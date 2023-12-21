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Slava Kot
Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей не подтвердила информацию о наличии контроля россиянами деятельности ООО "Укр гейм технолоджи" (бренд PIN-UP). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Українські новини".
КРАИЛ подтвердил отсутствие российского следа в PIN-UP
В Комиссии уточнили, что компания прошла проверки правоохранительных органов, не подтвердивших контроль резидентами российской федерации за деятельностью общества, о которых ранее упоминалось в СМИ.
В судебном реестре появилась информация об иске от ООО "Укр гейм технолоджи" (Бренд PIN-UP) к информационному агентству, которое распространяло такие тезисы. Суд подтвердил, что лицензия PIN-UP была выдана без нарушений законодательства, а информация о российских владельцах признана недостоверной.
В компании сообщили, что намерены в судебном порядке привлечь к ответственности за распространение ложной информации о бренде.
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