Трагедия стала поводом для одобрения закона о запрете игорного бизнеса, который затем был принят даже после ветирования президентом Ющенко. В СМИ высказывали мнения, что трагедия в Днепре произошла не случайно – якобы, это было на пользу Губского и Писаренко, которые намеревались установить полный контроль над игорным бизнесом после реформ. Якобы крупный землевладелец Губский намеревался построить игровые зоны на контролируемых земельных участках.

Это были резонансные события, получившие несколько разных толкований. Была точка зрения, что команда Януковича готовилась получить власть и переводила игорный бизнес в тень, чтобы получать деньги без лишних формальностей. Была точка зрения, что премьер-министр тех времен Юлия Тимошенко из-за запрета игорного бизнеса рассчитывала повысить рейтинг для победы на президентских выборах, а деньги для этого якобы собиралась получить из вынужденного уйти в подполье игорного бизнеса. Даже была точка зрения, что запрет игорного бизнеса в Украине пролоббировали транснациональные интернет-казино, чтобы привлечь к себе украинскую аудиторию через виртуальное пространство и получать деньги с украинцев напрямую без посредников из государственного и криминального секторов.

Итак, в 1991-2009 годах игорный бизнес разными способами сильно повлиял на общественно-политическую жизнь Украины. Он сыграл важную роль и в судьбе единственного украинского нардепа, имеющего элитное жилье на Трухановом острове в Киеве – Дмитрия Шенцева. В СМИ пишут, что Шенцев вырос именно на игорном бизнесе – в Харькове, в сотрудничестве с московскими партнерами. Затем на охоте с Шенцевым загадочно погиб губернатор Харьковщины Евгений Кушнарев. Говорят, что существование Кушнарева мешало международным стратегиям в отношении Украины и бывший игровой магнат Шенцев за решение этого вопроса получил пожизненный статус нардепа и гарантии защиты со стороны очень влиятельных международных геополитических игроков.

Среди других харьковчан, которые оказали серьезное влияние на игорный бизнес в Украине, называют и авторитетного бизнесмена Павла Фукса, который сотрудничал с российской ОПГ "Лужниковская", которая, в том числе, контролировала и игорный бизнес в Украине вместе с местными партнерами. Значительную роль в становлении ОПГ "Лужниковская" сыграл товарищ экс-мэра Харькова Кернеса, авторитетный украинский бизнесмен Сергей Батозский.

Но если геополитические сценарии, в которых участвовал нардеп Шенцев, частично воплотились в 2010-е, чтобы потом сломаться в 2020-е, то надежды некоторых украинских политиков и предпринимателей монополизировать игорный бизнес в специальных игровых зонах не осуществились сразу. После запрета в 2009 году украинский игорный бизнес частично ушел в подполье на 11 лет, частично продолжил работать более или менее официально под видом лотерей.

Одновременно с развитием мультимедийных сетевых технологий в Украине начали быстро развиваться интернет-казино – в виртуальном пространстве закон 2009 о запрете игорного бизнеса не работал. При этом в дискурсе отсутствовали взвешенные медицинские оценки относительно лудомании – зависимости от азартных игр.

"Не все люди, кто играет, болеют лудоманией, – говорит "Комментарии" профессор-нарколог Анатолий Виевский. Однако нет успешных примеров, когда запрет игр влиял бы на уровень больных лудоманией. Вытесняя беттинг из легальной плоскости, получаем его тенизацию".

Российские партнеры Порошенко и Зе!команды в азартном бизнесе

Несмотря на официальный запрет 2009 года, игорный бизнес, замаскированный под лотерейный, был одним из главных источников финансирования парламентской фракции "Блок Петра Порошенко". Заместитель председателя БПП Александр Третьяков был куратором Украинской национальной лотереи. В интернете писали, что он "отжал" этот бизнес у швейцарца Питера Шетти, почти перестал платить налоги и занимался наполнением "партийной кассы" БПП. Также одним из кураторов игорного бизнеса от БПП вместе с Третьяковым был фармацевтический магнат Глеб Загорий. Считалось, что ежегодные потери бюджета Украины вследствие лотерейных схем БПП составляли 500 млн гривен, а Третьяков наоборот ежемесячно получал 50-60 млн прибыли. Одновременно постмайданные власти с помощью санкций усложнили работу неподконтрольных лотерейных операторов, чтобы скорректировать финансовые потоки азартного рынка в партийную кассу.

Еще одним функционером игорного бизнеса от Порошенко называли главу администрации президента Бориса Ложкина, известного тем, что он много лет обслуживал российские медиа интересы в украинском информационном пространстве. Считалось, что лотереи под патронатом БПП используются для отмывания российских грязных денег.

Мостиком между азартным бизнесом времен Порошенко и азартным бизнесом времен Зеленского есть т. н. "архитектор экономического цифрового концлагеря" нардеп Гетманцев, владеющий акциями лотерейного оператора МСЛ. По странному стечению обстоятельств после того, как Владимир Зеленский стал президентом, МСЛ Гетманцева установила контроль и над одним из самых популярных интернет-казино "Космолот".

После прихода к власти Зе!команды в 2019 году российская ОПГ "Лужниковская" предприняла попытку полностью захватить рынок игорного бизнеса Украины и привлечь новых игроков для увеличения прибыли путем легализации азартных игр в Украине. Сообщалось, что правовую базу для открытия азартного бизнеса в Украине разработал Андрей Астапов – член арбитражного суда Торгово-промышленной палаты страны-агрессора РФ.

Также считается, что первые договоренности о возвращении игорного бизнеса в Украину под патронатом некоторых деятелей были достигнуты еще в 2010 году в формате религиозной организации "Хабад" Шмуеля Каминецкого. "Хабад" объединяет олигархов Виктора Пинчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также Тимура Миндича и Бориса Баума. Последнего называли представителем ОПГ "Лужниковская" по игорному бизнесу в Зе!команде. До этого он работал топ-менеджером в структурах ОПГ "Лужниковская", а также в наблюдательном совете Никопольского завода ферросплавов, связываемого с Игорем Коломойским.

После прихода Зе!команды к власти Борис Баум занимал должность первого заместителя председателя консультативно-экспертного совета при Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Говорят, что Баум построил архитектуру игорного бизнеса в Украине в интересах российского криминалитета и спецслужб с учетом интересов топ-функционеров Зе!команды Даниила Гетманцева и Давида Арахамии, которых называли главными лоббистами возобновления официального возвращения индустрии азартных игр. Ожидалось, что при содействии Зе!команды ОПГ "Лужниковская" станет главным игорным оператором Украины – как в интернете, так и оффлайн с помощью открытия казино в подконтрольных гостиницах.





Тогда в некоторых СМИ появилась гипотеза, что Баум появился в Зе!команде от ОПГ "Лужниковская" еще и с целью наладить через условно легальные украинские казино гигантский "ландромат" под патронатом депутата Госдумы РФ Александра Бабакова для отмывания грязных российских денег. Ведь гражданин Латвии Баум в свое время имел совместный бизнес с ОПГ "Тамбовская" Кумарина (Барсукова), с которым в 1990-е сотрудничал Владимир Путин. Жена Баума – Карина Сироткина, дочь топ-функционера ОПГ "Тамбовская" Николая Сироткина.





И действительно, первое время ОПГ "Лужниковская" начала быстро превращаться в лидера азартного рынка Украины, добавив этот прибыльный бизнес к контролю над облэнерго и гостиницами, где начали открывать казино.



Бизнесменов, пытавшихся выглядеть как самостоятельные игроки рынка азартных игр, в СМИ связывали с ОПГ "Лужниковская". В частности, владельца столичного бизнес-центра "Киевский" Артема Юшкова, получившего лицензии на открытие казино в гостиницах Львова и Одессы, а также на работу интернет-казино. Некоторые называли Юшкова протеже Бориса Баума.

Считается, что в формате сотрудничества с Баумом к игорному бизнесу присоединился и обладатель гостиниц, авторитетный бизнесмен Леонид Юрушев, которого называют коммуникатором между "стародонецкими" и Зе!командой. Партнером Юрушева, управляющим офлайн-казино "Шангри Ла" является бизнесмен Руслан Нонка (ООО "Геймдев"). Он также контролирует интернет-казино SlotsCity. Партнером Нонки является английский игровой магнат Майкл Боттчер. Англичанин известен тем, что запустил казино в Москве (этот сегмент в РФ – зона контроля и влияния спецслужб), а затем приостановил бизнес в РФ и распространил империю азартных игр в Беларусь, Армению, Латвию, Грузию и Германию. Структура, объединяющая офлайн и интернет-казино Нонки и Боттчера – ООО "Шторм Юкрейн". Учитывая патронат над игорным бизнесом Украины со стороны организации "Хабад", интересным выглядит то, что одним из главных бенефициаров "Шторм Юкрейн" является гражданин Израиля Яков Финкельштейн из Хайфы.

На особые отношения Шторм Юкрейн с властью указывает то, что им почти сразу сделали возможность авторизации в их онлайн-казино через Дию — при поддержке министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Напомним, что из-за советского прошлого многим украинцам до сих пор присущ патернализм, особое отношение к государству. Таким образом, возможность играть в интернет-казино через "Дию" является де-факто контекстной рекламой, чем-то вроде государственной гарантии на рынке азартных игр.

Также, одним из первых разрешение на открытие казино получила и семья Давтян. Вемира Давтяна в СМИ называют "смотрящим" от Зе!команды за Запорожьем.

Лицензию на офлайн казино в Одессе получила ООО "Гагарин групп", бенефециарами которой являются Евгений Шкрябай, Анатолий Чабан и Валентина Бойчук. Евгений Шкрябай – сын депутата Одесского облсовета от "БЮТ" Василия Шкрябая. Семью Шкрябай считают близкой к мэру Одессы Геннадию Труханову и авторитетным бизнесменам Минину, Ангерту, Жукову и Галантернику. Еще Шкрябай является фигурантом знаменитого "дела Краяна" - растраты городского бюджета на приобретении зданий завода, главным фигурантом которого является мэр Одессы Геннадий Труханов.

Букмекеры и политики

После периода полулегальной работы на основе нового законодательства в Украине активизировались и букмекерские конторы, которые являются важным и прибыльным сегментом рынка азартных игр.

Лидером считают "Париматч", основателем которой является легенда постсоветского букмекерского бизнеса Эдуард Швиндлерман. У него своеобразная репутация – писали о его сомнительном бизнесе с россиянами, сотрудничестве с оккупантами в т. н. "ЛДНР", причастности к сделкам по выводу денег из "ПриватБанка". Было сообщение, что Генпрокуратура Украины выясняет возможную причастность Швиндлермана и его партнеров к выводу полученных в Украине денег в РФ.

Против Швиндлермана открывали уголовные производства. Сообщалось, что:

"…преступная группа организовала схему для вывода средств, проходящих через букмекерскую контору, в Россию. Для отмывания денег использовался счет в Альфа-банке (был подконтролен близкому к путину российскому олигарху Фридману – авт.). Ежесуточный поток следователи оценивали примерно в 20 млн. гривен. Общий объем отмытых средств – 350 млн. долларов в год".

Рекламой "Париматч" семьи Швиндлермана занимался близкий к Владимиру Зеленскому артист "95 квартала" Евгений Кошевой, что, возможно, и послужило причиной захоронения старых уголовных дел против бенефециаров "Париматч" во времена Зе!команды.

Избавиться от негативного шлейфа в "Париматче" решили путем переоформления международной букмекерской империи на дочь Швиндлермана – Екатерину Беларусскую. При этом создано новое юридическое лицо, название которого отличается от проекта Швиндлермана лишь дефисом: было "Пари-матч", стало "Париматч". В работе букмекерская империя пользуется кипрской оффшорной юрисдикцией, оформленной таким образом, чтобы избежать появления в документации фамилии Швиндлерман и реестров с уголовными производствами в отношении "старой" Пари-матч. Вышеупомянутый Баум говорил, что "Париматч" является 5-й по объему букмекерской конторой в мире. Она работает в России, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Кипре, Танзании, выходит на рынки Великобритании, Португалии, Канады, Австралии, Индии, в страны Латинской Америки и Южной Азии. Понятно, что из-за оффшорных уловок в бюджет Украины из этих грандиозных оборотов почти ничего не попадает.

Поговаривали, что избегать налогообложения "Париматч" во времена Порошенко помогал депутат от президентской БПП Третьяков (вероятно, это влияло на состояние партийной кассы). Во времена Зеленского покровителем азартного бизнеса Эдурда Швиндлермана и Екатерины Беларусской называли лидера президентской партии "СН" Давида Арахамию. Поговаривали, что создание властно-игрового альянса обошлось "Париматчу" в 5 млн долларов. Якобы, в эту сумму входила и зачистка рынка от конкурентов "Париматч" Зе!силовиками, из-за чего контора Швиндлермана и Белорусской фактически стала монополистом. Еще считалось, что Швиндлерман через Баума связан с ОПГ Лужниковская, а также с бывшим заместителем председателя ОП Кириллом Тимошенко.

В конце 2021 года в СМИ писали, что создание нового юридического лица, замена учредительных документов Эдуарда Швиндлермана на Екатерину Беларусскую и налаживание отношений с Зе!командой является подготовкой "Париматч" к продаже. Якобы сделку оценивали в 500 млн долларов. Считалось, что из-за оффшорных уловок государственный бюджет Украины из этого ничего не получит.

При этом до сих пор многолетний труд обладателя Париматч Швиндлермана, его партнеров и конкурентов по индустрии в 2009-2020 годах – период запрета игорного бизнеса, не получили правовой оценки.



Официальными владельцами FavBet является семья Матюх. В СМИ писали, что властным куратором бизнеса является близкий к Петру Порошенко нардеп Александр Турчинов. Во времена Зеленского FavBet условно вышла из тени. Но в интернете можно найти информацию, что FavBet продолжает сотрудничать с Россией и Беларусью, выплачивает там выигрыши. Это дело рассматривается в суде, в материалах сообщается, что контора Матюхи через ООО "Лаки ленд" избегает уплаты налогов в особо крупных размерах и может быть причастна к финансированию терроризма.

Говорят, что деятельность FavBet не получила правовой оценки из-за того, что ее владельцы и юристы установили хорошие отношения с лидером "СН" Давидом Арахамией и поэтому принимали участие в разработке закона о легализации игорного бизнеса.

Официальным владельцем " ВБет Украина " является Виген Бадалян из Еревана – партнер российских фирм "Фонбет" и Betcity, главный финансист события Russian Poker Tour. В СМИ пишут, что " ВБет Украина " имеет дружеские отношения с главой УАФ Андреем Павелко – родственником авторитетного днепровского бизнесмена Александра Петровского (Нареклешвили) и экс-нардепа Леонида Сергиенко, много лет находившегося в фаворе у оккупантов Крыма.

Еще журналисты сообщали, что VBet не выполнила обязательства в качестве главного спонсора национального чемпионата по футболу: должна была оплатить украинским клубам 1 млн долларов, однако фактически было перечислено лишь 720 тыс долларов, другие средства осели в УАФ, известной коррупционными скандалами. Вообще связь между Павелко и VBet Бадаляна, где обе стороны имеют сомнительную репутацию, напоминает итальянские скандалы с матчами-"договорняками". Это схема, где криминалитет делает ставки на матчи, результат которых заранее известен – это и отмывание денег, и бизнес на нечестной игре. Если в Италии еще в 1980-е годы из "черного тотализатора" зарабатывали 1 млн долларов с 1 матча, можно представить объемы коррупции на пересечении футбола и игорного бизнеса, если гипотеза об особых видах бизнеса Павелко и Бадаляна подтвердится.

Российские корни и регистрацию в "российском оффшорном центре на Кипре" имеет и контора Betwinner .

"Действительно, у нас существует вопрос о возможных связях участников рынка азартных игр с российским криминалитетом, – говорит политический и экономический эксперт Борис Кушнирук. – Информация не показывается открыто, все скрывается из-за кучки посредников. И сегодня, несмотря на войну, мы видим в Украине использование определенных рекламных технологий со стороны российского игорного бизнеса. Вообще работа казино может быть инструментом финансирования внутри Украины разнообразных преступных действий россиян, например, выплаты тем, кто действует в пользу российских спецслужб под видом выигрышей в казино".

Итоги и перспективы развития игорного бизнеса в Украине

В ноябре 2021 года государство получило от продажи лицензий на игорный бизнес 1,34 млрд гривен прибыли – 18% от запланированных доходов в 7,4 млрд гривен. Также Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей штормило из-за коррупционных скандалов. Так, члена Комиссии Евгения Гетьмана поймала НАБУ на получении взятки в размере 90 тысяч долларов США. Несмотря на заявления, что легализация игорного бизнеса уничтожит нелегальные казино, этого не произошло. Летом 2021 года только в Киеве насчитали 24 нелегальных казино. Считается, что они без особых препятствий работали как минимум до 24.02.2022 из-за того, что являются важными кормушками для чиновников и силовиков.

Кроме того, несмотря на заявления о борьбе с нелегальными интернет-казино по состоянию на 24.02.2022, этот сегмент в Украине оценили в 3 млрд евро, больше чем "черные рынки" алкоголя и табака вместе взятые.

В эти 3 млрд евро входят интересы представителей криминального мира Украины и РФ, обычно работающих вместе. Это совокупность бизнесов, важной частью которого является т.н. "арбитраж трафика" – перепродажа больших объемов трафика и получение процента по транзакциям клиентов. Чаще всего для привлечения в легальные и нелегальные интернет-казино используется трафик из порносайтов и пиратских онлайн кинотеатров. Вместе с "арбитражниками" работают телефонные мошенники, которые выманивают с помощью технологий НЛП деньги с банковских карт. Это единый мафиозный бизнес. Считается, что "крышу" синдикату из различных интернет-мошенников и обладателей нелегальных интернет-казино предоставляют спецслужбы разных стран за получение собственного процента.

В июле 2022 года в СМИ появилась информация, что бывший партнер Зе!команды, посол ОПГ "Лужниковская" в игорном бизнесе Украины Борис Баум бежал в Латвию. Бегство совпало со скандалом о выдаче государственной Комиссией лицензии российской фирме "Твоя беттинговая компания", оператор 1хВеt прямо во время российского вторжения.

В сентябре 2022 года государственная Комиссия по азартным играм и лотереям сообщила через СМИ, что за 9 месяцев 2022 года игорный бизнес принес в государственный бюджет 800 млн гривен.

С точки зрения бывшего СЕО Париматч Сергея Портнова общий объем букмекерского рынка в Украине составляет 1 млрд долларов в год. По словам того же Портнова, Париматч контролирует примерно 30% рынка – то есть 300 млн. долларов в год.

В начале февраля 2023 года нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в 2022 году государственный бюджет получил от игорного бизнеса всего 53 млн гривен. Это официально и стало причиной отмены льгот для индустрии азартных – соответствующий законопроект Владимир Зеленский подписал 6 февраля 2023 года.

То есть, расхождение между данными нардепа Железняка за весь 2022 год и подсчетами государственной Комиссии по азартным играм и лотереям за 9 месяцев 2022 составляет 747 млн гривен. И ввиду решения Зеленского об отмене льгот игорному бизнесу, нельзя исключать, что цифры государственной комиссии за 9 месяцев 2022 года несколько не соответствуют действительности.

В любом случае даже получение 800 млн гривен (20 млн долларов США) с рынка, который оценивается в 3 млрд евро с интернет-казино и 1 млрд долларов с букмекерских контор – это полный провал кампании Зе!команды в сфере игорного бизнеса. А если не было 800 млн. гривен, а собрано только 53 млн., как сообщает нардеп Железняк – это вообще тотальное фиаско. К примеру, по данным СМИ, букмекерская кампания Париматч только на рекламу на футболках игроков Английской Премьер-лиги тратит больше (57 млн долларов в год), чем бюджет Украины получает с рынка азартных игр в целом.

"В сферу интересов власти входят не только игорный бизнес, но и нефтегаз, энергетика. Вообще трудно представить оппозиционера, который занимался бы прибыльным игорным бизнесом. Он особенно интересен большими оборотами, большими объемами формально неучтенных денег – говорит "Комментарии" политолог Андрей Золотарев. – Так сказать, власть включает дружественным бизнесам зеленый свет для зеленых бумажек. Еще в этом принимают непосредственное и действенное участие силовики. Мы можем предполагать и интерес российского криминалитета во всем этом".

По мнению врачей, противоядием для экспансии игорного бизнеса под патронатом власти является правильное образование и модернизация менталитета населения соответственно вызовам.

"Достаточно большая группа людей в силу своих психических особенностей и в силу современной психологической ситуации может пристраститься к азартным играм, – говорит профессор-нарколог Анатолий Виевский. — Когда наступит победа, нас ожидают все социально-психологические феномены послевоенного времени. Я сторонник того, чтобы максимально информировать людей, рассказывать, что такое азартные игры, что такое лудомания, какие угрозы и риски ждут человека во взрослой жизни. Я уверен, если предоставить человеку полезные практические знания, он самостоятельно найдет правильные решения и справится с рисками".

В целом ситуация с азартными играми в Украине выглядит некрасиво. Уровень жизни невысок, страну многие годы грабили олигархи вместе с российскими и другими международными партнерами. И на этом фоне власти внедряют институт азартных игр – дополнительный инструмент взыскания денег с большого количества граждан в пользу достаточно сомнительных деятелей и политиков. К сожалению, философия игры в наперстки, как инструмента получения коррупционной ренты с населения, до сих пор живет в головах подавляющего большинства чиновников и предпринимателей постсоветского пространства.