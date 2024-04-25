Украинский «патриот» родом из РФ или Великобритании: что известно об операторе лотерей «Патриот»

В отличие от рынка казино, сфера лотерейного бизнеса в Украине крайне узкая и была представлена в свои лучшие годы всего тремя компаниями. О двух из них – "Молодьспортлото" и "Украинская национальная лотерея", "Комментарии" писали подробно. Настал черед третьего участника лотерейного сегмента рынка – ЧАО "Патриот", чьи дела на протяжении последних нескольких лет более чем печальны.

Оператор лотерей «Патриот»

Лотерейное наследие СССР

Хотя официально лотерея "Патриот" берет свое начало уже при независимой Украине в 1997-м году, создано оно было официально еще во времена СССР при организации – Добровольное общество содействия армии и флота (ДОСААФ). В годы независимости ДОСААФ стало Обществом содействия обороне Украины. Очевидно последнее и дало названию компании "Патриот".

В период своего расцвета, если верить сайту компании, "Патриот" имел более 17 тысяч точек по розничной продаже своих лотерейных билетов. Впрочем, как утверждали СМИ в начале 2000-х годов, "Патриот" тогда совместно с "Телефортуной" монополизировал сегмент мгновенных лотерей и контролировал 6% рынка.

Как бы то ни было, время процветания компании завершилось в 2015-м году, когда государство наконец-то заинтересовалось лотерейным бизнесом с громкий названием "государственная лотерея".

Российский след компании Патриот

В конце 2014 года проект Bihus.info проведя расследование выявил, что "Патриот" на самом деле принадлежал российскому предпринимателю Олегу Бойко. Последний еще в 2010-м году стал официальным организатором лотереи "Победа" в поддержку российской армии, и за 5 лет обязался профинансировать вооруженные силы РФ на 850 млн рос. руб. или около 280 млн дол по тогдашнему курсу.

Свою собственность над "Патриот" Олег Бойко осуществлял через кипрскую "Cehriba Investments Limited", которая входила в инвестиционный холдинг Finstar, которым, в сою очередь, владеет российский миллиардер Олег Бойко. Причем работа на украинском рынке для российского лотерейщика была даже выгоднее, чем на российском, потому что в Украине, кроме налогов, не надо было отчислять государству 10% от собственных доходов.

Очевидно, столь пристальное внимание к его украинским активам заставило Олега Бойко отреагировать – в феврале 2015 года он продал лотерею "Победа". Правда, условия продажи были довольно странными – покупателем выступил коллектив предприятия, да еще и на условиях отсрочки платежа. Словом, все больше походило на обычное переоформление компании на подконтрольный ему менеджмент.

Но как бы то ни было, в сентябре 2015 года президент Украины Петр Порошенко ввел против "Патриота" и "Молодьспортлото" санкции за их связи с РФ. Впрочем, поначалу влияния этих санкций в компании не почувствовали – журналисты провели тогда эксперимент и узнали, что лотерея продолжала работать в Украине, несмотря на санкции.

Однако, после того как "шефство" над единственной незапрещенной лотерей "УНЛ" взял нардеп от Блока Петра Порошенко Александр Третьяков, дела ее конкурентов резко пошли на спад. В "Патриоте" поспешили заявить, что в 2016-м году компанию купил гражданин Украины Александр Морозов.

После заявления компании о выплате 226 млн грн налогов и военного сбора за 2014й год, дела у "Патриот" пришли в сильнейший упадок. В ЧАО периодически заявляли о запуске новых лотерей – в 2019-м и 2023-м годах, но судя по отсутствию данных о финансовой отчетности, компания фактически не работала.

Лишь по итогам 2023-го ЧАО "Патриот" заявило о доходе – всего 4,9 млн грн. Впрочем, кто именно должен переживать из-за столь низких показателей компании – та еще загадка.

Владельцы неизвестны, но могут быть связаны с инициатором великой войны на рынке азарта

Судя по данным сервиса clarity-project, Александр Морозов был владельцем ЧАО "Патриот" примерно до апреля 2019 года, после чего в числе бенефициаров фигурировали некие Владислав Дюлгеров, Иоанну Гергирс и компания "Цехриба инвестмент лимитед". С 2022-го года владельцами числились Юлианна Шатворян и Александр Бойко.

Согласно данным аналитического сервиса YouControl, с февраля 2024 года ЧАО "Патриот" на 100% принадлежит британской компании ANDALIDI INVEST LTD зарегистрированной в 2016-м году в городе Уотфорд. Ее директором, контролирующем не менее 75% акций компани, является некий Валерий Сокол. Известно о владельце лотерейного оператора крайне мало – кроме "Патриота" он является ФОПом, который занимается оказанием рекламных услуг.

Но куда интереснее данные о самой ANDALIDI INVEST LTD. Так, судя по британским реестрам компания была зарегистрирована в декабре 2012 года и имеет уставной фонд в 1000 фунтов стерлингов. Проще говоря, речь идет о небольшой фирме-ширме, которая выступает "владельцем" более серьезного бизнеса, расположенного за границам Великобритании и прячущего его владельца.

За время ее существования, Валерий Сокол является четвертым директором, но наиболее знаковым лицом в руководстве ANDALIDI INVEST LTD является ее первый глава – некий господин Андрей Матюха, ушедший в отставку в октябре 2022 года.

Удивительным образом год рождения Андрея Матюхи из ANDALIDI INVEST LTD – 1972 год, совпадает с годом рождения его "тезки" – Андрея Валерьевича Матюхи, владельцем игорного бренда Favbet. Как писали "Комментарии", покровителем компании может выступать бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

То есть, кроме онлайн-казино Favbet Андрею Матюхе может через третьих лиц принадлежать лотерея "Патриот", тем более, что предприниматель активно работает на рынке азарта в Украине в разных его сегментах. Это и онлайн-казино под брендом Сasino_ua, и букмекерская компания "Фавбет".

Вместе с тем, с учетом роста доходов в 2023-м году своего основного бизнеса – онлайн-казино Favbet до почти 10 млрд грн, предприниматель может и отказаться от лотерейного бизнеса. Тем более, что последний явно переживает не лучшие времена.

Ярким отражением этого стало судебное дело 2016 года, в котором жительница Киева выиграла 6 млн грн в лотерею "Свое жилье" от "Патриот". Однако, выплачивать выигрыш в компании не захотели, поскольку заявили, что изготовитель лотерейного билета ООО "Укрспецполиграфия" допустила при их печати ошибку и максимальный выигрыш составлял 2 миллиона гривен.

Данное дело дошло до Верховного суда, который в апреле 2024 года постановил принять кассационную жалобу на решение Киевского апелляционного суда, которым вместо 2 млн грн выигрыша готовы были отдать лишь 285 тысяч гривен.

писали "Комментарии", инициатором нового столкновения в игровой сфере выступила компания Favbet Андрея Матюхи, который может также владеть и лотереей "Патриот".