logo

BTC/USD

43993.11

ETH/USD

2265.38

LTC/USD

70.60

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

41.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Азарт 2023 КРАИЛ подтвердил отсутствие российского следа в PIN-UP
commentss НОВОСТИ Все новости

КРАИЛ подтвердил отсутствие российского следа в PIN-UP

Комиссия по азартным играм обнародовала решение о возможной связи онлайн-казино PIN-UP с Россией.

сегодня, 14:18
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей не подтвердила информацию о наличии контроля россиянами деятельности ООО "Укр гейм технолоджи" (бренд PIN-UP). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Українські новини".

КРАИЛ подтвердил отсутствие российского следа в PIN-UP

КРАИЛ подтвердил отсутствие российского следа в PIN-UP

В Комиссии уточнили, что компания прошла проверки правоохранительных органов, не подтвердивших контроль резидентами российской федерации за деятельностью общества, о которых ранее упоминалось в СМИ.

КРАИЛ подтвердил отсутствие российского следа в PIN-UP - фото 2КРАИЛ подтвердил отсутствие российского следа в PIN-UP - фото 3

В судебном реестре появилась информация об иске от ООО "Укр гейм технолоджи" (Бренд PIN-UP) к информационному агентству, которое распространяло такие тезисы. Суд подтвердил, что лицензия PIN-UP была выдана без нарушений законодательства, а информация о российских владельцах признана недостоверной.

"В этом году мы подверглись информационной атаке с вбросами по собственности компании. Я точно знаю, что это была спланированная дискредитация бренда и крупнейшего налогоплательщика в сфере гемблинга в Украине. Первый суд со СМИ мы выиграли и двигаемся дальше отстаивая свою репутацию", — отметил Игорь Зотько, владелец ООО "Укр гейм технолоджи" (Бренд PIN-UP) в комментарии "Українським новинам".

В компании сообщили, что намерены в судебном порядке привлечь к ответственности за распространение ложной информации о бренде.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukranews.com/ua/news/973611-krail-pidtverdyv-vidsutnist-rosijskogo-slidu-u-pin-up
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости