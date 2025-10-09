Самые большие проигрыши в истории казино: они выигрывали миллионы, но проиграли все

Рубрики
Азартные игры имеют две стороны, одна состоит в соблазне выигрыша, тогда как другая предполагает риск полного поражения. Для большинства игроков это только развлечение, но есть те, кто заходил слишком далеко. Собрали три самых потрясающих истории игроков в азартные игры, которые потеряли все.
Самые большие проигрыши в истории казино.
Арчи Карас
Арчи Карас – легендарный пример стремительного взлета и болезненного падения. В декабре 1992 года он прибыл в Лас-Вегас только с 50 долларами в кармане. Благодаря займу в 10 000 долларов и мастерству в покере и азартных играх он сумел превратить этот стартовый капитал в 5 миллионов долларов.
После этого Арчи больше не искал соперников. Вместо этого он просто выкладывал деньги на стол и ждал, пока к нему подойдет соперник. Впоследствии Арчи Карас заработал на азартных играх колоссальные 40 миллионов долларов.
Карас стал хайроллером, игравшим на чрезвычайно высокие ставки. В какой-то момент он выиграл все фишки номиналом в 5 000 долларов в казино Binion's Horseshoe. Однако удача в какой-то момент ушла от Арчи. Всего за три недели он проиграл все свое состояние.
Омар Сиддики (по центру)
Аусаф Умар Сиддики, более известный как Омар Сиддики, являлся вице-президентом компании Fry's Electronics. С 2005 по 2008 год он проиграл в казино Лас-Вегаса более 162 миллионов долларов. Однако Сиддики играл не на свои деньги, он финансировал свою деятельность через мошенничество и хищения корпоративных средств.
Сиддики жил роскошно, используя частные самолеты, дорогие гостиничные номера и элитные вечеринки. Чтобы избежать подозрений, он выдавал себя за совладельца Fry's. Однако наконец Сиддики разоблачили в 2011 году. Он признал себя виновным, обанкротился и остался с долгом в 137 миллионов долларов, который, по всей вероятности, никогда не сможет погасить.
Когда его арестовали, на счету Сиддики было всего 80 долларов.
Терренс Ватанабе
Терренс Ватанабе стал наследником компании Oriental Trading Company, которую он решил продать в 2000 году. Казалось, что его ждет спокойная жизнь бизнесмена, но он стал одним из самых больших неудачников в истории азартных игр.
В 2007 году Ватанабе проиграл 127 миллионов долларов в Caesar's Palace и The Rio, что стало рекордной суммой для Лас-Вегаса. Его общие ставки за год составили 825 миллионов долларов. После серии поражений он обвинил казино в его зависимости. Ватанабе подал в суд на казино, но в конце концов проиграл и был обязан уплатить свой долг. После скандала он объявил о финансовом банкротстве.
Сегодня Ватанабе почти полностью погасил свой долг, за исключением 15 миллионов долларов, за которые ему было предъявлено обвинение в 2020 году. Его могут приговорить к 28 годам лишения свободы, если он его не уплатит.
История Ватанабе стала настолько известна, что в 2022 году Голливуд приобрел права на экранизацию.
Одним из главных аспектов легализованной индустрии является принцип ответственной игры. Его цель – защитить игроков от игровой зависимости и финансовых рисков. Такие правила являются стандартом в большинстве европейских стран и формируют цивилизованный подход к игорному бизнесу, где главным остается не прибыль, а безопасность человека.
Ответственная игра позволит сохранить контроль над расходами в азартные игры, развлечениями и реальной жизнью. Нелегальные операторы игнорируют эти правила, создавая для игроков высокие риски потери средств, данных и контроля над собой.
