В Украине изменили правила азартных игр: игроки смогут получить проигранные средства в 10-кратном размере

Министерство цифровой трансформации приняло три новых приказа, существенно изменяющих регулирование в сфере азартных игр в Украине. Как объясняет государственный регулятор PlayCity, эти изменения призваны сделать индустрию более прозрачной, контролируемой и ответственной, обеспечив лучшую защиту прав игроков и усиление государственного контроля.

Минцифра приняла три приказа по азартным играм. Фото из открытых источников

Незаконно допущенным игрокам будут возмещать убытки

Один из ключевых приказов Минцифры касается порядка возмещения средств игрокам, не имеющим права играть. Если организатор все же допустил такое лицо к участию, он обязан будет вернуть проигранные средства в 10-кратном размере.

Обратиться за компенсацией можно как в письменном виде, так и онлайн. Решение о возмещении принимается в течение 15 дней с момента подачи заявления.

Новые требования к отчетности

Теперь организаторы азартных игр обязаны представлять отчеты в электронном виде. Это позволит государству видеть финансовые результаты компаний: объемы полученных доходов, уплаченных выигрышей, уплаченных налогов, а также меры, предпринятые для предотвращения игровой зависимости.

Первый дедлайн для предоставления электронной отчетности установлен на 15 ноября 2025 года.

Новый порядок разрешений для игорных заведений

Также Минцифра утвердила порядок предоставления разрешений на помещение для проведения азартных игр. Теперь государственный регулятор PlayCity будет проверять, отвечает ли помещение всем требованиям для работы игорного заведения, и только после этого будет разрешать. Заявку можно подать в электронной форме, которая должна сократить бюрократические процедуры и минимизировать коррупционные риски.

В Минцифре отмечают, что принятое решение стало очередным шагом к упорядочению игровой отрасли. Новые правила должны создать более ответственную среду для бизнеса и обеспечить лучшую защиту для игроков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 наибольших ошибках игроков в онлайн-казино. Как избежать ловушек.

Также "Комментарии" писали о трех крупнейших выигрышах джекпотов в онлайн-слотах за все время.