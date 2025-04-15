Онлайн-казино показывают убыточность: вероятно речь идет о новых схемах занижения налогов

Почти половина самых больших казино в Украине показали убыточность за 2024 год. Лидеры сферы азартных игр в Украине в прошлом году заработали более 55 млрд грн. Это всего на 1% больше, чем в 2023 году.

Казино. Иллюстративное фото

По данным аналитиков, только 6 из 10 компаний вышли в плюс в 2024 году. Лидером рейтинга 2024 стала компания Favbet. Абсолютным рекордсменом по прибыли стала компания Слотс Ю.Эй (SLOTOKING/Betking и 777) – 2,55 млрд грн.

"Только 6 из 10 компаний завершили 2024 год с прибылью — всего 4,34 млрд грн. Для сравнения, в 2023 году все 10 компаний были прибыльными и заработали 7,25 млрд грн", — говорится в аналитике.

На первом месте рейтинга — букмекерская компания и онлайн-казино Фавбет (бренд FAVBET). Доход вырос вдвое — до 21,32 млрд грн (38% от совокупного дохода лидеров рынка). При этом прибыль снизилась на 20% — до 1,38 млрд грн.

Компания Слотс Ю.Эй (онлайн казино 777 и SLOTOKING, сменившая название на Betking) заняла второе место и увеличила доход в 3,6 раза — 12,4 млрд грн. Компания также получила наибольшую прибыль среди всех: 2,55 млрд грн. Это в 13 раз больше, чем в 2023 году.

Рекордсменом по приросту дохода стала компания Нейтив АППС (бренд Super Gra) – в 7,7 раза (до 4,68 млрд грн). Прибыль тоже выросла в 5,7 раза — до 139 млн грн.

Среди оставшихся в рейтинге убыточных компаний аналитики указали следующие:

компания Геймдев (бренд SLOTS CITY), доход вырос в 2,8 раза — до 6,98 млрд грн, завершила год убытками в 793 млн грн,

компания Фёрст Элемент (F1rst) увеличила доход на 27% — до 2,54 млрд грн, однако получили убытки в 2,57 млн грн,

компания Спейсикс (бренд Cosmolot) потеряла лидерство и снизила свой доход в 25 раз (до 1,12 млрд грн) и получила 906 млн грн убытков.

"Интересно, что у некоторых прибыльных организаторов азартных игр произошло уменьшение прибыли при увеличении доходов (и речь же о миллиардах гривен!). Убыточные онлайн-казино? Кто-то в это верит? На какие расходы списывают многомиллиардные доходы?", — прокомментировала аналитические данные народная депутат Украины Нина Южан.

Нардепка предположила, что онлайн-казино нашли новые схемы занижения налогов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто может быть владельцем онлайн-казино Beton.