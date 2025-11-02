Як уряди в різних країнах підтримують гемблінг: яка ситуація в Україні

Уряди підтримують сферу гемблінгу не прямими субсидіями, а створенням прозорих правил та контрольованого середовища. Такий підхід не лише наповнює бюджет мільярдними податками, а й захищає громадян, витісняючи нелегальний ринок. Своєю чергою легалізація та регулювання азартних ігор дозволяє гемблінг-компаніям відкрито працювати на ринку та заробляти гроші.

Як в різних країнах підтримують гемблінг. Фото з відкритих джерел

Уряди підтримують індустрію гемблінгу, створюючи умови, де легальний бізнес є вигіднішим за тіньовий, а інвестиції в азартну сферу захищені законом.

1. Велика Британія

Британська модель, керована Комісією з азартних ігор (UKGC), стала еталоном довіри. Уряд надає операторам стабільність та міжнародну репутацію. Хоча вимоги до отримувачів ліцензії жорсткі, вони прогнозовані, що стимулює великі, довгострокові інвестиції.

Крім того, ліцензія UKGC є важливим маркетинговим інструментом, що дозволяє компаніям легко виходити на світову арену. Зі свого боку, держава отримує величезні податкові надходження, які ефективно використовуються у державному бюджеті.

2. Мальта

Мальта цілеспрямовано перетворила себе на світову столицю онлайн-гемблінгу. Підтримка уряду тут виражається у створенні привабливої екосистеми з ліцензією MGA та податковими пільгами. Для іноземних компаній діє механізм повернення податку, що може знизити ефективну ставку корпоративного податку до привабливих 5%. Крім того, ліцензія MGA, визнана в ЄС, що дозволяє операторам легко масштабувати бізнес на європейський ринок.

Також уряд Мальти подбав про створення якісної технологічної інфраструктури та наявність висококваліфікованої робочої сили, що спеціалізуються саме на гемблінгу. Це призвело до масового притоку іноземних інвестицій в країну.

3. США

У США підтримка гемблінгу полягає у стратегічній дерегуляції. Лише у 2018 році було видано дозвіл штатам самостійно приймати рішення щодо легалізації азартних ігор, тоді як раніше вони були дозволені лише у кількох місцях по всій країні, зокрема у Неваді та Нью-Джерсі.

Завдяки цьому штати активно змагаються за залучення операторів азартних ігор, що стимулює конкуренцію та інновації. Крім того, уряд дозволив операторам гемблінгу укладати офіційні партнерські угоди з НФЛ, НБА та іншими спортивними лігами, що відкриває бізнесу нові маркетингові можливості та доступ до мільйонів фанатів. Таким чином легалізація зменшила тіньовий ринок та забезпечила штатам додаткові податкові збори, які спрямовуються на фінансування освіти та інфраструктури.

4. Нова Зеландія

Модель підтримки від уряду Нової Зеландії демонструє, як влада робить гемблінг соціально прийнятним та корисним для суспільства. Державна підтримка тут проявляється у тому, що прибутки від гемблінгу законодавчо пов'язані з громадським добробутом.

Частина податкових зборів від операторів обов'язково спрямовується на фінансування місцевих спортивних клубів, культурних проєктів та програм зменшення ігрової залежності. Це забезпечує індустрії "соціальну ліцензію", підвищуючи її репутацію та гарантуючи, що гроші громадян повертаються у вигляді соціального блага.

5. Південна Африка

Уряд ПАР, діючи через Національну гральну раду (NGB), стратегічно підтримує галузь гемблінгу, прагнучи створити зразкову та прозору юрисдикцію в Африці. NGB активно працює над стандартизацією правил по всій країні та активно блокує нелегальні сайти, захищаючи інвестиції ліцензованих компаній.

Цей захист інвестицій і є ключовою підтримкою для ліцензованих компаній, оскільки гарантує їм чесне конкурентне середовище та сприяє залученню іноземного капіталу в цей регіон.

Азартні ігри в Україні

На прикладі перелічених вище країн помітно, що першим кроком допомоги від уряду для сфери гемблінгу є її легалізація та встановлення правил функціонування. В Україні азартні ігри легалізували лише у 2020 році. Спочатку за створення умов ринку відповідала КРАІЛ, яку у 2025 році замінило державне агентство "ПлейСіті".

Після легалізації має відбуватися підтримка легального бізнесу, яка полягає у створенні зручних, цифрових та прозорих правил. Наразі "ПлейСіті" взяло курс на цифровізацію видачі ліцензій та впровадження Державної системи онлайн-моніторингу. У майбутньому це має зменшити корупційні ризики та людський фактор, роблячи правила гри зрозумілими для інвесторів.

Крім того, активна боротьба з нелегальними сайтами захищає бізнес, який чесно сплачує податки та гроші за ліцензію. Так, у третьому кварталі 2025 року було заблоковано 865 сайтів з нелегальними онлайн-казино.

Також для України є важливим компонентом посилення соціального елемента. Тут можна брати приклад Нової Зеландії, де законодавчо закріпили обов'язкові відрахування частини доходів легальних операторів на спеціальні фонди підтримки гравців та боротьби з лудоманією.

Попри позитивні кроки, ринок гальмує нестабільність податкової політики, яка відлякує великий іноземний капітал. Україні варто наслідувати приклад успішних юрисдикцій і забезпечити довгострокову, прогнозовану ставку податку.

