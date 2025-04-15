Онлайн-казино показывают убыточность: вероятно речь идет о новых схемах занижения налогов

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Кречмаровская Наталия
Почти половина самых больших казино в Украине показали убыточность за 2024 год. Лидеры сферы азартных игр в Украине в прошлом году заработали более 55 млрд грн. Это всего на 1% больше, чем в 2023 году.
Казино. Иллюстративное фото
По данным аналитиков, только 6 из 10 компаний вышли в плюс в 2024 году. Лидером рейтинга 2024 стала компания Favbet. Абсолютным рекордсменом по прибыли стала компания Слотс Ю.Эй (SLOTOKING/Betking и 777) – 2,55 млрд грн.
На первом месте рейтинга — букмекерская компания и онлайн-казино Фавбет (бренд FAVBET). Доход вырос вдвое — до 21,32 млрд грн (38% от совокупного дохода лидеров рынка). При этом прибыль снизилась на 20% — до 1,38 млрд грн.
Компания Слотс Ю.Эй (онлайн казино 777 и SLOTOKING, сменившая название на Betking) заняла второе место и увеличила доход в 3,6 раза — 12,4 млрд грн. Компания также получила наибольшую прибыль среди всех: 2,55 млрд грн. Это в 13 раз больше, чем в 2023 году.
Рекордсменом по приросту дохода стала компания Нейтив АППС (бренд Super Gra) – в 7,7 раза (до 4,68 млрд грн). Прибыль тоже выросла в 5,7 раза — до 139 млн грн.
Среди оставшихся в рейтинге убыточных компаний аналитики указали следующие:
компания Геймдев (бренд SLOTS CITY), доход вырос в 2,8 раза — до 6,98 млрд грн, завершила год убытками в 793 млн грн,
компания Фёрст Элемент (F1rst) увеличила доход на 27% — до 2,54 млрд грн, однако получили убытки в 2,57 млн грн,
компания Спейсикс (бренд Cosmolot) потеряла лидерство и снизила свой доход в 25 раз (до 1,12 млрд грн) и получила 906 млн грн убытков.
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