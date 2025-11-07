logo

Украина вводит лимиты для азартных игр: какие изменения ждут игроков и операторов рынка
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина вводит лимиты для азартных игр: какие изменения ждут игроков и операторов рынка

Правительство Украины ввело новые правила для игорного бизнеса. Игроки могут устанавливать лимиты на игру, а операторы должны отслеживать признаки зависимости.

7 ноября 2025, 00:20
Автор:
avatar

Slava Kot

В Украине вводятся новые правила для игорного бизнеса, направленные на защиту граждан от игровой зависимости. Правительство приняло постановление, обязывающее операторов азартных игр контролировать поведение игроков, фиксировать признаки зависимости и внедрять лимиты на игру. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

Украина вводит лимиты для азартных игр: какие изменения ждут игроков и операторов рынка

Украина вводит лимиты для азартных игр. Фото из открытых источников

Согласно документу, теперь каждый игрок сможет самостоятельно установить лимиты на участие в азартных играх, например, на сутки, неделю или месяц. Отсчет времени ограничений будет начинаться с момента первой ставки и будет фиксироваться с точностью до секунды. Схожая система работает в странах ЕС, Канаде и США.

Постановление предусматривает ряд обязательных шагов для организаторов азартных игр, в частности, мониторинг поведения игроков. Если оператор заметит признаки зависимости, он должен остановить игру, выплатив выигрыш.

Будут введены обязательные лимиты на время и затраты. Без них игрок не сможет начать игру. Кроме того, в личном кабинете игроку будут показывать, сколько времени он уже проводит в игре и сколько потратил, с возможностью продлить или завершить сессию.

Новые правила предусматривают блокировку аккаунта по требованию игрока. После этого пополнение счета и дальнейшее участие в игре станут невозможными. Также операторы должны информировать игроков о рисках лудомании и ответственной игре.

Заместитель министра цифровой трансформации Наталья Деникеева подчеркнула, что принятие постановления стало важным шагом в системном подходе к борьбе с лудоманией.

"Отныне организатор не может просто наблюдать, когда человек теряет контроль. Он обязан реагировать, прекращать участие игрока, если есть признаки зависимости и предоставить контакты служб, которые помогут решить проблему", — сказала Деникеева.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине изменили правила азартных игр, и теперь некоторые игроки смогут получить проигранные средства в 10-кратном размере.

Также "Комментарии" писали о том, как правительства в разных странах поддерживают гемблинг и какая ситуация в Украине.



Источник: https://thedigital.gov.ua/news/business/proty-ludomaniyi-uriad-ukhvalyv-oboviazkovi-vymohy-do-orhanizatoriv-azartnykh-ihor
