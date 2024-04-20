УНЛ: лотерея или еще одно онлайн-казино

Рынок азартных игр в Украине продолжает оставаться весьма специфичной сферой деятельности, что признают даже в Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Но если внимание общества и власти в основном сосредоточено на онлайн-казино, то с лотереями дело обстоит иначе. Но при этом симптомы роста "опасности" лотерейного бизнеса даже для онлайн-казино неуклонно растут.

Украинская национальная лотерея. Фото: из открытых источников

Так, осенью 2023 года игорный бизнес Украины в сфере онлайн-казино объединенными усилиями остановил процесс принятия законопроекта №10001. В документе предлагалось "пустить" на рынок азартных игр лотерейных операторов. При этом, они могли платить за лицензию в 3-4 раза меньше казино, а налоги для них были бы в 10 раз меньше.

"Комментарии" подробно писали о главных выгодополучателях законопроекта в лице компании "Молодьспортлото" и ее "партнера", народного депутата Украины Даниила Гетманцева. Однако, не сильно отстают от него и другие участники лотерейного рынка, тот же "национальный" бренд "Украинское национальное лото" (УНЛ). Уже в названии лотерейного оператора видно лукавство, ведь принадлежит компания де-факто иностранному гражданину.

Лотерея УНЛ – не государственная, не национальная и даже не совсем лотерея

Украинская национальная лотерея (УНЛ) – украинский оператор государственных лотереи, который проводит лотереи на основании лицензии под наблюдением Министерства финансов и Государственного казначейства. УНЛ администрирует все типы лотерейных игр – тиражные лотереи, электронные мгновенные лотереи, спортивные лотереи, быстрые розыгрыши, бумажные лотереи.

Уже из этого описания лотереи на сайте УНЛ можно сделать вывод, что в компании как минимум лукавят. Так, УНЛ является частным предприятием, к тому же еще и со 100% иностранными инвестициями и "государственной" его можно назвать лишь в том смысле, что государство дало лицензию на организацию лотереи.

Национальным УНЛ не назовешь, потому что юридически компания является "предприятием со 100% иностранными инвестициями "Украинская национальная лотерея", созданное 24 июля 1997 года. Владелец же фирмы — британский бизнесмен Майкл Фогго – 10,1% акций принадлежат ему напрямую, а остальные 89,9% через китайскую компанию "HONG KONG RUI BO INVESTMENT LIMITED", зарегистрированную в китайском Макао. Сам бизнесмен живет в Гонконге.

Да и лотереей в полном смысле этого слова УНЛ назвать сложно, ведь функционал ее сайта говорит скорее в пользу онлайн-казино. Так, кроме обычной онлайн-покупки лотерейных билетов на сайте можно приобрести билеты мгновенной лотереи, что по сути является аналогом игровых слотов или игровых автоматов в онлайн-казино.

Также есть на сайте и так называемые креш-лотереи. Их суть заключается в ставке и мини-игре, при которой игрок следит за движением графика: чем выше график, тем больше шансов выиграть. Но поскольку в эту же игру задействованы масса других игроков, следует первым нажать на кнопку "обналичить" и забрать свой выигрыш. Принцип игры скорее напоминает игровые автоматы, чем классическую лотерею, но азартной игрой почему-то не считается.

Тренер, рейдер, британский бизнесмен – кто владеет УНЛ

В настоящий момент структура собственности УНЛ более-менее понятна и прозрачна – английский бизнесмен Майкл Фогго официально владеет лотерейным оператором, но так было далеко не всегда.

В 2015-м году вокруг УНЛ вспыхнул громкий бизнес-конфликт – его владелец Питер Шетти обвинил свое доверенное лицо Валерия Коваленко в рейдерстве компании. Последний путем смены владельцев вывел иностранца из числа собственников компании. Правда, в конце того же года суд восстановил Шетти в его правах.

Однако, в 2016-м году, как писал тогда "Бизнес.Цензор", новым собственником УНЛ была кипрская компания Efamiando, а в украинском реестре владельцем УНЛ значился некий Роман Зеньо из Тернополя. В самом Тернополе последний был известен разве что как тренер по велосипедному спорту местной детско-юношеской спортивной школы.

Все эти корпоративные конфликты были тесно завязаны на политическую действительность тех лет и стабильность в УНЛ наступила лишь в феврале 2018-го года, когда учредителем компании стала та самая "HONG KONG RUI BO INVESTMENT LIMITED" Майкла Фогга. Сам же британский бизнесмен стал владельцем 10,1% акций предприятия в июле 2021 года.

Впрочем, уже в 2018-м году Майкл Фогго на сайте УНЛ назывался полноправным владельцем компании, но об этом ниже.

Заметим, что кроме предприятия со 100% иностранными инвестициями "Украинская национальная лотерея", Майкл Фогго владеет еще двумя ассоциированными с УНЛ фирмами – "УНЛ геймс" и "УНЛ Бетинг". Обе фирмы, кстати, де-юре не связанны с азартными играми – основным кодом их экономической деятельности является "компьютерное программирование".

Вероятно, компании занимаются обслуживанием работы системы УНЛ в интернете и судя по всему делают это бесплатно. Во всяком случае в открытом доступе данных об их доходах найти не удалось.

Цена вопроса – полмиллиарда гривен, и это только официально

Во времена расцвета, когда онлайн и офлайн казино были запрещены, а конкуренты оператора находились под санкциями СНБО, по данным аналитического сервиса YouControl доходы компании превышали 780 млн грн. В 2023-м выручка составила 516 млн грн. Полмиллиарда гривен позволили лотерейному оператору войти в ТОП-10 операторов рынка азартных игр.

Но это мы говорим об открытых данных, хотя не все доходы могут быть легализированы. Так в интернете можно найти информацию, что мгновенные лотереи УНЛ по сути являются игровыми автоматами, а значит и полученные на них доходы являются нелегальными, ведь лицензии на организацию азартных игр с помощью игровых автоматов у УНЛ нет.

Кроме того, в УНЛ имеет разрешение на 11 видов лотерей, но беглого взгляда на сайт достаточно, чтобы понять, что их представлено несколько десятков – "Комментарии" насчитали 59 разновидностей. И это не считая других видов азартных игр, также называемых на сайте лотереями.

Но несмотря на такие казусы, претензий к оператору у правоохранителей нет, а если они и есть, то касаются "дел давно минувших дней".

В декабре 2019 года в городе Желтые Воды Днепропетровской области Нацполиция накрыла салон игровых автоматов, в которым были изъяты более 20 системных блоков и мониторов к ним. Как следует из судебных документов, это оборудование принадлежало предприятию со 100% иностранными инвестициями "Украинская национальная лотерея", но организатором бизнеса было некое ООО "Хорварт". Последнее получило от УНЛ право на распространение государственной мгновенной денежной лотереи "Лото-Платинум", а по факту организовало салон игровых автоматов.

Де-юре получалось, что организатором незаконного бизнеса выступало именно ООО "Хорварт". Впрочем, после легализации азартных игр в Украине в 2021-м году подобные дела были быстро забыты. Хотя и ранее у них не было перспектив из-за высокой политической "крыши" УНЛ, приписываемой ей СМИ.

Покровители УНЛ — нардепы БПП, глава Администрации президента Петра Порошенко и не только

Одним из первых публичных заявлений для СМИ нынешнего владельца УНЛ Майкла Фогга в 2018-м году стало опровержение информации журналистов о политическом покровительстве компании со стороны нардепов Украины от Блока Петра Порошенко.

Бизнесмен опровергал заявления СМИ, что теневыми владельцами или покровителями УНЛ являются народные депутаты от БПП Александр Третьяков и глава Администрации президента в 2014-2016 годах Борис Ложкин. Однако, слишком много фактов говорило против этого.

Так, в 2015-м году СНБО Украины ввело санкции против почти всех лотерейных операторов Украины за связи с РФ, кроме УНЛ. Как утверждал все тот же "Бизнес.Цензор", во время корпоративного конфликта в УНЛ в декабре 2015 года именно нардеп Александр Третьяков был одним из тех, кто приехал в офис компании во время визита туда сотрудников СБУ.

Но, пожалуй, куда более неудобным стал тот факт, что всего через неделю после опровержения Майкла Фогга о связях с Александром Третьяковым, лотерейный оператор открыл центральный офис в здании, принадлежащем одной из фирм политика.

После смены всей властной вертикали в Украине прежние покровители УНЛ, вне зависимости от их фамилий, явно утратили возможности прикрывать работу фирмы Майкла Фогга. Но судя по росту доходов компании и отсутствии вопросов к ней, без "крыши" компания не осталась.

О том, как важно в украинских реалиях дружить с чиновниками, говорит история лотерейного оператора "Молодьспортлото". С 2015 по 2019 годы "МСЛ" подвергался ударам со стороны власти, и лишь смена этой самой власти несколько улучшил ее дела.



