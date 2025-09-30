Три найбільші виграші джекпотів в онлайн-слотах за увесь час

Онлайн-слоти стали невіддільною частиною індустрії азартних ігор, які привертають увагу мільйонів гравців з усього світу. Особливо захоплюючими є випадки, коли удача посміхається окремим щасливчикам, які виграють величезні джекпоти. Дізнайтеся про три найбільші виграші джекпотів в онлайн казино.

Рекордні виграші джекпотів в історії онлайн-казино

Джекпот — 19,3 мільйона доларів

У січні 2013 року 40-річний гравець із Фінляндії увійшов в історію, вигравши 19,3 млн доларів (приблизно 17,8 млн євро) у грі Mega Fortune.

Особливість цього виграшу стала ставка, яка становила лише 0,25 євро, а результатом стала одна з найбільших виплат у світі азартних ігор. З того часу минуло понад 10 років, але цей виграш в онлайн казино досі вважається одним з найбільших в історії.

Джекпот — 19,4 мільйона доларів

У квітні 2021 року бельгійський гравець зірвав джекпот у грі Absolootly Mad із серії Mega Moolah.

Сума становила 21 млн доларів (19 млн євро). Цей виграш став найбільшим в історії легендарної серії слотів від Microgaming. Рекорд довго залишався на вершині та досі є найбільшим виграшем в слоти серед для європейських онлайн-казино.

Найбільший джекпот у слотах — 42 мільйони доларів

Грудень 2023 року увійшов у історію онлайн-гемблінгу, коли анонімний гравець виграв 42 млн доларів. Гравець зробив ставку в розмірі 50 доларів та отримав у 840 разів більше.

Таким чином цей виграш став найбільшим в історії онлайн-слотів, який майже вдвічі перевищив попередній рекорд. Перевершити цю рекордну виплату в онлайн-казино в найближчі роки буде вкрай складно.

