Претендент на кресло мэра Луцка или группа ноунеймов – кто владеет онлайн-казино ChampionCasino

"Комментарии" продолжают изучать сферу легального игорного бизнеса Украины, в частности, онлайн-казино. И в этот раз в сферу нашего внимания попало онлайн-казино, вот уже более 2 лет работающее под брендом ChampionCasino. Хотя формально игорное заведение ничем особенным и не выделяется, на деле его предыстория весьма интересна, и может быть связана с самыми известными и богатыми людьми Луцка.



Кто может быть владельцем онлайн-казино ChampionCasino. Фото из открытых источников

ООО "Лимон" — родом из Луцка

ChampionCasino ведет свою работу на основании выданной Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей 21 сентября 2021 года лицензии на ООО "Лимон".

ООО "Лимон" было создано в мае 2020 года и судя по финансовым отчетам, ее дела идут не лучшим образом – всего 3,9 млн грн дохода за 2022-й год по данным аналитического сервиса YouControl.

Ее владельцами числятся ООО "Компания по управлению активами "Акстон" (86%) и некий житель Луцка Руслан Дроздов (14%). Правда при этом тот самый "Акстон" принадлежит еще 6 гражданам Украины, которые все прописаны в том же самом Луцке. Иначе говоря, все владельцы ООО "Лимон" являются жителями областного центра Волынской области – Луцка, и именно там следует искать владельца компании.

Андрей Покровский — король азартного бизнеса Луцка

В 2019-м году в областном центре Волынской области – Луцке, разгорелась настоящая информационная война: СМИ, активисты и политики выясняли, кто же стоит за нелегальным азартным бизнесом в городе.

Местная ТРК "Аверс" настаивала, что это депутат Луцкого горсовета от "Евросолидарности" Андрей Покровский. При этом, сам политик эти обвинения отвергал, утверждая, что журналисты записывают в его бизнес-партнеры некоего Александра Саргала, с которым сам депутат никаких дел не вел. А также советовал поинтересоваться деятельностью своего коллеги по горсовету Александра Товстенюка, представлявшего интересы политической партии "Укроп".

В то же время ИА "Волынские новости" утверждало, что игровой бизнес, через сеть принадлежащих ему развлекательных заведений, Андрей Покровский начал еще в 2000-х годах и после его запрета в 2009-м, хотя и заявил о прекращении работы, реально, якобы, этого не сделал.

Как утверждали "Волынские новости", незаконный игорный бизнес в Луцке Андрей Покровский якобы вел через сеть фирм и доверенных лиц, среди которых встречается фамилия Руслана Дроздова, того самого владельца 14% ООО "Лимон". Дело в том, что Дроздов был совладельцем и директором ряда фирм, которые принадлежали или принадлежат депутату и лицам, которые по данным "Волынских новостей" занимались незаконными азартными играми в Луцке в 2019-м году.

Так, речь идет об ООО "Ассет групп", "Современный дом плюс", но что самое интересное – ООО "МДЛ". Последнее упоминается в судебных документах по ряду уголовных производств, например, №12018030000000279 от 2 июля 2018 года по статье 203-2 "Незаконная организация азартных игр" и № 62019000000000666 от 17 мая 2019 года по статье 364 УК Украины "Злоупотребление служебной властью".

Директор ООО "МДЛ" обвинялся в создании под видом пунктов распространения мгновенной лотереи сети мест по оказанию услуг в сфере азартных игр. Правда после легализации последних в Украине в ноябре 2020 года дело было закрыто. Да и вряд ли этим человеком был нынешний совладелец ООО "Лимон" Руслан Дроздов, который в 2016-м году уволился из ООО "МДЛ", а сама фирма ныне банкрот.

А вот второе уголовное дело касалось якобы подкупа неназванным депутатом Луцкого горсовета должностных лиц Волынского управления полиции, принявших 1,5 млн грн во внебюджетный фонд. Правда последние данные об этом деле датируются только 2020-м годом.

Впрочем, в условиях легализации азартных игр эти скандалы и уголовные производства уже неактуальны, но представляют интерес политические перипетии происходившего.

Кандидат на пост мэра Луцка, и враг Коломойского и Палицы

Андрей Покровский не зря советовал ТРК "Аверс" заняться деятельностью "укроповца" Александра Товстенюка, своего прямого конкурента, и прямо говорил о причастности последнего к азартному бизнесу в Луцке.

Как писали в 2020-м году "Зеркало недели", власть в Луцке давно захватил ближайший сподвижник Игоря Коломойского – Игорь Палица, некогда даже руководивший Волынским облсоветом. Для политического контроля использовалась партия "УКРОП".

Но одним из конкурентов Игоря Палицы на Волыни журналисты сайта как раз и называли Андрея Покровского, хотя и входившего в "Евросолидарность", но явно подумывавшего о свободном политическом плавании, в чем ему должно было помочь созданное им общественное движение "Свидоми".

Действительно, на местных выборах в 2020-м году он пошел во власть вместе с "Свидоми", но вопреки прогнозу "Зеркала недели" не как кандидат в мэры Луцка, а в горсовет, куда прошел сам и еще 5 его коллег по общественному движению. Кстати, это оказался второй результат на тогдашних выборах, что говорило о его влиянии.

Впрочем, в 2021-м году Андрей Покровский сдал мандат депутата горсовета и сосредоточился на бизнесе и весьма успешно. К примеру, местные журналисты заметили, что горсовет продал коммунальную собственность – 7 соток земли в центре Луцка и помещение в 540 квадратных метров за 561 тысячу гривен Владимиру Калюху, а тот подарил имущество сыну – Андрею Покровскому.

Происхождение богатства Покровского неизвестно

Вообще же Андрея Покровского не зря называли одним из самых богатых депутатов луцкого горсовета, а возможно, и всего Луцка. Даже его декларация о доходах за 2021-й год, поданная при уходе из горсовета, впечатляет – 38 объектов недвижимости, 10 транспортных средств, инвестиционные сертификаты на 4 миллиона ООО "Акстон", да-да, именно того, которое владеет ООО "Лимон" и ChampionCasino. Любопытно, что среди разных товарных знаков ему принадлежат права на компьютерную программу "Чемпион", что созвучно названию онлайн-казино, которое также работает на компьютерных программах.

Также он владеет полностью или частично 8 фирмами, в числе которых ООО "Ассет групп", "Современный дом плюс", в которых работал или был партнером Руслан Дроздов, миноритарный владелец все того же ООО "Лимон". Кстати, из этих 8 компаний две находятся за пределами Украины.

Доход же Андрея Покровского за 2021-й год составил порядка 29,5 млн грн. В виде наличных депутат хранит в основном валюту – 645 000 долларов, около 1,6 млн евро и примерно 576 тысяч гривен. При этом 17 млн 640 тысяч гривен и 870 тысяч евро Андрей Покровский занял третьим лицам.

Вполне неплохой капитал для политической борьбы в родном Луцке, правда источники его не вполне понятны. К примеру, самая прибыльная компания бизнесмена – "Развлекательный центр "Проминь", за 2022-й год выручило 16,1 млн грн, то есть почти вдвое меньше самого Андрея Покровского.

Возвращаясь же к казино ChampionCasino можно констатировать, что современный украинский рынок азартных игр полон такими неизвестными онлайн-казино, владельцев которых приходится выискивать в лабиринтах различных фирм. К примеру, к онлайн-казино Slotoking может иметь отношение экс-нардеп Андрей Журжий, зарабатывающий деньги в том числе на медицинской марихуане в Европе.