Счета игроков заблокирована: онлайн-казино Cosmolot, Pin-Up и Vbet отмалчиваются

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Черновалова Кристина
Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) заявила о возможности отзыва лицензий у ведущих онлайн-казино Cosmolot, Pin-Up и Vbet. Это решение может быть принято в случае обнаружения нарушений в работе операторов, в частности из-за блокировки счетов пользователей, продолжающейся уже несколько месяцев.
Заблокированы счета в Cosmolot, Pin-Up и Vbet
Отметим, что уже несколько месяцев счета пользователей популярных онлайн-казино Cosmolot, Pin-Up и Vbet остаются заблокированными. Журналисты издания "Комментарии" обратились в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) с целью выяснить, какие меры предпринимаются для решения этой проблемы и какие последствия могут ожидать операторов в случае выявления нарушений.
В КРАИЛ отметили, что согласно украинскому законодательству, операторы азартных игр обязаны соблюдать строгие правила, касающиеся выплаты выигрышей, обеспечения честной игры и прозрачности деятельности. Любые жалобы игроков или других лиц на действия операторов должны содержать информацию, документы или другие сведения, подтверждающие нарушение.
Комиссия также подчеркнула, что отзыв лицензий может стать крайней мерой, к которой прибегнут только в случае доказанных нарушений со стороны операторов. В то же время они уверяют, что будут действовать в соответствии с законодательством и гарантировать соблюдение всех норм и требований.
Несмотря на многочисленные попытки связаться с представителями компаний Cosmolot, Pin-Up и Vbet, никакого ответа на запросы журналистов "Комментариев" не было получено.
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