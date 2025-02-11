Что ожидает онлайн-казино в Украине в 2025 году: мнения экспертов разделились

Украинский рынок азартных игр активно развивается с момента легализации в 2020 году. Власти внедряют новые правила, международные компании входят на рынок, а технологические изменения формируют новые тренды. В 2025 г. онлайн-казино в Украине могут ожидать как новые возможности, так и вызовы. По прогнозам на 2025 год портал "Комментарии" обратился к экспертам.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Издатель тематических печатных изданий "Азарт" и "Гранд Анте" Игорь Романюк вообще считает, что онлайн-казино могут вернуться в "тень", из-за вероятного давления и неясности с налогообложением.

"Видимо ничего хорошего, и только будет ухудшение ситуации, повышение давления и проверяющих органов, и нового регулятора, поэтому онлайн, скорее всего, уйдет в тень. Потому что закон 2713-д ("Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о налогообложении доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей") не принят, и, скорее всего, будет все хуже-хуже и хуже", – отмечает эксперт.

Изменения в законодательстве и регулировании

Одним из главных факторов, влияющих на онлайн-казино в 2025 году, будут возможные изменения в законодательстве.

"В 2025 году онлайн-казино ожидает продолжение борьбы за выживание, которое было и в 2024 году. Посмотрим правде в глаза, пока будет Гетманцев со своими "светлыми" инициативами. Для онлайн-казино, во-первых, на рынок не придут новые компании, потому что есть объективные и субъективные причины. С одной стороны, мы имеем войну в стране, эти причины они объективны, они не зависят от политической или какой-либо воли украинцев. С другой стороны, мы имеем достаточно сложный инвестиционный климат, мы имеем высокие налоги, касающиеся системы гемблинга, так там вообще есть двойное налогообложение и пока не будет принят GGR, пока не будет принята система налогообложения, понятная в Европе и США, то вряд ли мы увидим желающих зайти на наш рынок", - подчеркивает директор UGBA (Ukrainian gambling & betting asossiaton) Николай Мельник.

Кроме того, важно иметь коммуникацию между профильным комитетом парламента, между депутатами и непосредственно рынком игорного бизнеса.

" У нас довольно сложная инвестиционная система, у нас объективно государство не ждет инвесторов из-за границы, на словах, конечно, все ждут, но фактически нет. И в 2025 году рынок онлан-гемблинга ждет тот самый бой за выживание, я думаю, они его поведут, они его выиграют, но очень сильно хотелось бы, чтобы государство все же выполнило те обязательства, которые взяла на себя, когда предложила отдельным компаниям выйти из тени, создать легальный рынок онлайн-бизнеса, как онлайн, так и офлайн, и если бы государство упорядочило процесс налогов", – добавляет Мельник.

Рост популярности криптовалют

Криптовалюты становятся все более популярными в онлайн-гемблинге в мире, но в 2025 году украинские казино будут не готовы принимать Bitcoin, Ethereum и другие цифровые активы опять же из-за недостаточной законодательной базы.

Председатель at Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе считает, что украинские онлайн-казино не смогут перейти на криптовалюту или использовать этот вид оплаты в расчетах, по крайней мере, в 2025 году.

"Закон о виртуальных активах принят, но он до сих пор не вступил в силу, поэтому законодательно невозможно внести изменения в закон об игорном бизнесе относительно криптовалюты, если в государстве не определена система налогообложения криптовалюты. Если криптокомпании не будут понимать, как им работать на законодательном уровне в плане налогообложения, то как их можно вводить условно говоря в другую легальную сферу. Это вызовет еще много вопросов", – отмечает эксперт.

Развитие технологий и инноваций

Смогут ли украинские онлайн-казино использовать искусственный интеллект (AI) и машинное обучение, например, для персонализации игрового опыта, анализа поведения игроков и предотвращения мошенничества тоже под вопросом, потому что пока имеющиеся в настоящее время ИИ-продукты не совсем совершенны, чтобы им вполне можно было довериться, считает Антон Кучухидзе.

"Учитывая, что онлайн-казино – это вид высокой IT- технологии, полагать, что сразу все онлайн-казино введут этот механизм не нужно, потому что компании, во-первых, и так имеют очень мощные IT -разработки. Они понимают, что любая технология не только должна быть настроена, но и должна быть протестирована, проверена, усовершенствована и затем введена в работу по каким-то параметрам. Поэтому считать, что будет бум искусственного интеллекта, не приходится, потому что многие разные новинки компании разрабатывают и так, с точки зрения улучшения собственных платформ и программ, но обычно это частная история каждой отдельной компании, потому что это вопрос конкурентоспособности, улучшения софта, и обычно такого рода разработки компании держат в тайне, не в публичной плоскости", — подчеркнул эксперт.

В 2025 году онлайн-казино в Украине ожидает дальнейшее развитие, более жесткое регулирование и внедрение новых технологий. Игроки получат больше возможностей для безопасной и комфортной игры, а операторы новые вызовы в борьбе за клиентов. У Украины есть все шансы закрепиться среди ведущих стран в сфере легального онлайн-гемблинга.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как гарантировать сохранность персональных данных, честность игры и ответственность операторов.