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Главная Новости Азарт 2024 Счета игроков заблокирована: онлайн-казино Cosmolot, Pin-Up и Vbet отмалчиваются
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Счета игроков заблокирована: онлайн-казино Cosmolot, Pin-Up и Vbet отмалчиваются

КРАИЛ расследует блокировку счетов: Cosmolot, Pin-Up и Vbet не комментируют ситуацию

сегодня, 15:51
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Черновалова Кристина

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) заявила о возможности отзыва лицензий у ведущих онлайн-казино Cosmolot, Pin-Up и Vbet. Это решение может быть принято в случае обнаружения нарушений в работе операторов, в частности из-за блокировки счетов пользователей, продолжающейся уже несколько месяцев.

Счета игроков заблокирована: онлайн-казино Cosmolot, Pin-Up и Vbet отмалчиваются

Заблокированы счета в Cosmolot, Pin-Up и Vbet

Отметим, что уже несколько месяцев счета пользователей популярных онлайн-казино Cosmolot, Pin-Up и Vbet остаются заблокированными. Журналисты издания "Комментарии" обратились в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) с целью выяснить, какие меры предпринимаются для решения этой проблемы и какие последствия могут ожидать операторов в случае выявления нарушений.

В КРАИЛ отметили, что согласно украинскому законодательству, операторы азартных игр обязаны соблюдать строгие правила, касающиеся выплаты выигрышей, обеспечения честной игры и прозрачности деятельности. Любые жалобы игроков или других лиц на действия операторов должны содержать информацию, документы или другие сведения, подтверждающие нарушение.

"В случае нарушения организатором азартных игр требований, предусмотренных Законом, правилами организатора азартных игр, игрок или другое лицо может подать жалобу в КРАИЛ, которая должна содержать информацию, документы или любые сведения, подтверждающие выявленное нарушение", — отметили в КРАИЛ.

Комиссия также подчеркнула, что отзыв лицензий может стать крайней мерой, к которой прибегнут только в случае доказанных нарушений со стороны операторов. В то же время они уверяют, что будут действовать в соответствии с законодательством и гарантировать соблюдение всех норм и требований.

"Таким образом, только в случае наличия оснований, определенных Законом, КРАИЛ может принять решение об аннулировании лицензии", — подчеркнули в Комиссии.

Несмотря на многочисленные попытки связаться с представителями компаний Cosmolot, Pin-Up и Vbet, никакого ответа на запросы журналистов "Комментариев" не было получено.



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