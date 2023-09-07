Сто самолетов F-16 – цена игорного бизнеса в Украине



















В то время как ВСУ на передовой задыхаются от нехватки воздушной поддержки, а американские самолеты F-16 международные партнеры обещают в будущем году, есть люди, которые могут эту технику просто купить.



Кто стоит за рынком азартных игр в Украине

Кто эти люди и почему им это по силам, разбирались "Комментарии".

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Бизнес на азарте – цена вопроса

Речь идет о заправилах рынка азартных игр в Украине, который по данным НБУ оценивается примерно в 12-15 млрд грн ежемесячно или 145-180 млрд грн в год. При средней стоимости одного F-16 в 30-35 млн дол (1,1 – 1,3 млрд грн), для нужд украинской армии можно было бы закупать не менее 100 боевых самолетов ежегодно.

Но все эти деньги находятся в руках крупнейших игроков рынка азартных игр, которые получили "зеленый свет" после легализации азартных игр в Украине с 13 августа 2020 года, и появления Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

В настоящий момент в реестрах Комиссии числятся:

- 19 лотерей:

- 6 букмекерских компаний;

- 3 компании по организации игры в покер в сети Интернет;

- 18 компаний, владеющих онлайн-казино;

- 13 компаний, владеющих залами игровых автоматов;

- 106 лицензий выданны на организацию залов игровых автоматов и букмекерских пунктов;

- 8 компаний с лицензиями на организацию "классических" казино.

Именно на их долю приходятся порядка 150-180 миллиардов гривен в год, которые тратят азартные украинцы. При этом государство до недавнего времени получало от этого бизнеса совсем немного – плату за лицензию при ее получении в КРАИЛ и налоги.

За весь 2021-й год игорный бизнес заплатил всего 204 млн грн, в 2022-м году это были уже 730 млн грн., при этом порядка 3,9 млрд грн от продажи лицензий выручила КРАИЛ.

В 2023-м году случился настоящий прорыв, когда только в мае от азартного бизнеса в госбюджет поступили 851 млн грн, а в августе сумма выросла почти втрое – до 2,29 млрд грн., и это при том, что крупнейший игрок Париматч (Parimatch) был в рынка выведен.

Правда, как объясняет экономический эксперт Сергей Гайдай, это квартальные платежи налогов на прибыль и на доход от организации азартных игр, следовательно, ежемесячная сумма будет ниже. Также часть уплаченных игорными олигархами налогов – 576 млн грн (25,1%), являются налогом на доходы физлиц с выигрышей, то есть уплачиваются не бизнесом, а гражданами.

Но все же доходы Топ-5 компаний, являющихся главными игроками на рынке азартных игр в Украине, продолжают оставаться несопоставимыми с той выгодой, которое получает государство.

По данным Forbes Украина Топ-5 торговых марок, чьи фирмы получают наиболее крупные доходы на рынке азартных игр в Украине, выглядит следующим образом:

- Parimatch;

- Favbet;

- Cosmolot;

- Vbet;

- PinUP.

Parimatch – проигрывает пари с властью

Бренд Parimatch несомненно самый "раскрученный" в Украине и один из самых старых – его историю отсчитывают с 1994 года, хотя фирма-владелец ТМ ООО "Пари-матч" появилось лишь в сентябре 1995 года. Что уже говорило об отношении ее владельцев к легальности бизнеса.

С самого начала работы Parimatch стала семейным предприятием, которым руководил Эдуард Швиндлерман и его супруга Татьяна Белорусская. Спустя 4 года, в 1998 году, компания вышла на российский рынок как оператор азартных игр, к 2002 году был запущен первый в СНГ букмекерский сайт, еще через 2 года компания начала работать на рынке Беларуси.

А С 2014 года Париматч стала международным холдингом, открыла представительство в Казахстане, на Кипре, продала франшизу в Танзанию. Но основным рынком для компании по-прежнему оставался СНГ.

За время своей работы бренд Parimatch засветился в массе скандалов и уголовных дел, что побудило его владельца Эдуард Швиндлермана взяться за очистку имиджа и создать новую фирму – ООО "Париматч", которой владеет его дочь Екатерина Белорусская. Правда посредством кипрской фирмы FIRSTPM ENTERTAINMENT LTD, вероятно, чтобы легче было минимизировать налоги в Украине.

Впрочем, этот "ребрендинг" не помог компании после 24 февраля 2022 года, когда Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину. К Parimatch давно были претензии относительно работы в РФ, где компания зарабатывала миллиарды гривен и стабильно входила в первую десятку беттинговых компаний.

Правда, Parimatch пыталась "мимикрировать", заявив об уходе с российского рынка. Но быстро выяснилось, что в России Parimatch провел такую же попытку очистить имидж, как и в Украине – на свет появился ООО "Бетринг", работавший ранее в РФ под брендом Parimatch, а теперь изменивший его на Paribet .

Но эта уловка помогала всего год — СНБО Украины 10 марта 2023 года принял решение о включении Parimatch в санкционный список, а 11 марта указом президента Украины вступили в силу санкции, которые налагались на 50 лет и фактически ставили крест на работе бренда в Украине.

Сперва компания подчинилась решению властей, но затем организовала петицию президенту с призывом снять санкции, попыталась продолжить деятельность через букмекера BuddyBet, о чем рассказал совладелец Монобанк Олег Гороховский.

В конце концов, Parimatch решил подать в суд на президента Владимира Зеленского, требуя отменить санкции и иск был принят Верховным судом Украины.



Parimatch можно понять, ведь состояние владельцев бренда, заработанное на азартных играх, исчисляется сотнями миллионов долларов. К примеру, тот же Forbes Украина считает владелицу бренда Екатерину Белорусскую обладательницей состояния в 430 миллионов долларов. Тот же Paribet заработал в России за 2022-й год 38,8 млрд руб., что на то время было эквивалентно 550 млн дол.

Favbet – первый вместо лидера

Проблемы Parimatch сыграли на пользу другому украинскому бренду – Favbet, который развернулся что называется "по полной" и к полученным ранее лицензиям на казино, в том числе в онлайне, в декабре 2022 года обзавелось лицензией и на букмекерскую деятельность. Последнее, кстати, весьма логично, ведь опорная структура ТМ Favbet в Украине называется ООО "Букмекерская компания "Фавбет".

Возник бренд Favbet в Украине в 1999-м году, а 2 года спустя появился сайт. С тех пор компания занимает лидирующие позиции на рынке азартных игр: например, одна из самых успешных торговых марок была "Фаворит".

Когда азартные игры в Украине летом 2009 года были запрещены, компания ушла на другие рынки, прежде всего в онлайн. Для работы в сети Интернет Favbet пошел по проторенной дорожке всех украинских (и не только) брендов – обзавелся лицензией игрового "рая" на острове Кюрасао в Карибском море.

Лицензия, выданная 29 декабря 2010 года под № 121466 от компании Favorit United N.V., а позднее продленная 15 октября 2020 года, красовалась на старой версии сайта Favbet, пока не была заменена лицензиями от КРАИЛ, которые теперь указываются на новой версии сайта онлайн-казино.

Вероятно, такую ценность лицензии в Кюрасао придавав офшорный характер острова, то есть возможность вывода туда денег, не платя налоги в Украине. Во всяком случае украинский экономист Алексей Лупоносов заявлял, что в 2020 году компания указала в отчете 565 тысяч гривен убытков, а по итогам 2021 году заплатила всего 202 тысячи гривен военного сбора, НДФЛ и единого социального взноса.

Минувший 2022-й год для ООО "Букмекерская компания "Фавбет" был ненамного удачнее – по данным аналитической системы YouControl, компания выручила всего 22,9 млн грн.

Ситуация резко изменилась в текущем году – Favbet заявил об уплате в виде налогов более 500 млн грн только за август, то есть примерно 25% всех фискальных платежей, уплаченных участниками рынка азартных игр, пришлись на одну эту компанию.

Это объясняется падением Parimatch либо же компания частично "легализировала доходы" на территории Украины, боясь в противном случае повторить судьбу Париматч.

Favbet также является семейным предприятием и было основано семейством Матюх – Сергеем, Дарьей и Андреем, из которых именно последний является сейчас владельцем компании. Также семейство занимается ресторанным бизнесом в Украине.

О секрете успеха Андрея Матюхи известно крайне мало, разве что по версии СМИ, к ее деятельности мог иметь отношение бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

Вместе с тем, в интернете можно найти информацию, что, хотя Favbet официально и ушел с российского и белорусского рынков азартных игр, на деле продолжает зарабатывать в России.

Происходит это, якобы, через российское ООО "КЕЙ АККАУНТ МЕРЧЕНДАЙЗИНГ" принадлежащее партнеру владельца "Фавбета" — Сергею Маляру.

Cosmolot – это украинский или российский бренд

ТМ Cosmolot, пожалуй, наименее открытый участник ТОПа азартного рынка Украины. Еще до легализации азартных игр он ассоциировался с "уличными казино", в которых можно было сыграть в лотерею. Эти пункты принадлежали компании "УНЛ" (Украинская национальная лотерея), которой покровительствовал все тот же бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

Однако 2 февраля 2021 года в Украине появилось первое в стране лицензированное онлайн-казино под ТМ Cosmolot, за которое ее владелец ООО "Спейсикс" заплатило 39 млн грн.

Собственник компании Сергей Потапов поспешил дать пояснение, что компания просто выкупила права на ТМ Cosmolot и намерена строить в Украине цивилизованный игорный бизнес. Как утверждал в интервью бизнесмен, у него богатый опыт работы в IT, маркетинге и PR, и он изучал как работает рынок азартных игр заграницей.

Но вероятно, что на свой опыт Сергей Потапов все же не надеялся до конца и потому 49% в уставном капитале ООО "Спейсикс" владеет гражданин Германии, проживающий в Лондоне Нойманн-Дамерау Арнульф Эккехард.

Согласно данным реестров Сергей Потапов не имеет опыта руководства компаниями, а прежде был частным предпринимателем в сфере рекламы. Поэтому, возникает вопрос, откуда у него взялись 15 млн 300 тыс. грн, чтобы внести их в качестве 51% в уставной фонд ООО "Спейсикс".

Возможно, что Потапов — лишь номинальный владельц крупной компании, которая в 2022-м году выручила 549,4 млн грн.

По версии РБК-Украина, настоящим владельцем ООО "Спейсикс" является российский бизнесмен Сергей Токарев, создавший в России ряд проектов в сфере азартных игр в Интернете и IT-сферы и имеющий огромный опыт именно в онлайн-казино, в отличие от Сергея Потапова.

Сам российский бизнесмен Токарев успел побывать под санкциями СНБО с 2018 по 2020 годы, и стать одним из крупнейших инвесторов в Diia City — экосистемы для развития IT-бизнеса в Украине. Правда в самом Diia City эту информацию отрицают.

Vbet – армянский бизнес в Украине

Вопрос с собственниками ТМ Vbet в Украине также не так прост – известно, что брендом, работающим на рынке азартных игр с 2003 года, владеют братья Виген и Ваген Бадаляны. Но, как и в случае с другими онлайн-казино в Украине, найти владельцев непросто.

Так, лицензии на онлайн-казино, покер в Интернете и букмекерскую деятельность выданы на ООО "Вбет Украина", которым посредством "Компания "УЦР Лимитед", зарегистрированной на Кипре, владеет некий гражданин Армении Рудольф Погосян.

Но при этом на сайте самого Vbet в Украине предлагается заключить партнерское соглашение с компанией Radon B.V., зарегистрированной все на том же острове Кюрасао. Также известно, что платформа онлайн-казино Vbet была разработана армянским производителем ПО BetConstruct, который принадлежит группе компаний "Братья Бадалян".

Любопытно, что еще в прошлом году структура собственности ООО "Вбет Украина" была несколько иной – Виген и Ваген Бадаляны напрямую владели украинской компанией, в которой им принадлежали по 50%.

Вероятно, перерегистрировать компанию их побудило расследование украинских СМИ, выявивших что программное обеспечение BetConstruct стоит и в российских онлайн-казино. Например, в Fonbet, который в 2022-м году владел до 40% легального рынка азартных игр в РФ и одно время принадлежал бизнесмену Александру Удодову, который 12 лет был зятем нынешнего главы правительства России Михаила Мишустина.

Pin-Up – налоги для Украины и России

Pin-Up не отличается оригинальностью среди других украинских игроков рынка азарта – во время запрета на данный вид бизнеса, компания продолжила свою работу в Интернете через, да-да, игорную лицензию все того же острова Кюрасао.

Как утверждало украинское следствие, в 2019-м году ставки игроков в Интернете делались через сайты, принадлежавшие офшорной компании "B.W.I. Black-Wood Limited" из Кипра, а та в свою очередь принадлежит "Carletta N.V." с острова Кюрасао. Ставки игроков впоследствии через счета работников казино Pin-Up, зарегистрированных как ЧП-ФЛП, выводились за границу.

В Украине компания легализовалась в апреле 2021 года, получив лицензию на ООО "Укр Гейм Технолоджи" (УГТ). Последней владеет некий Игорь Зотько, кстати, также зарегистрированный ЧП-ФЛП – что напоминает схему, которую следствие инкриминировало казино еще в 2019-м году. Откуда у мужчины 30 млн грн на создание уставного фонда компании также непонятно.

Но кроме УГТ работает еще одно предприятие, имеющее отношение к ТМ Pin-Up – компания с ЕГРПОУ номером 43840706 и занимающаяся организацией азартных игр. До 2023 года этот номер носила фирма с названием ООО "Пин-ап", но в текущем году она была переименована в ООО "Транитадевелопмент".

Объяснялось это просто – владелицей компании была уроженка оккупированного с 2014 года Луганска Мария Ильина, построившая свой бизнес в рф в 2016-м году, а в Украину официально компания пришла лишь в 2020-м году.

Известно, что российский бизнес PIN-UP был записан на кипрскую фирму Guruflow Team Ltd, которой в равных долях (по 25%) владели Мария Ильина, ее муж-гражданин рф Дмитрий Пунин и еще два россиянина — Иван Банников и Александр Матяшов.

С началом российской агрессии российский бизнес PIN-UP оказался в составе компании Fonbet, той самой, о которой речь шла немного выше в связи с брендом Vbet. Вероятно, как и братья Бадалян выйти из учредителей ООО "Пин-ап" и переименовать ее в ООО "Транитадевелопмент", Марию Ильину и ее партнеров побудил интерес украинских СМИ.

Правда владельцы PIN-UP и тут оказались верны себе – уставной фонд ООО "Транитадевелопмент" составил ровно 30 млн грн, как и ООО "Укр Гейм Технолоджи" и откуда они взялись у владеющего им официально некоего Богдана Шияна совершенно непонятно.

Надо сказать, что у того же ООО "Укр Гейм Технолоджи" дела идут весьма хорошо, во всяком случае 825 млн грн заработанных компанией в 2022-м году говорят о многом. Впрочем, по данным PIN-UP Ukraine в первом полугодии 2023-го года они заплатили в бюджет более 1 млрд грн, то есть доходы растут.

Был Баум – стал Игорь Фисун: кого называют новым "смотрящим" за игорным бизнесом в Украине

С момента начала войны изменились не только номинальные владельцы в фирмах крупнейших игроков рынка азартных игр в Украине при оставшихся на местах игорных олигархах. Сменился также и "смотрящий" за гемблингом в Украине.

Так, если в 2020-м году запускать рынок азартных игр после его легализации в Украине должен был бизнесмен Борис Баум, теперь новым смотрящим якобы стал банкир, акционер "Окси-Банка" и владелец ООО "УКРКАРТ" Игорь Фисун.

Как утверждает журналист Влад Сидоренко, через "Укркарт" проходят практически все электронные платежи украинских банков, а согласно материалам уголовного производства №72022000400000003, Игорь Фисун, используя "УКРКАРТ" и десяток украинских банков, создал одну из самых масштабных сетей по уклонению от уплаты налогов онлайн-казино в Украине.





"Среди клиентов Игоря Фисуна: российский 1хБет и Pin UP, Париматч, Фавбет, Вулкан, Слотокинг, Джокер, ВБет, ФанСпорт, ГГпокер, Покерматч. Среди банков, которые так или иначе участвовали в самой масштабной сети по уклонению от уплаты налогов фигурируют "Окси-Банк" Игоря Фисуна, "Полтава-Банк", "ГлобусБанк" Сергея Мамедова и до 10 других", — утверждает журналист.

Также, якобы именно Игорь Фисун использует в качестве подставного лица владельца ООО "Укр Гейм Технолоджи" Игоря Зотько, связан с российским игорным бизнесом через казино PIN UP в Украине и является монопольным контролером всех платежей в "Дія".

Вряд ли бы Игорю Фисуну позволили делать все это, не имея он поддержки во власти, правда с учетом открытого уголовного производства, возможно наконец-то в этой сфере что-то изменится, и возможно не только "смотрящий".

Пока же можно констатировать, что несмотря на рост налогов в госбюджет, появления благотворительных фондов, помогающих населению и ВСУ, олигархи от азартного бизнеса продолжают наживаться на слабостях украинцев.

Тех слабостях, которые могли бы превратиться в силу, столь нужную во время войны, но вместо этого порядка 150 млрд грн ежегодно уходят в руки бизнеса, связанного с Россией деловыми интересами, друзьями и, возможно, некими обязательствами.