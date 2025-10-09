Найбільші програші в історії казино: вони вигравали мільйони, але програли все

Азартні ігри мають дві сторони, одна полягає у спокусі виграшу, тоді як інша передбачає ризик повної поразки. Для більшості гравців це лише розвага, але є ті, хто заходив надто далеко. Зібрали три найбільш приголомшливі історії гравців в азартні ігри, які втратили все.

Найбільші програші в історії казино. Фото з відкритих джерел

Арчі Карас — 40 мільйонів

Арчі Карас

Арчі Карас легендарний приклад стрімкого злету та болючого падіння. У грудні 1992 року він прибув до Лас-Вегаса лише з 50 доларами у кишені. Завдяки позиці у 10 000 доларів та майстерності в покері й азартних іграх він зумів перетворити цей стартовий капітал 5 мільйонів доларів.

Після цього Арчі більше не шукав суперників. Замість цього він просто викладав гроші на стіл і чекав, поки до нього підійде суперник. Згодом Арчі Карас заробив на азартних іграх колосальні 40 мільйонів доларів.

Карас став хайролером, який грав на надзвичайно високі ставки. У якийсь момент він виграв усі фішки номіналом 5000 доларів у казино Binion’s Horseshoe. Проте фортуна в якийсь момент пішла від Арчі. Лише за три тижні він програв усі свої статки.

Омар Сіддікі — 162 мільйони

Омар Сіддікі (по центру)

Аусаф Умар Сіддікі, більш відомий як Омар Сіддікі, був віце-президентом компанії Fry’s Electronics. З 2005 по 2008 рік він програв у казино Лас-Вегаса понад 162 мільйони доларів. Однак Сіддікі грав не на свої гроші, він фінансував свою діяльність через шахрайство та розкрадання корпоративних коштів.

Сіддікі жив розкішно використовуючи приватні літаки, дорогі готельні номери та елітні вечірки. Щоб уникнути підозр він видавав себе за співвласника Fry’s. Однак врешті Сідддікі викрили у 2011 році. Він визнав себе винним, збанкрутував і залишився з боргом у 137 мільйонів доларів, який, ймовірно, ніколи не зможе погасити.

Коли його арештували, на рахунку Сіддікі було лише 80 доларів.

Терренс Ватанабе — 127 мільйонів

Терренс Ватанабе

Терренс Ватанабе став спадкоємцем компанії Oriental Trading Company, яку вирішив продати у 2000 році. Здавалося, що його чекає спокійне життя бізнесмена, але натомість він став одним із найбільших невдах в історії азартних ігор.

У 2007 році Ватанабе програв 127 мільйонів доларів у Caesar’s Palace та The Rio, що стало рекордною сумою для Лас-Вегаса. Його загальні ставки за рік сягнули 825 мільйонів доларів. Після серії поразок він звинуватив казино у потуранні його залежності. Ватанабе подав до суду на казино, але зрештою програв і був зобов'язаний сплатити свій борг. Після скандалу він оголосив про фінансове банкрутство.

Сьогодні Ватанабе майже повністю погасив свій борг, за винятком 15 мільйонів доларів, за які йому було висунуто звинувачення у 2020 році. Його можуть засудити до 28 років позбавлення волі, якщо він не сплатить борг.

Історія Ватанабе стала настільки відомою, що у 2022 році Голлівуд придбав права на екранізацію.

Правила відповідальної гри

Одним із головних аспектів легалізованої індустрії є принцип відповідальної гри. Його мета захистити гравців від ігрової залежності та фінансових ризиків. Такі правила є стандартом у більшості європейських країн і формують цивілізований підхід до грального бізнесу, де головним залишається не прибуток, а безпека людини.

Відповідальна гра дозволить зберегти контроль над витратами в азартні ігри, розвагами та реальним життям. Натомість, нелегальні оператори ігнорують ці правила, створюючи для гравців високі ризики втрати коштів, даних та контролю над собою.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про ігрову залежність і як її розпізнати завдяки швидкому тесту.

Також "Коментарі" писали про три найбільші виграші джекпотів в онлайн-слотах за увесь час.