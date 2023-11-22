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"Находится под фактическим контролем граждан России": суд подтвердил законность аннулирования лицензии российского онлайн-казино Pin-Up

ООО Виктория Софт (бренд Pin-Up) получило решение об аннулировании лицензии из-за связи компании с россией.

сегодня, 18:25
Автор:
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Slava Kot
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Киевский окружной административный суд отклонил иск ООО Виктория Софт (бренд Pin-Up) против Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Соответствующее решение суд принял 13 ноября, копия была опубликована в Едином государственном реестре судебных решений. Суд признал полностью законным и обоснованным решение КРАИЛ аннулировать лицензию компании на организацию азартных игр через связь компании с Россией.

"Находится под фактическим контролем граждан России": суд подтвердил законность аннулирования лицензии российского онлайн-казино Pin-Up

Суд подтвердил аннулирование лицензии онлайн-казино Pin-Up


"СБУ предоставлена в КРАИЛ информацию, свидетельствующую о наличии связи ООО "Виктория-Софт" (Pin-UP) с российской федерацией, что в свою очередь также подтверждает тот факт, что документы поданы истцом вместе с заявлением для получения лицензии на производство деятельности по предоставлению услуг в сфере азартных игр содержат недостоверные сведения", — говорится в решении суда.

Адвокаты утверждали, что юридическое лицо ООО "Виктория Софт" зарегистрировано на гражданина Украины, а понятие "фактического контроля" не определено законодательством, поэтому аргументы СБУ вроде бы безосновательны. Суд отклонил эти аргументы и полностью встал на сторону КРАИЛ и СБУ.

"В письме СБУ содержит информация о пребывании истца на момент подачи заявления о получении лицензии под фактическим контролем граждан российской федерации", — говорится в решении суда.

Напомним, в Украине Pin-Up работает через два юридических лица — "Виктория Софт" и "Укр Гейм Технолоджи". 8 ноября КРАИЛ аннулировал лицензию ООО "Виктория Софт" из-за связей с Россией. Основанием стало письмо СБУ с ноября 2022 года. В нем СБУ предоставило КРАИЛ данные о российских связях "Виктория Софт".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что соответствующие органы Украины наложили санкции на "Париматч", однако обошли стороной онлайн-казино Pin-Up, которое может быть связано с россией.



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