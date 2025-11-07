Украина вводит лимиты для азартных игр: какие изменения ждут игроков и операторов рынка

В Украине вводятся новые правила для игорного бизнеса, направленные на защиту граждан от игровой зависимости. Правительство приняло постановление, обязывающее операторов азартных игр контролировать поведение игроков, фиксировать признаки зависимости и внедрять лимиты на игру. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

Украина вводит лимиты для азартных игр. Фото из открытых источников

Согласно документу, теперь каждый игрок сможет самостоятельно установить лимиты на участие в азартных играх, например, на сутки, неделю или месяц. Отсчет времени ограничений будет начинаться с момента первой ставки и будет фиксироваться с точностью до секунды. Схожая система работает в странах ЕС, Канаде и США.

Постановление предусматривает ряд обязательных шагов для организаторов азартных игр, в частности, мониторинг поведения игроков. Если оператор заметит признаки зависимости, он должен остановить игру, выплатив выигрыш.

Будут введены обязательные лимиты на время и затраты. Без них игрок не сможет начать игру. Кроме того, в личном кабинете игроку будут показывать, сколько времени он уже проводит в игре и сколько потратил, с возможностью продлить или завершить сессию.

Новые правила предусматривают блокировку аккаунта по требованию игрока. После этого пополнение счета и дальнейшее участие в игре станут невозможными. Также операторы должны информировать игроков о рисках лудомании и ответственной игре.

Заместитель министра цифровой трансформации Наталья Деникеева подчеркнула, что принятие постановления стало важным шагом в системном подходе к борьбе с лудоманией.

"Отныне организатор не может просто наблюдать, когда человек теряет контроль. Он обязан реагировать, прекращать участие игрока, если есть признаки зависимости и предоставить контакты служб, которые помогут решить проблему", — сказала Деникеева.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине изменили правила азартных игр, и теперь некоторые игроки смогут получить проигранные средства в 10-кратном размере.

Также "Комментарии" писали о том, как правительства в разных странах поддерживают гемблинг и какая ситуация в Украине.