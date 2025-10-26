logo_ukra

BTC/USD

113655

ETH/USD

4073.51

USD/UAH

42

EUR/UAH

48.77

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Азарт 2025 Азартні ігри в Україні: скільки ліцензій отримали онлайн-казино, букмекери та гральні зали за п’ять років
commentss НОВИНИ Всі новини

Азартні ігри в Україні: скільки ліцензій отримали онлайн-казино, букмекери та гральні зали за п’ять років

В Україні з 2021 року видали понад 7 тисяч ліцензій на азартні ігри. Найбільше на гральні автомати. Скільки ліцензій отримали онлайн-казино та букмекери.

26 жовтня 2025, 14:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У серпні 2020 року в Україні набув чинності закон, який легалізував азартні ігри, від казино та букмекерських контор до залів із гральними автоматами. З 2021 року регулювання цієї сфери здійснювала Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), яку у 2025 році замінила "ПлейСіті". Портал "Коментарі" з’ясував, скільки за цей час було видано ліцензій на азартні ігри в Україні.

Азартні ігри в Україні: скільки ліцензій отримали онлайн-казино, букмекери та гральні зали за п’ять років

Ліцензії на азартні ігри в Україні. Фото з відкритих джерел

Скільки всього ліцензій видано в Україні на азартні ігри

Згідно з даними "Плейсіті", отриманими на запит порталу "Коментарі", з 2021 року і до 14 жовтня 2025 року в Україні було видано 7183 ліцензії на різні види азартних ігор.

Найактивнішим роком став 2021-й, коли ринок лише запустився, тоді видали 4004 ліцензії. У 2022 році кількість нових ліцензій зменшилась до 600, у 2023 році їх кількість становила — 1872, у 2024 році — 705.

У 2025 році, коли почав працювати регулятор "ПлейСіті" замість КРАІЛ, було видано лише 2 ліцензії на азартні ігри в Україні.

За п’ять років з моменту легалізації азартних ігор в Україні, найбільше ліцензій було видано на гральні автомати – 6901 (96%).

Для порівняння інші види ліцензій, які були видані в Україні на азартні ігри:

  • - Наземні казино — 11 ліцензій
  • - Зали гральних автоматів – 26 ліцензій
  • - Гральні столи — 146 ліцензій
  • - Столи з рулеткою — 57 ліцензій

Азартні ігри в Україні: скільки ліцензій отримали онлайн-казино, букмекери та гральні зали за п’ять років - фото 2

Скільки ліцензій на азартні ігри видано в Україні з 2021 року

Ліцензії на онлайн-казино, покер і букмекерські контори

Попри глобальну популярність онлайн-гемблінгу, в Україні було видано лише декілька десятків ліцензій у цій сфері з 2021 року:

  • - Онлайн-казино – 30 ліцензій
  • - Онлайн покер – 8 ліцензій
  • - Букмекерська діяльність – 8 ліцензій

За п’ять років була видана лише одна ліцензія на відкриття букмекерського пункту. Крім того, не було видано жодної ліцензії для тоталізаторів на іподромах чи інвестиційних ліцензій у сфері азартних ігор.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про 10 найбільших помилок гравців в онлайн-казино.

Також "Коментарі" писали, що в Україні змінили правила азартних ігор. Гравці зможуть отримати програні кошти у 10-кратному розмірі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини