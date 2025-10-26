Азартні ігри в Україні: скільки ліцензій отримали онлайн-казино, букмекери та гральні зали за п’ять років

У серпні 2020 року в Україні набув чинності закон, який легалізував азартні ігри, від казино та букмекерських контор до залів із гральними автоматами. З 2021 року регулювання цієї сфери здійснювала Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), яку у 2025 році замінила "ПлейСіті". Портал "Коментарі" з’ясував, скільки за цей час було видано ліцензій на азартні ігри в Україні.

Ліцензії на азартні ігри в Україні. Фото з відкритих джерел

Скільки всього ліцензій видано в Україні на азартні ігри

Згідно з даними "Плейсіті", отриманими на запит порталу "Коментарі", з 2021 року і до 14 жовтня 2025 року в Україні було видано 7183 ліцензії на різні види азартних ігор.

Найактивнішим роком став 2021-й, коли ринок лише запустився, тоді видали 4004 ліцензії. У 2022 році кількість нових ліцензій зменшилась до 600, у 2023 році їх кількість становила — 1872, у 2024 році — 705.

У 2025 році, коли почав працювати регулятор "ПлейСіті" замість КРАІЛ, було видано лише 2 ліцензії на азартні ігри в Україні.

За п’ять років з моменту легалізації азартних ігор в Україні, найбільше ліцензій було видано на гральні автомати – 6901 (96%).

Для порівняння інші види ліцензій, які були видані в Україні на азартні ігри:

- Наземні казино — 11 ліцензій

- Зали гральних автоматів – 26 ліцензій

- Гральні столи — 146 ліцензій

- Столи з рулеткою — 57 ліцензій

Скільки ліцензій на азартні ігри видано в Україні з 2021 року

Ліцензії на онлайн-казино, покер і букмекерські контори

Попри глобальну популярність онлайн-гемблінгу, в Україні було видано лише декілька десятків ліцензій у цій сфері з 2021 року:

- Онлайн-казино – 30 ліцензій

- Онлайн покер – 8 ліцензій

- Букмекерська діяльність – 8 ліцензій

За п’ять років була видана лише одна ліцензія на відкриття букмекерського пункту. Крім того, не було видано жодної ліцензії для тоталізаторів на іподромах чи інвестиційних ліцензій у сфері азартних ігор.

