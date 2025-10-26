logo

Азартные игры в Украине: сколько лицензий получили онлайн-казино, букмекеры и игровые залы за пять лет
НОВОСТИ

Азартные игры в Украине: сколько лицензий получили онлайн-казино, букмекеры и игровые залы за пять лет

В Украине с 2021 года было выдано более 7 тысяч лицензий на азартные игры. Больше всего на игровые автоматы. Сколько лицензий получило онлайн-казино и букмекеры.

26 октября 2025, 14:25
Автор:
Slava Kot

В августе 2020 года в Украине вступил в силу закон, легализовавший азартные игры, от казино и букмекерских контор до залов с игровыми автоматами. С 2021 года регулирование этой сферы осуществляла Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), которую в 2025 году заменила "ПлейСити". Портал "Комментарии" выяснил, сколько за это время было выдано лицензии на азартные игры в Украине.

Азартные игры в Украине: сколько лицензий получили онлайн-казино, букмекеры и игровые залы за пять лет

Лицензии на азартные игры в Украине. Фото из открытых источников

Сколько лицензий выдано в Украине на азартные игры

Согласно данным "Плейсити", полученным по запросу портала "Комментарии", с 2021 года и до 14 октября 2025 года в Украине было выдано 7183 лицензии на разные виды азартных игр.

Самым активным годом стал 2021 год, когда рынок только запустился, тогда выдали 4004 лицензии. В 2022 году количество новых лицензий уменьшилось до 600, в 2023 году их количество составляло – 1872, в 2024 году – 705.

В 2025 году, когда начал работать регулятор "ПлейСити" вместо КРАИЛ, было выдано только 2 лицензии на азартные игры в Украине.

За пять лет с момента легализации азартных игр в Украине больше всего лицензий было выдано на игровые автоматы – 6901 (96%).

Для сравнения другие виды лицензий, выданные в Украине на азартные игры:

  • — Наземные казино – 11 лицензий
  • — Залы игровых автоматов – 26 лицензий
  • — Игральные столы – 146 лицензий
  • — Столы с рулеткой – 57 лицензий

Азартные игры в Украине: сколько лицензий получили онлайн-казино, букмекеры и игровые залы за пять лет - фото 2

Сколько лицензий на азартные игры выдано в Украине с 2021 года

Лицензии на онлайн-казино, покер и букмекерские конторы

Несмотря на глобальную популярность онлайн-гемблинга, в Украине было выдано всего несколько десятков лицензий в этой сфере с 2021 года:

  • — Онлайн-казино – 30 лицензий
  • — Онлайн покер – 8 лицензий
  • — Букмекерская деятельность – 8 лицензий

За пять лет была выдана только одна лицензия на открытие букмекерского пункта. Кроме того, не была выдана ни одна лицензия для тотализаторов на ипподромах или инвестиционных лицензий в сфере азартных игр.

