Что ожидает онлайн-казино в Украине в 2025 году: мнения экспертов разделились

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Недилько Ксения
Украинский рынок азартных игр активно развивается с момента легализации в 2020 году. Власти внедряют новые правила, международные компании входят на рынок, а технологические изменения формируют новые тренды. В 2025 г. онлайн-казино в Украине могут ожидать как новые возможности, так и вызовы. По прогнозам на 2025 год портал "Комментарии" обратился к экспертам.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Издатель тематических печатных изданий "Азарт" и "Гранд Анте" Игорь Романюк вообще считает, что онлайн-казино могут вернуться в "тень", из-за вероятного давления и неясности с налогообложением.
Одним из главных факторов, влияющих на онлайн-казино в 2025 году, будут возможные изменения в законодательстве.
"В 2025 году онлайн-казино ожидает продолжение борьбы за выживание, которое было и в 2024 году. Посмотрим правде в глаза, пока будет Гетманцев со своими "светлыми" инициативами.
Для онлайн-казино, во-первых, на рынок не придут новые компании, потому что есть объективные и субъективные причины. С одной стороны, мы имеем войну в стране, эти причины они объективны, они не зависят от политической или какой-либо воли украинцев. С другой стороны, мы имеем достаточно сложный инвестиционный климат, мы имеем высокие налоги, касающиеся системы гемблинга, так там вообще есть двойное налогообложение и пока не будет принят GGR, пока не будет принята система налогообложения, понятная в Европе и США, то вряд ли мы увидим желающих зайти на наш рынок", - подчеркивает директор UGBA (Ukrainian gambling & betting asossiaton) Николай Мельник.
Кроме того, важно иметь коммуникацию между профильным комитетом парламента, между депутатами и непосредственно рынком игорного бизнеса.
Криптовалюты становятся все более популярными в онлайн-гемблинге в мире, но в 2025 году украинские казино будут не готовы принимать Bitcoin, Ethereum и другие цифровые активы опять же из-за недостаточной законодательной базы.
Председатель at Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе считает, что украинские онлайн-казино не смогут перейти на криптовалюту или использовать этот вид оплаты в расчетах, по крайней мере, в 2025 году.
Смогут ли украинские онлайн-казино использовать искусственный интеллект (AI) и машинное обучение, например, для персонализации игрового опыта, анализа поведения игроков и предотвращения мошенничества тоже под вопросом, потому что пока имеющиеся в настоящее время ИИ-продукты не совсем совершенны, чтобы им вполне можно было довериться, считает Антон Кучухидзе.
В 2025 году онлайн-казино в Украине ожидает дальнейшее развитие, более жесткое регулирование и внедрение новых технологий. Игроки получат больше возможностей для безопасной и комфортной игры, а операторы новые вызовы в борьбе за клиентов. У Украины есть все шансы закрепиться среди ведущих стран в сфере легального онлайн-гемблинга.
Напомним, портал "Комментарии" писал, как гарантировать сохранность персональных данных, честность игры и ответственность операторов.
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