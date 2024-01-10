Онлайн-казино First: история одного владельца

"Комментарии" продолжают изучать истории создания и биографии владельцев украинских онлайн-казино. Вчерашние "короли", вроде Parimatch, ушли с рынка, хотя и периодически появляется информация о попытках вернуться, а на их место рвутся амбициозные новые игроки, владельцы которых, впрочем, далеко не новички на рынке. К их числу относится онлайн-казино с амбициозным названием First

First казино (фото из открытых источников)

Казино First — не только в онлайн, но и в оффлайне

Данное казино получило в Украине лицензию одним из первых: в реестре Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей юридическое лицо казино – ООО "Фьорст элемент" стоит под №4 из 21 игрока на рынке азартных игр онлайн.

Если сравнивать казино First с другими украинскими онлайн-казино, то кроме традиционных игр в Интернете оно предлагает развлечься игрой и, что называется, "на земле".

Так, в разделе "Наземные клубы" сайта казино можно найти 21 адрес казино и салонов игровых автоматов, где можно сделать ставку – это гостиницы Одессы, Киева, Житомира, Белой Церкви, Львова, Ровно, Харькова, Каменца, Хмельницкого, Винницы и других городов. Это весьма удивительно для большей части украинских онлайн-казино, но только не для First.

Несмотря на такой размах, ООО "Фьорст элемент" отчитывается о довольно таки скромных, хотя и растущих доходах – 16,8 млн грн. в 2021-м году и 45,6 млн грн. в 2022-м.

Казалось бы, дела у владельцев компании идут не так уж и успешно, и это несмотря на два десятка "наземных казино", в которые можно завлекать посетителей сайта. Однако, как показывает статистика рынка азартных игр в Украине, эта сфера крайне закрыта, и сколько зарабатывают владельцы подобных казино остается загадкой.

Два фонда и один "король" нелегальных азартных игр Винницы — кто владеет онлайн-казино First

Формальными владельцами ООО "Фьорст элемент", по данным аналитического сервиса YouControl, выступают два закрытых корпоративных фонда — "Юа Девелопмент" и "Успешный", владеющие по 50% ООО. Что до персоналий, то стоят за обоими фондами Артем Юшков и Сергей Белик, соответственно.

Из двух равноправных партнеров по казино First на слуху больше фамилия Артема Юшкова, владельце фонда "Юа Девелопмент", поскольку как следует из названия, он занимается строительством и недвижимостью. Его самый известный проект — это бизнес-центр "Киевский" в селе Киевская Борщаговка, работающий с 2018 года.

Но сам Юшков, прежде чем заняться недвижимостью в столице, увлекался спортивным покером в Виннице, во всяком случае был членом Общественной организации "Клуб спортивного покера Гранд-Капитал", которая ныне находится в стадии ликвидации.

Как писало в свое время издание "КиевВласть", Артем Юшков считался "королем" нелегальных азартных игр в Виннице.

Согласно официальной биографии Артем Юшков занялся строительством в Киевской области и столице, начал развивать сеть автомоек самообслуживания, затем строил коттеджные городки. Потом перешел на бизнес- и торгово-развлекательные центры – кроме упомянутого уже "Киевского" в Софиевской Борщаговке ему принадлежит ТЦ S)Mall (ранее Дастор) в Виннице. Кстати, уже тогда ходили слухи, что в последнем ТЦ будет, якобы, открыто нелегальное казино, что сам Артем Юшков назвал ложью и частью его "войны" с местными чиновниками, не желавшими создания современного ТЦ.

О Сергее Белике и его инвестиционном фонде "Успешный" фактически ничего неизвестно, а то, что все-таки является открытой информацией, касается исключительно игорного бизнеса – масштабных и амбициозных планов по завоеванию рынка азартных игр.

ООО "Примум", "Фьорст вин", "Небула геймс" — игорная империя, которой не получилось

Но ООО "Фьорст элемент" и онлайн-казино First лишь вершина айсберга игорного бизнеса Артема Юшкова и Сергея Белика, который, правда, явно подтаял.

Еще весной 2021 года стало известно о планах группы компаний "First casino" открыть ряд казино и залов игровых автоматов в гостиницах нескольких областных центров Украины. И название группы вовсе не было случайным совпадением с одноименным онлайн-казино.

Так, две компании, которые первыми получили от КРАИЛ лицензии на открытие казино в гостиницах ("Гагарин" в Одессе и "Гранд отель" во Львове), принадлежали Сергею Белику и Артему Юшкову. Речь шла о ООО "Примум" и "Небула геймс", собственниками которых выступали все те инвестиционные фонды "Юа Девелопмент" и "Успешный". Кроме того, ООО "Примум" принадлежат лицензии на 13 залов игровых автоматов

Впрочем, судя по отчетам, дела "на земле" у партнеров идут не лучшим образом – так, если в 2021-м году "Примум" и "Небула геймс" принесли им вместе 222 млн грн дохода, то в 2022-м это были уже 62,1 млн грн.

А в августе 2023 года КРАИЛ лишил ООО "Небула геймс" лицензии на организацию азартных игр в казино и залах игровых автоматов, поскольку компания не заплатила за лицензию (9 млн грн.) более 2 месяцев.

Проблемы с лицензией возникли и у ООО "Примум" — после внеплановой проверки и выявленных нарушений 11 декабря фирму лишили лицензии на организацию азартных игр, но в том же декабре выдали новую.

Еще одна интересная фирма на рынке азартных игр в Украине – ООО "Фьорст вин", на которую были выданы несколько лицензий на работу 22 игорных заведений под брендом First casino. Впрочем, большинство тех лицензий в настоящее время аннулированы, но по данным эта фирма также принадлежала Сергею Белику и Артему Юшкову.

Правда, в настоящий момент ее владелицей является некая Алина Бахтин, а ее доход упал с 31 млн грн в 2021-м году до 24 млн в минувшем. Но судя по тому, что в списке наземных клубов, куда на сайте First приглашают прийти своих клиентов, есть, например, отель "Жорж" во Львове, чья лицензия принадлежит ООО "Фьорст вин", фирма по-прежнему контролируется Артемом Юшковым и Сергеем Беликом.

Весной 2021 года все три фирмы, входивших в группу компаний FirstCasino рассказывали СМИ о своих планах по завоеванию игорного рынка, и тогда не скрывалось, что ими всеми владеет дуэт Артема Юшкова и Сергея Белика.

Российский след собственников казино First и финансовая пирамида

Интересно, что именно ООО "Небула геймс" Артема Юшкова и Сергея Белика в 2020-м году фигурировала в уголовном производстве № 12020000000000834 от сентября 2020 года.

Согласно судебным документам "Небула геймс" была куплена за счет доходов, якобы полученных от мошеннической деятельности. По версии следствия, годах в Украине действовала преступная группа, которая создавала сайты, каналы в Ютубе и Телеграмме, проводила очные встречи и тренинги. На этих встречах гостей уговаривали вкладывать деньги в криптовалюту, драгоценные металлы и камни, ценные бумаги. Все это должно было покупаться через, якобы, "торговые" площадки, созданные мошенниками, обещавшими прибыль в 200-300% годовых.

На деле же получаемые деньги переводились на счета различных оффшорных фирм, а затем возвращались в Украину и вкладывались в покупку авто, недвижимости и компаний, одной из которых и стала ООО "Небула геймс".

Размах мошенников впечатляет – по данным следствия только в 2015-2017-м годах и лишь через один счет прошли 12 млн 356 тысяч евро.

"Миротворец" Александр Прочухан, ныне Александр Пан. Также в 2018 году одна из его компаний – iPan фигурировала в уголовном деле о платежах с РОS-терминалов в Крыму и на временно оккупированных территориях, что могло свидетельствовать о его связях с РФ и том, что именно он финансировал создание группы компаний "First casino" и игорный бизнес Артема Юшкова. Последний до 2020 года вместе с Александром Паном-Прочуханом владел ООО "Винницкое СКТБ ОПК".



Первыми стать казино First не получилось, но все еще впереди

Очевидно, что у дуэта возникли проблемы, самым ярким отражением которых стало лето 2023 года, когда КРАИЛ лишил ООО "Небула геймс" лицензии на организацию азартных игр в казино и залах игровых автоматов и так их и не вернул. В результате компания переквалифицировалась на недвижимость и развлечения.

В целом история онлайн-казино First очень напоминает еще один гемблинговый бренд – ChampionCasino, чей вероятный владелец также бизнесмен, один из самых богатых людей Луцка Андрей Покровский, в родном городе считался "королем" нелегальных азартных игр. Но сейчас это явно в прошлом, да и планы на игорном рынке Украины у него были явно гораздо скромнее.Тем не менее Артем Юшков и Сергей Белик еще могут подняться на Олимп азартных игр в Украине.