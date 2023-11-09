Parimatch возвращается на рынок азартных игр Украины

Рынок азартных игр в Украине остается одним из немногих, который даже в условиях войны продолжает приносить огромные прибыли, эквивалентные, по подсчетам "Комментарии", со стоимостью 100 F-16. Неудивительно, что компании, уличенные в ведении бизнеса и сотрудничестве с Россией, желают вернуться на этот рынок, несмотря на введенные санкции.



Parimatch работает на рынке азартных игр как BuddyBet. Фото с открытых источников

"Комментарии" разбирались, кто может стоять за "новичком" игорного рынка под брендом BuddyBet. Появившаяся на рынке еще летом, компания недолго была "темной лошадкой", так как СМИ быстро предположили, что это реинкарнация запрещенной в Украине ТМ Parimatch.

Parimatch не место в Украине

2023-й год стал временем радикальных изменений для рынка азартных игр Украины, и первым на себе это ощутил до недавнего времени лидер рынка — бренд Parimatch, работавший под эгидой "Париматч Украина" Екатерины Белорусской.

СНБО Украины 10 марта 2023 года принял решение о включении Parimatch в санкционный список, а 11 марта указом президента Украины вступили в силу санкции, которые налагались на 50 лет и фактически ставили крест на работе бренда в Украине.

Хотя сперва Parimatch подчинился такому решению, впоследствии компания решила бороться, и создала на сайте президента Украины петицию с просьбой снять санкции. После того как просьба набрала 25 тысяч необходимых голосов, Владимир Зеленский ответил, что поручил изучить вопрос премьер-министру Денису Шмыгалю, но на этом все и закончилось. Тогда Parimatch подал иск в Верховный суд Украины, и он был принят на рассмотрение.

Видимо, не особо надеясь на юридические нормы или просто не желая тратить драгоценное время, в Parimatch, видимо, решили вернуться к истокам бизнеса и принципам его работы в период запрета азартных игр.

Был Parimatch — стал BuddyBet

В июле журналист Евгений Плинский на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание на работу в сети Интернет сайта азартных игр под брендом BuddyBet, находившийся по адресу buddy1.bet.

Полная идентичность дизайна сайтов BuddyBet и Parimatch послужила основой для таких заявлений. Но главное, данный оператор явно работал вне правового поля Украины. Так, как утверждает сайт, компания зарегистрирована и действует в соответствии с законодательством острова Кюрасао.

Именно под юрисдикцией этого острова в Карибском море, принадлежащего Нидерландам, в период до легализации азартных игр предпочитали работать почти все онлайн-казино. Например, до 2020 года онлайн-казино ТМ Favbet работала по лицензии, выданной Кюрасао в 2010 году под № 121466 от компании Favorit United N.V.

Но в случае с BuddyBet имеет место чистой воды незаконное предпринимательство, ведь в Реестре интернет-казино Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей такой бренд не значится вовсе, а значит работа в Украине остается вне правового поля.

Как писал тот же Евгений Плинский, он смог без проблем зарегистрироваться в онлайн-казино BuddyBet и перевести на него с карты Монобанка 150 гривен. Получателем платежа стало HADLEY POINT LIMITED которая находится в городе Найроби, Кения.

"Далее у сотрудников Монобанка спросил, а по какому MCC коду прошла транзакция. Оказывается, по коду 8299 "Услуги по уходу за ребенком". Чистой воды преступный "мискодинг", то есть изменение кода платежа, когда пополняешь счет в казино, и эти деньги должны облагаться налогами, но код изменят, и они идут как оплата за услуги или товары", — подчеркнул Евгений Плинский.

Борьба с мискодингом, начатая летом 2022 года быстро дала свои плоды в виде миллиардных поступлений от налогов в госбюджет с компаний-операторов рынка азартных игр.

Впрочем, мискодингом, уклонением от налогов и работой по лицензии Кюрасао грешили или грешат все украинские компании на рынке азартных игр, а по дизайну сайты могут быть похожи, если заказывались у одних разработчиков. Так почему же BuddyBet связывают с Parimatch.

Одна фирма на двоих для BuddyBet и Parimatch

Спустя месяц после первого сообщение Евгения Плинского о связи BuddyBet с Parimatch Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей в ответ на запрос СМИ сообщила, что, "КРАИЛ были обнаружены и зафиксированы попытки обхода примененных санкций, в частности, через новые вебсайты и вебсайты-зеркала, которые предоставляют доступ к азартным играм, и которые могут быть связаны с подсанкционными юридическими лицами. О таких попытках было сообщено в Аппарат СНБО, правоохранительные органы, а также другие органы задействованы в реализации санкционной политики", – сообщили в Комиссии.

Также КРАИЛ сообщил СНБО о появлении букмекера BuddyBet, который через оффшор Winever BV из Кюрасао мог быть связан с подсанкционным PariMatch.

"КРАИЛ было обнаружено несколько вебсайтов, работающих под брендом "BuddyBet", подготовлены соответствующие материалы и сообщены в Аппарат СНБО, а также правоохранительные органы. КРАИЛ постоянно проводит поисково-аналитическую работу в сети Интернет на предмет обнаружения новых вебсайтов, которые могут быть связаны с подсанкционными лицами".

Так, из ответа КРАИЛ стало известно о связи BuddyBet с компанией Winever BV из Кюрасао. И тут уже прослеживается прямая связь.

Так, на сайте Parimatch в разделе "Контакты и способы" указано, что техническую поддержку сайту оказывает регулирующая компания Winever BV с номером регистрации 162015 и лицензией под № 365/JAZ.

То есть налицо прямая связь BuddyBet и подсанкционного PariMatch, что подтверждается информацией с сайта последнего.

Не BuddyBet единым – какие варианты для заработка существуют у Париматч

После того, как информация о выходе на рынок BuddyBet и его связи с "Париматч" зазвучала в открытых источниках, против компании начали вводить санкции.

Так, в начале августа совладелец Монобанка Олег Гороховский сообщил, что в связи с усилением борьбы с незаконным игорным трафиком, все транзакции без карты в страны Африки (кроме Египта, ЮАР и Марокко) были запрещены.

Также в СБУ отвечая на запросы СМИ подчеркнули, что отслеживают попытки подсанкционных компаний обойти наложенные на них ограничения и при необходимости могут вносить на рассмотрение СНБО предложения по корректировке ограничительных мер.

Тем не менее, указанный уже выше сайт по адресу buddy1.bet продолжает работать, а кроме него "Комментарии" нашли еще одно "зеркало", подозрительно похожее по дизайну на PariMatch. Это сайт по адресу gra.live, который заявляет о себе, как о международной холдинговой компании, работающей более 20 лет (PariMatch начала работу в 1994-м году), правила и условия работы абсолютно идентичны таким же на сайте BuddyBet. Также по традиции в обоих случаях в разделе договора публичной оферты идет речь о фирме из Кюрасао.

Таким образом можно утверждать, что несмотря на все заявления государственных органов поставить шлагбаум на пути PariMatch на украинском рынке азартных игр, компании удается обходить санкции, зарабатывать и не платить никаких налогов. И это в то время, как в Росси спокойно работает ООО "Бетринг", представляющий интересы "Париматча" под брендом Paribet.