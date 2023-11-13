Государственные лотереи или казино: что предлагает Гетманцев

Рынок азартных игр Украины представляет из себя сферу экономики, переживающую не лучшие времена. После 11-летнего запрета деятельности в 2021-м году рынок только начал формироваться в легальном поле. Однако все изменило полномасштабное российское вторжение в Украину в феврале 2022 года.



Депутат от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев инициирует изменения в законодательстве об игорном бизнесе

Тем не менее, организаторы азартных игр сумели выплатить в госбюджет в качестве платы за лицензии более 4 миллиардов гривен. И все эти бюджетные поступления могут уменьшаться в разы. Причина тому — законопроект №10101.

Что он означает, и почему общественная организация легальных участников рынка азартных игр Ukrainian Gambling Council (Всеукраинский совет гемблинга) предрекает крах целого сектора отечественной экономики, разбирались "Комментарии".

Цель благая – "почистить" рынок азартных игр и усилить контроль над организаторами

6 ноября Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил и рекомендовал принять за основу законопроект № 10101 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию законодательства в сфере организации и проведения азартных игр и государственных лотерей".

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, целями являются, например, изменение сроков действия лицензий. Так, во время войны Кабмин своим Постановлением №314 от 18 марта 2022 года автоматически продлил срок действия выданных ранее лицензий. С тех пор прошло более 1,5 лет, многие операторы азартных игр вернулись к своей деятельности, но лицензионных платежей не платят, за что в соответствии с другим Постановлением КМУ №713 от 3 марта 2023 года их можно лишать лицензий.

И чтобы лишенные лицензий недобросовестные операторы рынка азартных игр не смогли получить их снова, в тексте законопроекта прописали ужесточенные требования к кандидатам. Также внесли ряд новых статей, касающихся государственного контроля над рынком азартных игр, прописали процедуру фактической проверки.

Но за такими в целом благими намерениями во Всеукраинском совете гемблинга рассмотрели главную "фишку" законопроекта в виде изменения самого понятия "организатор азартных игр" — статья 1 Закона Украины "О госрегулировании азартных игр".

Если сейчас это юридическое лицо, имеющее лицензию на занятие определенным видом азартных игр, то законопроект предлагает считать таким организатором того, кто организовывает игры в залах игровых автоматов, в Интернете, в казино или букмекерской компании.

И тут-то и проявляется тот самый "дьявол", который виден только в деталях.

Не азартные игры, но работать можно – операторы государственных лотерей

Как обратил внимание председатель Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе на пресс-конференции для СМИ, такое изменение терминов, несмотря на их кажущуюся мелочность, имеют революционное значение для рынка азартных игр в Украине. Дело в том, что тем самым на рынок могут зайти операторы "государственных лотерей". Термин "государственная лотерея" может вводить в заблуждение — будто лотерейные компании принадлежат государству. Но это не так. Согласно законодательству, оператор государственных лотерей — это юридическое лицо — субъект предпринимательской деятельности, получивший право на проведение государственных лотерей. В Украине сейчас две такие компании – "М.С.Л." (Молодьспортлото) и УНЛ (Украинская национальная лотерея).

К примеру, "М.С.Л." владеет EVOLOT LIMITED, зарегистрированная на Кипре еще в 1990-м году, то есть за 8 лет до создания самой "М.С.Л." и имеет 9 директоров, из которых, судя по именам, 6 не являются греками. Из них наиболее известны Георгий Ложенко и его сын Тарас. Официально именно Георгий является владельцем 0,04% ООО "М.С.Л.", что позволяет его считать в Украине владельцем компании.

Так, по словам Антона Кучухидзе, выступая фактически организатором азартных игр по новому закону, операторы лотерей получают массу преимуществ, среди которых:

1) сравнительно невысокая цена "входа" на рынок – ежемесячно 234 минимальные зарплаты, в размере на 1 января текущего года. Для 2023 года это будут 234 минимальных зарплаты по 6700 гривен или 1 млн 567 тысяч 800 гривен (18,88 млн грн в год). При этом цена лицензии для онлайн-казино – 30,15 млн грн в год, то есть почти вдвое больше;

2) отсутствие ограничений – хотя лотереи имеют фактически характер азартных игр, официально они ими не являются, что позволяло им избегать ограничений, налагаемых на операторов рынка — покупать билеты могут лица с 18 лет, организовывать пункт можно не только в гостиницах 3-5 звезд;

3) отсутствие проверок – лотерейщиков фактически не будут проверять и штрафовать, в то время как представителей гемблингового бизнеса ждет усиление проверок, количество которых будет неограниченно, а обжаловать Акт проверки у организатора азартных игр не будет возможности.

Внимательно читавший законопроект человек может постараться опровергнуть заявление Антона Кучухидзе, ведь если лотерея официально не является азартной игрой, то и их операторы не могут стать организаторами азартных игр.

И тут мы подходим к одному из многочисленных парадоксов, на котором собственно и строится во многом рынок азартных игр и предлагаемый законопроект №10101.

По словам Антона Кучухидзе, основным кодом деятельности для операторов лотерей является 92.00 "Организация азартных игр". В этом легко убедиться если, например, заглянуть на профиль того же ООО "М.С.Л." в аналитическом сервисе YouControl. Хотя официально "М.С.Л." занимается лотереями и должен продавать лотерейные билеты, на деле на сайте компании фактически можно найти и другие азартные игры.

Так, на главной странице действительно можно приобрести онлайн билеты на лотереи, зато раздел "Спортпрогноз" позволяет сделать ставку на результат спортивного события и назвать это лотереей можно разве что фигурально. Скорее, это похоже на букмекерскую деятельность.

Наконец, в разделе "Лас-Вегас" можно сыграть в классические азартные игры, вроде карт, или покрутить барабан, пока не выпадет выигрышный номер. То есть, по факту, это онлайн-казино.

Схожая ситуация наблюдается и на сайте Украинской национальной лотереи, где к услугам игроков десятки различных азартных игр, называемых лотереями.

Легализация или "крышевание" нелегальных онлайн-казино – к чему приведет законопроект Гетманцева

Также принятие законопроекта №10101 имеет еще одну опасность, о которой прямо говорят в Ukrainian Gambling Council (UGC) – данный законопроект могут использовать для легализации огромного количества (порядка 1200 по данным UGC) нелегальных сайтов. При том, что лицензии онлайн-казино на сегодняшний день имеют всего 15 организаторов.

По мнению координатора Ukrainian Gambling Council по развитию наземных игровых заведений Сергея Иваненко, принятие закона приведет к тому, что нелегальные сайты, залы игровых автоматов начнут мимикрировать под операторов лотерей.

Казалось бы, это хорошо, ведь нелегальные операторы рынка азартных игр, не платящие ни копейки налогов, смогут купить лицензию оператора лотерей и платить по 18,88 млн грн в год. Но на деле все может быть куда проще, те же "М.С.Л." и УНЛ могут заключать лицензионные договора с такими нелегальными точками и наделять их полномочиями осуществлять деятельность от их лица вообще без оплаты за лицензию.

Именно так, по словам того же Сергея Иваненко, все и происходило с 2009 по 2020 годы, когда под видом точек распространения государственных лотерей работали фактически игорные заведения. Эта ситуация может повториться и теперь, например, залы игровых автоматов можно будет замаскировать под пункты мгновенной лотереи – "купить билет", а фактически сделать ставку, а затем "мгновенная лотерея", а на самом деле игровой автомат, выдаст выигрышную или проигрышную комбинацию.

"Организатор лотереи получает 60%, а реализатор на месте – 40%, бюджет не получает почти ничего", — говорил на пресс-конференции Сергей Иваненко.

Смерть "белого" игорного бизнеса — налоги для лотерей будут в 10 раз меньше

Предположим, вчерашний теневой зал игровых автоматов решит устраивать у себя "мгновенные лотереи", перенастроит автоматы на эту работу и купит лицензию лотерейного оператора за 18,88 млн грн. Но если бы он купил лицензию на занятие тем, чем в реальности занимается — залами игровых автоматов, то должен был заплатить 40,2 млн грн, то есть госбюджет недополучит почти 22 млн грн.

Если речь идет о сайте, принимающем ставки на спорт, то есть фактически букмекерской деятельности, лицензия на нее стоит 120,6 млн грн, а отдаст за нее "лотерейщик" все те же 18,88 млн грн, то есть в 6 раз меньше.

Вернемся к "М.С.Л.". Как мы выяснили выше, на сайте можно сделать ставки на спорт (букмекерская деятельность), сыграть в "мгновенную лотерею" (игровые автоматы) и сыграть в лотерею "Лас Вегас" (фактически онлайн-казино).

Если бы, как полагается, "М.С.Л." взял лицензии на все эти виды деятельности и лотерею, ему бы пришлось отдать почти 210 млн грн/ в год (120,6 млн грн за букмекерство, 30,15 млн грн за онлайн казино, 40,2 млн грн за игровые автоматы и 18,88 млн грн за лотереи), на деле же с законом №10101 достаточно будет одной лицензии за 18,88 млн грн. Прямой убыток для госбюджета – порядка 191 млн грн.

Но самое поразительное другое, на сайте того же "М.С.Л." указана лицензия Министерства финансов Украины срок действия которой истек еще в 2014-м году! В том же году истекла лицензия и у УНЛ.

То есть получается, что национальные операторы "государственной лотереи", вот уже 9 лет работают вообще без всяких лицензий и зарабатывают на украинцах сотни, а то и миллиарды гривен.

Легальный бизнес должен платить 250% прибыли в виде налога. Кто же выгодополучатель

Участники рынка пояснили "Комментарии", как происходит начисление налогов на примере легально работающего зала игровых автоматов.

"Предположим игрок положил на депозит 1000 гривен. Современные игровые автоматы отдают в виде выигрыша 96% поставленных сумм, то есть из 1000 гривен ставки организатор игры получит 4% или 40 гривен, а налог он должен заплатить в размере 10%, но со всей суммы ставок, т.е. с 1000 гривен, что в 2,5 раза больше его дохода", — объяснили наши источники.

Таким образом "белый рынок" азартных игр будет вынужден уходить в тень, переходить на лицензии "лотерейных операторов" и, конечно же, бюджет лишится налоговых поступлений. Заменить эти потери нечем, ведь "лотерейщики" будут платить в 10 раз меньше за лицензию, и вполне смогут так же "экономить" на налогах.

Антон Кучухидзе не постеснялся назвать главного выгодополучателя, по его мнению, от данного проекта. Это один из его авторов, народный депутат Украины и председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Как писали ранее "Комментарии", Даниил Гетманцев имеет прямую и непосредственную связь с компанией "М.С.Л.", поскольку он владел долей в компании. Правда официально она была мизерной, к примеру, в 2016-м году — 0,0198%.

Как рассказывал позднее сам Даниил Гетманцев, долю в компании он получил во время приватизации компании, в которой работал с 1997 года. Справедливости ради заметим, что политик старается держаться от лотерейного рынка в стороне, поскольку признает за собой "конфликт интересов".

Также в свое время Даниил Гетманцев был совладельцем такого себе ООО "Юримекс", занимающегося деятельностью в сфере права. Дело в том, что собственницей 40% доли юркомпании является Елена Полосенко — дочь Георгия Ложенко, владельца "Молодьспортлото", а "Юримекс" занимается юридическим сопровождением "М.С.Л", что прямо признавалось Даниилом Гетманцевым.

Сам нардеп позднее заявлял, что продал компанию своему родственнику, когда перешел на госслужбу. Заметим, что 60% "Юримекса" принадлежат Юрию Крайняку, вероятно тому самому родственнику политика. То есть "конфликт интересов" признаваемый нардепом, может быть даже глубже, чем он о том говорит.

О самом Гетманцеве вышло несколько резонансных расследований. В частности, BIHUS Info заявили о крымском туристическом бизнесе его матери Елены Гетманцевой и кипрской оффшорки Dunkley marketing LTD, которой принадлежит известная турфирма TPG. В расследовании говорится о компании "Нью проперти плюс", которая появилась в российских реестрах в 2016 году, зарегистрирована по тому же адресу и с теми же видами деятельности, что и компания Гетманцевой.

Клон все еще спокойно работает в Крыму, платя налоги в РФ. Правда, сейчас он записан на Дмитрия Махаринского, который был партнером Гетманцева по юридическому бизнесу.

Именно Елене Гетманцевой, по данным другого расследования, сын продал свою долю в лотерейной компании после победы на выборах 2019 "Слуга народа".

В пользу версии, что Гетманцев и МСЛ все еще вместе, свидетельствует еще один факт. При Петре Порошенко на МСЛ накладывали санкции. Как поговаривали тогда на рынке – из-за конкуренции с другим лотерейным оператором УНЛ, к которому имел отношение один из соратников президента, депутат Александр Третьяков. Но формально – через связь с российским капиталом.

Дело в том, что большая часть уставного фонда компании оформлена на кипрскую оффшорку "EVOLOT LIMITED", директор которой киприот Антонио Деспо по документам "Панамагейта" также руководил фирмами россиянина Андрея Косогова. Того самого, который после полномасштабного вторжения стал крупнейшим акционером российского Альфа-Банка (свои пакеты ему продали Герман Хан и Алексей Кузмичев, а впоследствии Михаил Фридман и Петр Авен).

Неудивительно, что выручка МСЛ в 2015 году, как говорится еще в одном расследовании, упала более, чем в три раза – до 1,1 млрд грн. В 2016-м это было уже менее 400 млн грн. И это при том, что "серые" казино продолжали работать "под крышей" лотерейщиков.

А вот с 2019 года, когда Гетманцев избран депутатом, ситуация для МСЛ кардинально изменилась. Уже в июле 2019 МСЛ получила контроль над электронной лотереей "Космолот".

Миротворец, якобы из-за дестабилизации экономики Украины, подрыве ее обороноспособности, и даже возможной работе на российские спецслужбы. Основанием для подобных заявлений может служить связь Гетманцева с экс-народным депутатом и предателем Украины Владимиром Сивковичем, чьим официальным помощником был Гетманцев на протяжении ряда лет. А как показало расследование журналиста Сергея Иванова, тот самый "Юримекс" Даниила Гетманцева и его родственника обслуживал интересы ряда авиакомпаний, занимающихся перевозками грузов самолетами "Антонов" и "Ил" в интересах ФСБ и ГРУ России. Среди них внимание автор обращает непосредственно на две — Европа-Эйр и Константа, якобы занимающиеся контрабандой российского оружия. Даже фирма семьи Гетманцева Travel Professional Group предоставляет услуги сотрудникам "Укрспецэкспорта", украинской компанией, занимающейся торговлей оружия. Вероятно, такое "сотрудничество" помогает отслеживать передвижения руководства "Укрспецэкспорта".

Буквально за месяц до российской агрессии, многие предупреждали, что нельзя держать такого человека, как Даниил Гетманцев, связанного с Владимиром Сивковичем, на постах, от которых прямо зависит работа украинской экономики. А значит и способность Украины сопротивляться агрессии.

Также СМИ заметили, что, хотя СБУ прямо называла ряд Telegram-каналов (Легитимный, Резидент) не просто пророссийскими, а проектами российских спецслужбы, тот же Даниил Гетманцев репостил их посты, спорил и даже оправдывался. То есть, вместо того, чтобы игнорировать пророссийские нарративы, он продвигал их на своем Telegram-канале, причем делал это чаще всех среди "слуг народа".

И такой человек до сих пор пишет законы для Украины и регулирует фактически всю украинскую экономику. И именно Гетманцев пишет законопроект, из-за которого бюджет может потерять двенадцать млрд гривен, зато который дает огромные преимущества именно операторам лотерей, с одним из которых политик имел тесные связи.