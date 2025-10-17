В Україні змінили правила азартних ігор: гравці зможуть отримати програні кошти у 10-кратному розмірі

Міністерство цифрової трансформації ухвалило три нові накази, які суттєво змінюють регулювання у сфері азартних ігор в Україні. Як пояснює державний регулятор PlayCity, ці зміни покликані зробити індустрію більш прозорою, контрольованою та відповідальною, забезпечивши кращий захист прав гравців і посилення державного контролю.

Мінцифра ухвалила три накази щодо азартних ігор. Фото з відкритих джерел

Незаконно допущенним гравцям відшкодовуватимуть збитки

Один із ключових наказів Мінцифри стосується порядку відшкодування коштів гравцям, які не мали права грати. Якщо організатор все ж допустив таку особу до участі, він буде зобов’язаний повернути програні кошти у 10-кратному розмірі.

Звернутися за компенсацією можна як письмово, так і онлайн. Рішення про відшкодування ухвалюється протягом 15 днів з моменту подачі заяви.

Нові вимоги до звітності

Відтепер організатори азартних ігор зобов’язані подавати звіти в електронному вигляді. Це дозволить державі бачити фінансові результати компаній: обсяги отриманих доходів, виплачених виграшів, сплачених податків, а також заходи, вжиті для запобігання ігровій залежності.

Перший дедлайн для подання електронної звітності встановлено на 15 листопада 2025 року.

Новий порядок дозволів для гральних закладів

Також Мінцифра затвердила порядок надання дозволів на приміщення для проведення азартних ігор. Відтепер державний регулятор PlayCity перевірятиме, чи відповідає приміщення всім вимогам для роботи грального закладу, і лише після цього надаватиме дозвіл. Заявку можна подати в електронній формі, що має скоротити бюрократичні процедури та мінімізувати корупційні ризики.

У Мінцифрі зазначають, що ухвалені рішення стало черговим кроком до впорядкування гральної галузі. Нові правила мають створити більш відповідальне середовище для бізнесу та забезпечити кращий захист для гравців.

