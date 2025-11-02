Как правительства в разных странах поддерживают гемблинг: какая ситуация в Украине

Правительства поддерживают сферу гемблинга не прямыми субсидиями, а созданием прозрачных правил и контролируемой среды. Такой подход не только наполняет бюджет миллиардными налогами, но защищает граждан, вытесняя нелегальный рынок. В свою очередь легализация и регулирование азартных игр позволяет гемблинг-компаниям открыто работать на рынке и зарабатывать деньги.

Как в разных странах поддерживают гемблинг. Фото из открытых источников

Правительства поддерживают индустрию гемблинга, создавая условия, где легальный бизнес выгоднее теневого, а инвестиции в азартную сферу защищены законом.

1. Великобритания

Британская модель, руководимая Комиссией по азартным играм (UKGC), стала эталоном доверия. Правительство предоставляет операторам стабильность и международную репутацию. Хотя требования к получателям лицензии жесткие, они прогнозируемы, что стимулирует крупные, долгосрочные инвестиции.

Кроме того, лицензия UKGC является важным маркетинговым инструментом, позволяющим компаниям легко выходить на мировую арену. Со своей стороны государство получает огромные налоговые поступления, которые эффективно используются в государственном бюджете.

2. Мальта

Мальта целенаправленно превратила себя в мировую столицу онлайн-гемблинга. Поддержка правительства здесь выражается в создании привлекательной экосистемы с лицензией MGA и налоговыми льготами. Для иностранных компаний действует механизм возврата налога, что может снизить эффективную ставку корпоративного налога до 5%. Кроме того, лицензия MGA, признанная в ЕС, позволяет операторам легко масштабировать бизнес на европейский рынок.

Также правительство Мальты позаботилось о создании качественной технологической инфраструктуры и наличии высококвалифицированной рабочей силы, специализирующихся именно на гемблинге. Это привело к массовому притоку иностранных инвестиций в страну.

3. США

В США поддержка гемблинга заключается в стратегической дерегуляции. Только в 2018 году было выдано разрешение штатам самостоятельно принимать решения по легализации азартных игр, тогда как раньше они были разрешены только в нескольких местах по всей стране, в частности, в Неваде и Нью-Джерси.

Благодаря этому штаты активно борются за привлечение операторов азартных игр, что стимулирует конкуренцию и инновации. Кроме того, правительство разрешило операторам гемблинга заключать официальные партнерские соглашения с НФЛ, НБА и другими спортивными лигами, что открывает бизнесу новые маркетинговые возможности и доступ к миллионам фанатов. Таким образом, легализация уменьшила теневой рынок и обеспечила штатам дополнительные налоговые сборы, которые направляются на финансирование образования и инфраструктуры.

4. Новая Зеландия

Модель поддержки от правительства Новой Зеландии демонстрирует, как власть делает гемблинг социально приемлемым и полезным для общества. Государственная поддержка здесь проявляется в том, что доходы от гемблинга законодательно связаны с общественным благополучием.

Часть налогового сбора от операторов обязательно направляется на финансирование местных спортивных клубов, культурных проектов и программ уменьшения игровой зависимости. Это обеспечивает индустрии "социальную лицензию", повышая ее репутацию и гарантируя, что деньги граждан возвращаются в виде социального блага.

5. Южная Африка

Правительство ЮАР, действуя через Национальный игорный совет (NGB), стратегически поддерживает отрасль гемблинга, стремясь создать образцовую и прозрачную юрисдикцию в Африке. NGB активно работает над стандартизацией правил по всей стране и активно блокирует нелегальные сайты, защищая инвестиции лицензированных компаний.

Эта защита инвестиций и является ключевой поддержкой для лицензированных компаний, поскольку гарантирует им честную конкурентную среду и способствует привлечению иностранного капитала в этот регион.

Азартные игры в Украине

На примере вышеперечисленных стран видно, что первым шагом помощи от правительства для сферы гемблинга является ее легализация и установление правил функционирования. В Украине азартные игры легализовали только в 2020 году. Сначала за создание условий рынка отвечала КРАИЛ, которую в 2025 году заменило государственное агентство "ПлейСити".

После легализации должна осуществляться поддержка легального бизнеса, которая заключается в создании удобных, цифровых и прозрачных правил. "ПлейСити" взяло курс на цифровизацию выдачи лицензий и внедрение Государственной системы онлайн-мониторинга. В будущем это должно уменьшить коррупционные риски и человеческий фактор, делая правила игры понятными инвесторам.

Кроме того, активная борьба с нелегальными сайтами защищает бизнес, честно платящий налоги и деньги за лицензию. Так, в третьем квартале 2025 года было заблокировано 865 сайтов с нелегальными онлайн-казино.

Также для Украины важный компонент усиления социального элемента. Здесь можно последовать примеру Новой Зеландии, где законодательно закрепили обязательные отчисления части доходов легальных операторов на специальные фонды поддержки игроков и борьбы с лудоманией.

Несмотря на положительные шаги, рынок тормозит нестабильность налоговой политики, отпугивающей крупный иностранный капитал. Украине следует последовать примеру успешных юрисдикций и обеспечить долгосрочную, прогнозируемую ставку налога.

