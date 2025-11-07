Україна вводить ліміти для азартних ігор: які зміни чекають на гравців та операторів ринку

В Україні запроваджують нові правила для грального бізнесу, спрямовані на захист громадян від ігрової залежності. Уряд ухвалив постанову, яка зобов’язує операторів азартних ігор контролювати поведінку гравців, фіксувати ознаки залежності та впроваджувати ліміти на гру. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Україна вводить ліміти для азартних ігор. Фото з відкритих джерел

Згідно з документом, тепер кожен гравець матиме змогу самостійно встановити ліміти на участь в азартних іграх, наприклад, на добу, тиждень або місяць. Відлік часу обмежень починатиметься з моменту першої ставки, і фіксуватиметься з точністю до секунди. Подібна система працює в країнах ЄС, Канаді та США.

Постанова передбачає низку обов’язкових кроків для організаторів азартних ігор, зокрема моніторинг поведінки гравців. Якщо оператор помітить ознаки залежності, він має зупинити гру, водночас виплативши виграш.

Будуть введені обов’язкові ліміти на час та витрати. Без них гравець не зможе розпочати гру. Крім того, в особистому кабінеті гравцю показуватимуть, скільки часу він уже проводить за грою та скільки витратив, із можливістю продовжити або завершити сесію.

Нові правила передбачають блокування акаунта на вимогу гравця. Після цього поповнення рахунку та подальша участь у грі стануть неможливими. Також оператори повинні інформувати гравців про ризики лудоманії та відповідальну гру.

Заступниця міністра цифрової трансформації Наталя Денікеєва наголосила, що ухвалення постанови стало важливим кроком у системному підході до боротьби з лудоманією.

"Відтепер організатор не може просто спостерігати, коли людина втрачає контроль. Він зобов’язаний реагувати, припиняти участь гравця, якщо є ознаки залежності, і надати контакти служб, які допоможуть вирішити проблему", — сказала Денікеєва.

