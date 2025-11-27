Почему футболистам запрещено делать ставки: главные правила и скандалы в мире футбола

В футболе, где на кону стоят миллиарды долларов и репутации клубов, даже малейший намек на коррупцию может разрушить доверие к игре. Именно поэтому в 2014 году ФИФА и национальные ассоциации ввели глобальный запрет на ставки для всех, кто имеет профессиональное отношение к футболу. Таким образом, ставки на футбол запрещены не только для игроков, но и другого клубного персонала.

Кирана Триппьера отстранили от футбола за инсайдерскую информацию

Почему футболистам запрещено делать ставки

Футболисты имеют уникальную возможность влиять на ход матча, в частности, делать это сознательно или бессознательно. Любая ставка от участвующего в игре человека создает потенциальный конфликт интересов. А обвинения в манипуляции результатом или использовании инсайдерской информации могут подорвать доверие ко всему спорту.

Как следствие, запрет действует для всех, кто может влиять на ход матчей или владеет закрытой информацией, то есть футболистов, тренеров, менеджеров, судей, персонала клубов и лицензированных агентов.

С 2014 года ограничения стали глобальными: запрещено делать ставки на какие-либо футбольные матчи в мире, а также на связанные рынки, то есть трансферы, увольнение тренеров, состав команд. Особенно строго наказывается передача инсайдерской информации.

Статья 27 Кодекса этики ФИФА определяет два типа нарушений:

— Прямое участие: ставка, сделанная самим футболистом или официальным лицом.

— Косвенное участие: ставка, сделанная третьим лицом в интересах футболиста или с использованием инсайдерской информации.

Согласно правилам ФИФА, наказание за ставки на футбол для игроков могут быть в виде штрафа от 100 тыс. швейцарских франков до трехлетней дисквалификации.

Как ловят футболистов на ставках

Операторы ставок и регуляторы отслеживают аномальные действия через анализ данных. Такими отклонениями могут быть резкие скачки ставок, необычная активность в определенных регионах и повторяющиеся шаблоны. Именно так разоблачили дело бразильского футболиста Лукаса Пакеты. В сезоне 2022/2023 регуляторы заметили большое количество ставок на желтые карточки игрока, которые поступали с острова Пакета, места рождения Лукаса Пакеты, откуда и происходит его фамилия. Как следствие, футболиста обвинили в преднамеренном получении желтых карточек, которыми могли воспользоваться его семья и друзья.

Несмотря на жесткие правила для футболистов, такие нарушения случаются регулярно. К примеру, нападающего сборной Англии Айвена Тони поймали на 232 ставках, которые он сделал в период с 2017 по 2021 год, в том числе на собственную команду. За это игрок получил восьмимесячную дисквалификацию.

Его партнер по сборной Англии Киран Триппьер, выступающий за Ньюкасл Юнайтед, отбыл десятинедельную дисквалификацию и штраф в размере 70 000 фунтов стерлингов за то, что рассказал другу о своем предстоящем переходе в "Атлетико Мадрид" в 2019 году.

За участие в ставках временную дисквалификацию также получали Дэниел Старридж, Сандро Тонали, Джои Бартон, Андрос Таунсенд и другие.

Однако некоторым игрокам дают значительно худшее наказание, например, так произошло с бывшим защитником "Рединга" Кайнаном Айзенком, которого дисквалифицировали на 12 лет в 2022 году за преднамеренную желтую карточку.

Другой масштабный скандал произошел в 2025 году в Турции, где Футбольная ассоциация отстранила 1024 человека из-за расследования ставок, в частности это касается футболистов, судей и другого персонала, у которых обнаружили аккаунты в букмекерских конторах. Расследование еще продолжается.

Разрешено ли футболистам делать ставки на другие виды спорта

Да, игроки могут делать ставки на другие виды спорта, а ограничения касаются исключительно футбола. Футболисты также могут делать ставки в казино, а такие игроки, как Неймар, публично выражали свою страсть к покеру. Кроме того, Марио Балотелли попал в заголовки газет после того, как выиграл джекпот в 25 000 фунтов стерлингов в казино и пожертвовал 1000 фунтов стерлингов первому встретившемуся бездомному.

