"Война за азарт" в Украине: как изменился рынок игорного бизнеса и у каких казино новые владельцы

Рынок азарта в Украине продолжает оставаться одним из наиболее прибыльных секторов украинской экономики, на котором в 2024 году произошла радикальная смена лидеров. Вместо лидера рынка 2023 года ООО "Спейсикс" (игорный бренд Cosmolot), 1-е место по итогам 2024-го заняло ООО "Букмекерская компания "Фаворит" (ТМ Favbet).

Онлайн-казино. Фото портал "Комментарии"

И в целом, 2024 год стал периодом серьезных изменений на игорном рынке страны, например, 4 компании из ТОП-10 фирм, зарабатывающих на азарте в Украине, сменили собственников, правда есть нюансы. Однако обо всем по порядку.

ТОП-10 компаний на игорном рынке Украины – кто зарабатывает на азарте

55,57 млрд грн заработали ТОП-10 компаний участников игорного рынка в Украине или на 1% больше чем в 2023-м (54,92 млрд грн). Такая разница выглядит очень показательно, если учесть, что за 2023 год доходы игорного рынка в сравнении с 2022-м выросли в 28 раз. Но куда интереснее три момента:

радикальное изменение распределения компаний на вершине ТОП-10;

смена владельцев, правда, иногда формальная, у 4 из 10 компаний;

официально, 4 компании из ТОП-10 умудряются работать в убыток себе.

Так, по данным Опендатабот места в ТОП-10 распределились следующим образом:

1) ООО "Букмекерская компания Фавбет" (вид деятельности – организация азартных игр, уставной фонд – 54 млн грн) ТМ FAVBET — доход 21,32 млрд грн (№2 по итогам 2023-го);

2) ООО "Слотс Ю.Эй." (вид деятельности – организация азартных игр, уставной фонд – 31 млн грн) ТМ Betking и 777 — доход 12.41 млн грн (№4 в 2023-м);

3) ООО "Геймдев" (вид деятельности – организация азартных игр, уставной фонд – 30 млн грн) ТМ SLOTS CITY – доход 6,98 млрд грн (№6 в 2023-м);

4) ООО "Нейтов АППС" (вид деятельности – организация азартных игр, уставной фонд – 49,044 млн грн) ТМ Super Gra – доход 4,69 млрд грн (№9 в 2023-м);

5) ООО "Фьёрст элемент" (вид деятельности – организация азартных игр, уставной фонд – 30 млн грн) ТМ F1RST — доход 2,54 млрд грн (№7 в 2023-м);

6) ООО "Лимон" (вид деятельности – организация азартных игр, уставной фонд – 30 млн грн) ТМ ChampionCasino — доход 2,54 млрд грн. (№8 в 2023-м);

7) ООО "Вбет Украина" (вид деятельности – организация азартных игр, уставной фонд – 35 млн грн) ТМ VBET – доход 2,29 млрд грн (№5);

8) ООО "Спейсикс" (вид деятельности – организация азартных игр, уставной фонд – 58 млн 825 тыс. грн) ТМ Cosmolot – доход 1,12 млрд грн (№1 в 2023-м);

9) ООО "Украинская национальная лотерея" (вид деятельности – организация азартных игр, уставной фонд – 298,8 млн грн) ТМ УНЛ — доход 0,87 млрд грн (№10)

10) ООО "Старблум гейминг" (вид деятельности – организация азартных игр, уставной фонд – 30 млн грн) ТМ SLOTOR777 – доход 0,81 млрд грн (новичок).

Кто изменил владельцев и почему это в основном формальность

Как сообщает Опендатабот, из ТОП-10 компаний рынка азарта 4 или 40% сменили владельцев в 2024-м или начале 2025 годов и в их числе собственно лидер рынка – "Фавбет", на долю которого приходится 38,4% доходов топ-десятки рынка гемблинга в Украине.

1) Онлайн-казино FAVBET принадлежит ООО "Букмекерская компания Фавбет", чей бренд в Украине является одним из старейших и наиболее узнаваемых. Он появился еще в 1999 году, а 2 года спустя открылся и сайт. С тех пор компания занимает лидирующие позиции на рынке азартных игр, например, одна из самых успешных торговых марок была "Фаворит". В период запрета гемблинга в Украине с 2009-го по 2021-й компания ушла на другие рынки и в онлайн.

Favbet также является семейным предприятием и было основано семейством Матюх – Сергеем, Дарьей и Андреем.

Между тем по данным аналитического сервиса Clarity-project в декабре 2024 года собственником всех 100% ООО "Букмекерская компания Фавбет" стал Дмитрий Матюха, сын Андрея Валерьевича Матюхи. По данным аналитической системы YouControl, Дмитрий является бенефициаром 12 компаний, работающих в сфере азартных игр, компьютерного программирования и недвижимости. В чем была причина изменений в структуре собственности ООО "Букмекерская компания Фавбет" доподлинно неизвестно.

2) Онлайн-казино SLOTS CITY или ООО "Геймдев" сменила собственника в октябре 2024 года – им стал житель Одессы Павел Чикликчи. Однако известно о нем немного.

Так, по данным YouControl Павел Чикликчи является владельцем и совладельцем 5 компаний, в том числе связанных с гемблингом. При этом он выступает главным бухгалтером ООО "Агро инвест Брусилов" (вид деятельности – выращивание зерновых культур, уставной фонд – 52 500 грн), а владеет ею его родной брат Владимир Чикликчи.

При этом отцом обоим приходится экс-депутат Одесского областного совета Георгий Чикликчи, ныне депутат родного для всей семьи поселкового совета Сарат в Одесской области. Можно было бы предположить, что именно семейство Чикликчи "скинулось" и купило "Геймдев", однако официальные активы им не позволяют это сделать.

Так, по электронной декларации за 2024 год Георгий Чикликчи владеет 47 000 евро и 466 110 грн, еще порядка 3,5 млн грн составили его доходы. Также ему принадлежат около 70 земельных участков, что делает его агробароном в масштабах родного села.

Доходы Владимира Чикликчи известны лишь за 2020-й год – это 2 млн 830 тыс. грн., накоплений официально не имелось. Сведений о доходах самого Павла Чикликчи, в октябре 2024 года купившего ООО "Геймдев", нет вовсе.

В результате, кажется непонятным, откуда у нового покупателя компании деньги на покупку онлайн-казино, принесшего за 2024 год 7 млрд грн. Как писали "Комментарии", вероятнее всего SLOTS CITY и ООО "Геймдев" по-прежнему принадлежат водочному магнату, собственнику компании Nemiroff Якову Грибову, который покинул Украину и сменил фамилию на Яков Финкельштейн.

3) Онлайн-казино F1RST и ООО "Фьёрст элемент" официально сменили владельца совсем недавно, в марте 2025 года – вместо Артема Юшкова и Сергея Белика собственниками стали некие Нина Михеева и Владимир Шаповал, каждому из которых принадлежат по 50%.

Как писал портал "Комментарии", рассказывая о казино F1RST, одного из его владельцев Артем Юшков называли "королем" нелегального игорного бизнеса в родной Виннице до переезда в Киев, где занялся недвижимостью. Сергей Белик же занимался инвестициями через инвестиционный фонд "Успешный".

Информации о новых владельцах игорного бренда еще меньше:

- так, Нина Михеева является 100% владелицей ООО "Биллион Геймс" (вид деятельности – недвижимость, уставной фонд – 50 000 грн) и 63% ООО "Примум" (вид деятельности – организация азартных игр, уставной фонд – 30 млн грн), а также зарегистрирована как ФЛП по деятельности ресторанов и услуг мобильного питания;

- Владимиру Шаповалу принадлежат 37% того же ООО "Примум" и он также зарегистрирован как ФЛП занимающийся розничной торговлей.

Судя по тому, что ООО "Примум" ранее принадлежало Артему Юшкову и Сергею Белику до марта 2025 года, можно предположить, что бизнесмены просто переписали свое казино на других лиц. Во всяком случае, откуда у двух ФЛП деньги на покупку казино за год принесшего 2,5 млрд грн, понять тяжело.

4) ООО "Спейсикс" и ТМ Cosmolot – не сменило полностью, но несколько изменило состав собственников 26 октября 2024 года. Так, если до того его совладельцами были гражданин Украины Сергей Потапов и гражданин Германии Нойманн-Дамерау Арнульф Эккехард, то теперь ею полностью владеет именно последний.

Минувший год очень тяжело дался ООО "Спейсикс" и ТМ Cosmolot – с места лидера украинского гемблинга компания опустилась на 8 место, потеряв в доходе в 25 раз. В принципе, это понятно. Так, ровно год назад, в апреле 2024-го, Нойманн-Дамерау Арнульф Эккехард заявил о давлении властей Украины и возбуждении против компании дел с требованием передать контроль над 50% компаний тому, кому скажут.

Вероятно, по этой причине 51% ООО "Спейсикс" в октябре 2024 года оказалось в собственности ООО "Невада гейминг холдинг", зарегистрированной в американском штате Невада, центре азартного бизнеса США, в котором собственно расположен и всемирно известный Лас-Вегас. Если учесть, что на сайте "Невада гейминг холдинг" на посту президента и гендиректора компании указан сам Нойманн-Дамерау Арнульф Эккехард, то он просто перевел контрольный пакет акций в США, и стал собственником 100% Cosmolot. Вероятно, эта комбинация была сделана, чтобы вывести компанию из-под украинских законов и прессинга чиновников. Правда за это бренд поплатился 25-кратным падением доходов.

Украинский гемблинг – "гол, как сокол", но лишь официально

Наконец, как отмечает Опендатабот, 4 компании из ТОП-10, за 2024 год официально заявили об убытках.

Так, об убытках сообщил уже упомянутый выше ООО "Спейсикс" (Cosmolot) – при падении дохода в 25 раз до 1,12 млрд грн, заявленный убыток в 907 млн грн кажется практически неминуемым.

На 26% — до 2,29 млрд грн упал доход компании "Вбет" с одноименным онлайн-казино гражданина Армении Рудольфа Погосяна, а с ним появились убытки в 425 млн грн. С учетом блокировки счетов казино и активного расследования со стороны правоохранителей в 2024 году это также не кажется чем-то невозможным.

Более непонятным кажутся проблемы:

- ООО "Геймдев" (бренд SLOTS CITY), чей доход вырос в 2,8 раза – до 6,98 млрд грн, а убытки составили 793 млн грн;

- ООО "Фёрст Элемент" (бренд F1rst), которая увеличила доход на 27% — до 2,54 млрд грн, однако убытки посчитаны в 2,57 млн ​​грн.

Как писал портал "Комментарии", народная депутат Украины Нина Южанина назвала такие финансовые результаты казино следствием схем по уклонению от налогов.