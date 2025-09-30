Три самых больших выигрыша джекпотов в онлайн-слотах за все время

Онлайн-слоты стали неотъемлемой частью индустрии азартных игр, привлекающих внимание миллионов игроков со всего мира. Особенно увлекательны случаи, когда удача улыбается отдельным счастливчикам, которые выигрывают огромные джекпоты. Узнайте о трех самых больших выигрышах джекпотов в онлайн казино.

Рекордные выигрыши джекпотов в истории онлайн-казино

Джекпот — 19,3 миллиона долларов

В январе 2013 года 40-летний игрок из Финляндии вошел в историю, выиграв 19,3 млн долларов (примерно 17,8 млн евро) в игре Mega Fortune.

Особенностью этого выигрыша стала ставка, которая составляла всего 0,25 евро, а результатом стала одна из самых больших выплат в мире азартных игр. С тех пор прошло более 10 лет, но этот выигрыш в онлайн казино до сих пор считается одним из самых больших в истории.

Джекпот — 19,4 миллиона долларов

В апреле 2021 года бельгийский игрок сорвал джекпот в игре Absolootly Mad из серии Mega Moolah.

Сумма составила 21 млн долларов (19 млн евро). Этот выигрыш стал самым большим в истории легендарной серии слотов от Microgaming. Рекорд долго оставался на вершине и до сих пор является самым большим выигрышем в слоты среди европейских онлайн-казино.

Самый большой джекпот в слотах — 42 миллиона долларов

Декабрь 2023 года вошел в историю онлайн-гемблинга, когда анонимный игрок выиграл 42 млн долларов. Игрок сделал ставку в размере 50 долларов и получил в 840 раз больше.

Таким образом, этот выигрыш стал самым большим в истории онлайн-слотов, который почти вдвое превысил предыдущий рекорд. Превзойти эту рекордную выплату в онлайн-казино в ближайшие годы будет крайне сложно.

