Чому футболістам заборонено робити ставки: головні правила та скандали у світі футболу

У футболі, де на кону стоять мільярди доларів і репутації клубів, навіть найменший натяк на корупцію може зруйнувати довіру до гри. Саме тому у 2014 році ФІФА та національні асоціації запровадили глобальну заборону на ставки для всіх, хто має професійний стосунок до футболу. Таким чином ставки на футбол заборонені не лише для гравців, але й іншого клубного персоналу.

Кірана Тріпп'єра відсторонили від футболу за інсайдерську інформацію

Чому футболістам заборонено робити ставки

Футболісти мають унікальну можливість впливати на перебіг матчу, зокрема робити це свідомо чи несвідомо. Будь-яка ставка від людини, яка бере участь у грі, створює потенційний конфлікт інтересів. А звинувачення в маніпуляції результатом або використанні інсайдерської інформації можуть підірвати довіру до всього спорту.

Як наслідок, заборона діє для всіх, хто може впливати на перебіг матчів або володіє закритою інформацією, тобто футболістів, тренерів, менеджерів, суддів, персоналу клубів та ліцензованих агентів.

З 2014 року обмеження стали глобальними: заборонено робити ставки на будь-які футбольні матчі у світі, а також на пов’язані ринки, тобто трансфери, звільнення тренерів, склад команд. Особливо суворо карається передавання інсайдерської інформації.

Стаття 27 Кодексу етики ФІФА визначає два типи порушень:

- Пряма участь: ставка, зроблена самим футболістом чи офіційною особою.

- Непряма участь: ставка, зроблена третьою особою в інтересах футболіста або з використанням інсайдерської інформації.

Згідно з правилами ФІФА покарання за ставки на футбол для гравців можуть бути у вигляді штрафу від 100 тис. швейцарських франків до трирічної дискваліфікації.

Як ловлять футболістів на ставках

Оператори ставок і регулятори відстежують аномальні дії через аналіз даних. Такими відхиленнями можуть бути різкі стрибки ставок, незвична активність у певних регіонах та повторювані шаблони. Саме так викрили справу бразильського футболіста Лукаса Пакети. У сезоні 2022/2023 регулятори помітили велику кількість ставок на жовті картки гравця, які надходили з острова Пакета, місця народження Лукаса Пакети, звідки й походить його прізвище. Як наслідок, футболіста звинуватили у навмисному отриманні жовтих карток, якими могли скористатися його родина та друзі.

Попри суворі правила для футболістів, такі порушення трапляються регулярно. Наприклад, нападника збірної Англії Айвена Тоні спіймали на 232 ставках, які він зробив у період з 2017 по 2021 рік, зокрема на власну команду. За це гравець отримав восьмимісячну дискваліфікацію.

Його партнер по збірній Англії Кіран Тріпп'єр, який виступає за "Ньюкасл Юнайтед", відбув десятитижневу дискваліфікацію та штраф у розмірі 70 000 фунтів стерлінгів за те, що розповів другу про свій майбутній перехід до "Атлетіко Мадрид" у 2019 році.

За участь у ставках тимчасову дискваліфікацію також отримували Деніел Старрідж, Сандро Тоналі, Джої Бартон, Андрос Таунсенд та інші.

Однак деяким гравцям дають значно гірше покарання, наприклад так сталося з колишнім захисником "Редінга" Кайнаном Айзенком, якого дискваліфікували на 12 років у 2022 році за навмисну жовту картку.

Інший масштабний скандал стався у 2025 році в Туреччині, де Футбольна асоціація відсторонила 1024 особи через розслідування щодо ставок, зокрема це стосується футболістів, суддів та іншого персоналу, у яких виявили акаунти у букмекерських конторах. Наразі розслідування ще триває.

Чи дозволено футболістам робити ставки на інші види спорту

Так, гравці можуть робити ставки на інші види спорту, а обмеження стосуються виключно футболу. Футболісти також можуть робити ставки в казино, а такі гравці, як Неймар, публічно висловлювали свою пристрасть до покеру. Крім того, Маріо Балотеллі потрапив у заголовки газет після того, як виграв джекпот у 25 000 фунтів стерлінгів у казино та пожертвував 1000 фунтів стерлінгів першому ж бездомному, якого зустрів.

