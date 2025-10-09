Самые большие проигрыши в истории казино: они выигрывали миллионы, но проиграли все

Азартные игры имеют две стороны, одна состоит в соблазне выигрыша, тогда как другая предполагает риск полного поражения. Для большинства игроков это только развлечение, но есть те, кто заходил слишком далеко. Собрали три самых потрясающих истории игроков в азартные игры, которые потеряли все.

Самые большие проигрыши в истории казино. Фото из открытых источников

Арчи Карас – 40 миллионов

Арчи Карас

Арчи Карас – легендарный пример стремительного взлета и болезненного падения. В декабре 1992 года он прибыл в Лас-Вегас только с 50 долларами в кармане. Благодаря займу в 10 000 долларов и мастерству в покере и азартных играх он сумел превратить этот стартовый капитал в 5 миллионов долларов.

После этого Арчи больше не искал соперников. Вместо этого он просто выкладывал деньги на стол и ждал, пока к нему подойдет соперник. Впоследствии Арчи Карас заработал на азартных играх колоссальные 40 миллионов долларов.

Карас стал хайроллером, игравшим на чрезвычайно высокие ставки. В какой-то момент он выиграл все фишки номиналом в 5 000 долларов в казино Binion's Horseshoe. Однако удача в какой-то момент ушла от Арчи. Всего за три недели он проиграл все свое состояние.

Омар Сиддики – 162 миллиона

Омар Сиддики (по центру)

Аусаф Умар Сиддики, более известный как Омар Сиддики, являлся вице-президентом компании Fry's Electronics. С 2005 по 2008 год он проиграл в казино Лас-Вегаса более 162 миллионов долларов. Однако Сиддики играл не на свои деньги, он финансировал свою деятельность через мошенничество и хищения корпоративных средств.

Сиддики жил роскошно, используя частные самолеты, дорогие гостиничные номера и элитные вечеринки. Чтобы избежать подозрений, он выдавал себя за совладельца Fry's. Однако наконец Сиддики разоблачили в 2011 году. Он признал себя виновным, обанкротился и остался с долгом в 137 миллионов долларов, который, по всей вероятности, никогда не сможет погасить.

Когда его арестовали, на счету Сиддики было всего 80 долларов.

Терренс Ватанабе – 127 миллионов

Терренс Ватанабе

Терренс Ватанабе стал наследником компании Oriental Trading Company, которую он решил продать в 2000 году. Казалось, что его ждет спокойная жизнь бизнесмена, но он стал одним из самых больших неудачников в истории азартных игр.

В 2007 году Ватанабе проиграл 127 миллионов долларов в Caesar's Palace и The Rio, что стало рекордной суммой для Лас-Вегаса. Его общие ставки за год составили 825 миллионов долларов. После серии поражений он обвинил казино в его зависимости. Ватанабе подал в суд на казино, но в конце концов проиграл и был обязан уплатить свой долг. После скандала он объявил о финансовом банкротстве.

Сегодня Ватанабе почти полностью погасил свой долг, за исключением 15 миллионов долларов, за которые ему было предъявлено обвинение в 2020 году. Его могут приговорить к 28 годам лишения свободы, если он его не уплатит.

История Ватанабе стала настолько известна, что в 2022 году Голливуд приобрел права на экранизацию.

Правила ответственной игры

Одним из главных аспектов легализованной индустрии является принцип ответственной игры. Его цель – защитить игроков от игровой зависимости и финансовых рисков. Такие правила являются стандартом в большинстве европейских стран и формируют цивилизованный подход к игорному бизнесу, где главным остается не прибыль, а безопасность человека.

Ответственная игра позволит сохранить контроль над расходами в азартные игры, развлечениями и реальной жизнью. Нелегальные операторы игнорируют эти правила, создавая для игроков высокие риски потери средств, данных и контроля над собой.

