Кто владеет онлайн-казино Beton: три вероятных кандидатуры

Игорный бизнес продолжает оставаться наиболее динамично растущим сегментом украинской экономики в условиях войны и постоянно пополняется новыми игроками. Однако, кто именно стоит за новыми игроками, разобраться бывает весьма непросто. “Комментарии” попытались понять, кто же стоит за новыми игроками рынка, одним из которых стало онлайн-казино под названием Beton.

Онлайн-казино Beton. Фото портал "Комментарии"

Новый игрок, который возможно использует схему с “сайтами-зеркалами”

Согласно Реестру онлайн-казино Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) (не работающей с 1 апреля), игорный бренд Beton принадлежит ООО “Ситикод” (код деятельности – организация азартных игр, уставной фонд 30 млн грн). Бренд получил лицензию еще 3 ноября 2023 года. Финансовая отчетность с аналитической системы YouControl показывает, что дела компании идут совсем плохо: доход в 2023 году составил 408 400 грн, а в 2024-м всего 127 700 грн. Казалось бы, с такими показателями самое время закрываться, но онлайн-казино Beton работает по адресу beton.ua, который значится в документах КРАИЛ с указанием всех полагающихся лицензий.

Более того, существует еще один сайт со схожим названием bbeton.com.ua, на котором указано, что казино работает с 2025 года, при этом никаких данных о лицензиях нет. Заметим, в 2025 году ни одной лицензии на открытие онлайн-казино КРАИЛ не выдал. То есть вероятно сайт bbeton.com.ua является “зеркалом” бренда Beton. Эта загадка, вероятно, наиболее простая в истории нового игрока рынка азарта Украины.

Более сложный вопрос – кто же владеет онлайн-казино Beton? Тут, по данным портала “Комментарии” есть три версии.

Самая простая – бизнесмен из Киева

Официально никакой загадки с владельцем ООО “Ситикод” нет – оно на 100% принадлежит жителю Киева Роману Балашову. Однако о нем самом мало что известно, а информация, которая размещена в открытом доступе, вызывает еще больше вопросов.

Так, уставной фонд “Ситикода” — 30 млн грн, а судя по имеющимся данным Роман Балашов занимался бизнесом как ФЛП, и является совладельцем ООО "”Ортаверон” (код деятельности – производство летательный аппаратов, уставной фонд – 1 млн 100 грн), “Перун компани” (код деятельности – печать другой продукции, уставной фонд – 417 тыс. грн), а также владеет АО “Чикаго” (код деятельности – трасты и фонды, уставной фонд – 130 млн грн), представляющем собой закрытый инвестиционный фонд. Также он является директором ООО “Гореничи 16”.

Имеющейся информации о деятельности Романа Балашова недостаточно, чтобы понять – есть ли у него те самые 30 млн грн, необходимых для создания “Ситикода”. Более того, руководство им закрытым инвестфондом “Чикаго” может указывать на то, что он просто представляет интересы третьих лиц.

Харьковский адвокат с государственными амбициями

Как обратили внимание аналитики YouControl, владельцем ООО “Гореничи 16” (код деятельности – покупка продажа недвижимости, уставной фонд – 2 млн 950 тыс. грн), которым руководит Балашов, в какой-то момент выступал Дмитрий Николаевич Гронь. Он, возможно, приходится сыном харьковскому адвокату Николаю Анатольевичу Гроню. В одной из поданных им деклараций в 2019-м году фигурирует сын Дмитрий.

Надо сказать, что Николай Гронь подал в Национальное агентство по противодействию коррупции 40 деклараций кандидата на посты в разные госструктуры – Министерство социальной политики, Кабинет министров Украины, Государственная служба геологии и недр, Государственная служба по вопросам труда, а последнюю – на судью. И все безрезультатно, но это говорит о больших государственных амбициях юриста.

Как утверждает Николай Гронь, ему принадлежит только ООО “Международный центр правовых технологий и безопасности бизнеса” (код основной деятельности – деятельность в сфере права, уставной фонд – 11 800 грн). Финансовых результатов компании найти не удалось, следовательно, непонятно — есть ли у него те самые 30 млн грн.

Аналогичная ситуация и с Дмитрием Гронем – официально ему принадлежат ряд фирм, финансовые показатели которых также скрыты и еще один закрытый инвестиционный фонд “Джорджия”. Единственное исключение – ООО “Финкит” (код деятельности – оказание финансовых услуг, уставной фонд – 6,3 млн грн), доход которого за 2022-2024 годы составил 41,5 млн грн. Но это не подтверждает, что доходов с него хватило бы на открытие “Ситикода”, к которому он официально не имеет никакого отношения.

Кстати в одной из принадлежащих ему компаний — ООО “Форвард траст” (код деятельности – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, уставной фонд – 37,25 млн грн), директором работает Александра Балашова. Возможно, она является супругой владельца “Ситикода”.

Владелец Nemiroff Яков Финкельштейн: почему это наиболее вероятная кандидатура

Портал “Комментарии” изучил связи партнеров Романа Балашова и установил еще одну вероятную связь с одним из “старых” игроков рынка азарта в Украине.

Так, в настоящий момент уже упомянутое ООО “Гореничи 16” сменило собственника. Теперь владелец не Дмитрий Гронь, а ООО “Алекс Агро Ника” (код деятельности – предоставление в аренду недвижимости, уставной фонд – 1000 грн). Компания на 100% принадлежит Ярославу Сухенко. До июня 2021 года, как значится на https://clarity-project.info/edr/43397397/history/edrpou портале Clarity Project, Сухенко был собственником ООО “Бетагейм” (код деятельности – компьютерное программирование, уставной фонд – 1000 грн). Компания связана с рынком азарта – официально работает на IT-рынке, как собственно многие беттинговые компании Украины до легализации азарта.

В 2020 году компания зарегистрировала собственные товарные знаки, которыми стали, в разных вариантах, два выражения на украинском, английском и русском языках – “Спорт сити” и “Слот сити”. При оформлении знаков представителем компании стала Анастасия Синица, предоставляющая подобные услуги.

“Комментарии” изучили список клиентов Анастасии Синицы, чьи интересы она представляла, и обнаружили кроме “Бетагейм” еще 3 клиентов, напрямую или вероятно связанных с одним и тем же игроком азартного рынка Украины:

Компания “Ситиспейс Солюшенс Элдиэй” — зарегистрированная в Португалии. Компания оказывает образовательные и развлекательные услуги. Однако данных о ее работе в Украине найти не удалось. Торговые знаки компании в основном представляли собой выражения со словами Slots city или Slots city club, что напоминает название онлайн-казино Slots city. Один товарный знак португальской компании представляет собой всего две буквы SC, что опять же напоминает аббревиатуру Slots city. Отметим, что бренд Beton за ООО “Ситикод” был утвержден КРАИЛ в июне 2024 года, до того брендом азарта для компании было SC. Игорный бренд под названием “ПБ казино” или PB Casino. Данную торговую марку через Анастасию Синицу зарегистрировал Руслан Нонка. До ноября 2023 года он был владельцем ООО “Геймдев” (код деятельности – организация азартных игр, уставной фонд – 30 млн грн), которое собственно и владеет игорным брендом Slots city. Само ООО “Геймдев”.

Таким образом фигурирует несколько связующих с ООО “Геймдев” и игорным брендом Slots city, что выглядит маловероятным для обычного “совпадения”. При этом заметим, других клиентов, пользующихся услугами Анастасии Синицы, среди игорных компаний “Комментарии” не нашли.

Официально ООО “Геймдев” на 99% принадлежит жителю Одессы Павлу Чикликчи, но по данным системы YouControl, за ним вероятнее всего скрывается водочный магнат Яков Грибов, который покинул Украину и сменил фамилию на Яков Финкельштейн.

Как ранее писали "Комментарии", Яков Грибов с партнерами стоял во главе одного из лидеров алкогольного рынка страны – компании Nemiroff. Вследствие конфликтов вокруг собственности рассорился с партнерами, выехал в Россию. Уже там засветился в сюжете одного федеральных каналов из-за конфликта с соседом за пруд, в котором разводили и ловили осетров. В настоящий момент бизнесмен продолжает владеть с сестрой контрольным пакетом бренда Nemiroff через ООО “ЛВН Лимитед” (код деятельности – дистилляция, ректификация и смешивание алкогольных напитков, уставной фонд – 74 млн 32 тыс. грн) и параллельно старается расширить свои позиции на игорном рынке Украины.

Заметим, что ООО “Геймдев” Якова Финкельштейна сообщило о едва ли не трехкратном росте дохода за 2024 год – до 7 млрд грн после 2,67 млрд грн в 2023-м.