Сто самолетов F-16 – цена игорного бизнеса в Украине

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Виталий Войчук
В
то время как ВСУ на передовой задыхаются от нехватки воздушной поддержки, а американские самолеты F-16 международные партнеры обещают в
будущем году, есть люди, которые могут эту технику просто купить.
Кто стоит за рынком азартных игр в Украине
Кто
эти люди и почему им это по силам, разбирались "Комментарии".
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Речь
идет о заправилах рынка азартных игр в Украине, который по данным НБУ
оценивается примерно в 12-15 млрд грн ежемесячно или 145-180 млрд грн в год.
При средней стоимости одного F-16 в 30-35 млн дол (1,1 – 1,3 млрд грн), для
нужд украинской армии можно было бы закупать не менее 100 боевых самолетов
ежегодно.
Но
все эти деньги находятся в руках крупнейших игроков рынка азартных игр, которые
получили "зеленый свет" после легализации азартных игр в Украине с 13 августа
2020 года, и появления Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).
В
настоящий момент в реестрах
Комиссии числятся:
-
19 лотерей:
-
6 букмекерских компаний;
-
3 компании по организации игры в покер в сети Интернет;
-
18 компаний, владеющих онлайн-казино;
-
13 компаний, владеющих залами игровых автоматов;
-
106 лицензий выданны на организацию залов игровых автоматов и букмекерских
пунктов;
-
8 компаний с лицензиями на организацию "классических" казино.
Именно
на их долю приходятся порядка 150-180 миллиардов гривен в год, которые тратят
азартные украинцы. При этом государство до недавнего времени получало от этого
бизнеса совсем немного – плату за лицензию при ее получении в КРАИЛ и налоги.
За
весь 2021-й год игорный бизнес заплатил всего 204 млн грн, в 2022-м году это
были уже 730 млн грн., при этом порядка 3,9 млрд грн от продажи лицензий
выручила КРАИЛ.
В
2023-м году случился настоящий прорыв, когда только в мае от азартного бизнеса
в госбюджет поступили 851 млн грн, а в августе сумма выросла почти втрое – до
2,29 млрд грн., и это при том, что крупнейший игрок Париматч (Parimatch)
был в рынка выведен.
Правда,
как объясняет экономический эксперт Сергей Гайдай, это квартальные платежи
налогов на прибыль и на доход от организации азартных игр, следовательно,
ежемесячная сумма будет ниже. Также часть уплаченных игорными олигархами
налогов – 576 млн грн (25,1%), являются налогом на доходы физлиц с выигрышей,
то есть уплачиваются не бизнесом, а гражданами.
Но
все же доходы Топ-5 компаний, являющихся главными игроками на рынке азартных
игр в Украине, продолжают оставаться несопоставимыми с той выгодой, которое
получает государство.
По
данным Forbes Украина Топ-5
торговых марок, чьи фирмы получают наиболее крупные доходы на рынке азартных
игр в Украине, выглядит следующим образом:
- Parimatch;
- Favbet;
- Cosmolot;
- Vbet;
- PinUP.
Parimatch – проигрывает пари с властью
Бренд
Parimatch несомненно самый "раскрученный" в
Украине и один из самых старых – его историю отсчитывают с 1994 года, хотя
фирма-владелец ТМ ООО "Пари-матч"
появилось лишь в сентябре 1995 года. Что уже говорило об отношении ее
владельцев к легальности бизнеса.
С самого начала работы Parimatch
стала семейным предприятием, которым руководил Эдуард Швиндлерман и его супруга
Татьяна Белорусская. Спустя 4 года, в 1998 году, компания вышла на российский
рынок как оператор азартных игр, к 2002 году был запущен первый в СНГ
букмекерский сайт, еще через 2 года компания начала работать на рынке Беларуси.
А С 2014 года Париматч стала международным холдингом, открыла
представительство в Казахстане, на Кипре, продала франшизу в Танзанию. Но
основным рынком для компании по-прежнему оставался СНГ.
За
время своей работы бренд Parimatch
засветился в массе скандалов
и уголовных дел, что побудило его владельца Эдуард
Швиндлермана взяться за очистку имиджа и создать новую фирму – ООО
"Париматч", которой владеет
его дочь Екатерина Белорусская. Правда посредством кипрской фирмы FIRSTPM
ENTERTAINMENT LTD, вероятно, чтобы легче было минимизировать налоги в Украине.
Впрочем,
этот "ребрендинг" не помог компании после 24 февраля 2022 года, когда Россия
совершила полномасштабное вторжение в Украину. К Parimatch
давно были претензии относительно работы
в РФ, где компания зарабатывала миллиарды гривен и стабильно входила в
первую десятку беттинговых компаний.
Правда, Parimatch пыталась
"мимикрировать", заявив об уходе с российского рынка. Но быстро выяснилось, что
в России Parimatch провел такую же
попытку очистить имидж, как и в Украине – на свет появился
ООО "Бетринг", работавший ранее в РФ под брендом Parimatch, а теперь
изменивший его на Paribet .
Но
эта уловка помогала всего год — СНБО Украины 10 марта 2023 года принял решение
о включении Parimatch в санкционный список, а 11 марта указом президента
Украины вступили в силу санкции, которые налагались на 50 лет и фактически
ставили крест на работе бренда в Украине.
Сперва компания подчинилась решению властей, но затем организовала петицию президенту с призывом снять санкции, попыталась продолжить деятельность через букмекера BuddyBet, о чем рассказал совладелец Монобанк Олег Гороховский.
В
конце концов, Parimatch решил подать в суд на президента Владимира Зеленского,
требуя отменить санкции и иск был принят Верховным судом
Украины.
Parimatch можно понять, ведь состояние владельцев бренда, заработанное на азартных играх, исчисляется сотнями миллионов долларов. К примеру, тот же Forbes Украина считает владелицу бренда Екатерину Белорусскую обладательницей состояния в 430 миллионов долларов. Тот же Paribet заработал в России за 2022-й год 38,8 млрд руб., что на то время было эквивалентно 550 млн дол.
Проблемы
Parimatch сыграли на пользу другому украинскому бренду – Favbet, который развернулся что называется
"по полной" и к полученным ранее лицензиям на казино, в том числе в онлайне, в
декабре 2022 года обзавелось лицензией и на букмекерскую деятельность. Последнее,
кстати, весьма логично, ведь опорная структура ТМ Favbet
в Украине называется ООО "Букмекерская компания "Фавбет".
Возник бренд Favbet в Украине в 1999-м году, а 2 года
спустя появился сайт. С тех пор компания занимает лидирующие позиции на рынке
азартных игр: например, одна из самых успешных торговых марок была "Фаворит".
Когда
азартные игры в Украине летом 2009 года были запрещены, компания ушла на другие
рынки, прежде всего в онлайн. Для работы в сети Интернет Favbet пошел по проторенной дорожке всех
украинских (и не только) брендов – обзавелся лицензией игрового "рая" на
острове Кюрасао в Карибском море.
Лицензия,
выданная 29 декабря 2010 года под № 121466 от компании Favorit United N.V., а
позднее продленная 15 октября 2020 года, красовалась на старой версии сайта Favbet, пока не была заменена лицензиями от
КРАИЛ, которые теперь указываются на новой версии сайта онлайн-казино.
Вероятно,
такую ценность лицензии в Кюрасао придавав офшорный характер острова, то есть
возможность вывода туда денег, не платя налоги в Украине. Во всяком случае украинский экономист Алексей Лупоносов заявлял, что в
2020 году компания указала в отчете 565 тысяч гривен убытков, а по итогам 2021
году заплатила всего 202 тысячи гривен военного сбора, НДФЛ и единого
социального взноса.
Минувший
2022-й год для ООО "Букмекерская компания
"Фавбет" был ненамного удачнее – по данным аналитической системы YouControl,
компания выручила всего 22,9 млн грн.
Ситуация
резко изменилась в текущем году – Favbet
заявил об уплате в виде налогов более 500 млн грн только за август, то есть
примерно 25% всех фискальных платежей, уплаченных участниками рынка азартных
игр, пришлись на одну эту компанию.
Это
объясняется падением Parimatch либо же компания частично "легализировала доходы"
на территории Украины, боясь в противном случае повторить судьбу Париматч.
Favbet также является семейным предприятием и
было основано семейством Матюх – Сергеем, Дарьей и Андреем, из которых именно
последний является сейчас владельцем компании. Также семейство занимается
ресторанным бизнесом в Украине.
О
секрете успеха Андрея Матюхи известно крайне мало, разве что по версии СМИ, к
ее деятельности мог иметь отношение бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.
Вместе
с тем, в интернете можно найти информацию, что, хотя Favbet официально и ушел с российского и белорусского рынков азартных
игр, на деле продолжает зарабатывать в России.
Происходит это, якобы, через российское ООО "КЕЙ АККАУНТ МЕРЧЕНДАЙЗИНГ" принадлежащее партнеру владельца "Фавбета" — Сергею Маляру.
ТМ
Cosmolot, пожалуй, наименее открытый
участник ТОПа азартного рынка Украины. Еще до легализации азартных игр он
ассоциировался с "уличными казино", в которых можно было сыграть в лотерею. Эти
пункты принадлежали компании "УНЛ" (Украинская национальная лотерея), которой
покровительствовал все тот же бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.
Однако
2 февраля 2021 года в Украине появилось первое в стране лицензированное
онлайн-казино под ТМ Cosmolot, за
которое ее владелец ООО "Спейсикс" заплатило 39 млн грн.
Собственник
компании Сергей Потапов поспешил дать пояснение,
что компания просто выкупила права на ТМ Cosmolot
и намерена строить в Украине цивилизованный игорный бизнес. Как утверждал в
интервью бизнесмен, у него богатый опыт работы в IT, маркетинге и PR, и
он изучал как работает рынок азартных игр заграницей.
Но
вероятно, что на свой опыт Сергей Потапов все же не надеялся до конца и потому
49% в уставном капитале ООО "Спейсикс" владеет
гражданин Германии, проживающий в Лондоне Нойманн-Дамерау Арнульф Эккехард.
Согласно
данным реестров Сергей Потапов не имеет опыта руководства компаниями, а прежде
был частным предпринимателем в сфере рекламы. Поэтому, возникает вопрос, откуда
у него взялись 15 млн 300 тыс. грн, чтобы внести их в качестве 51% в уставной
фонд ООО "Спейсикс".
Возможно,
что Потапов — лишь номинальный владельц крупной компании, которая в 2022-м году
выручила 549,4 млн грн.
По
версии РБК-Украина,
настоящим владельцем ООО "Спейсикс" является российский бизнесмен Сергей
Токарев, создавший в России ряд проектов в сфере азартных игр в Интернете и
IT-сферы и имеющий огромный опыт именно в онлайн-казино, в отличие от Сергея
Потапова.
Сам российский бизнесмен Токарев успел побывать под санкциями СНБО с 2018 по 2020 годы, и стать одним из крупнейших инвесторов в Diia City — экосистемы для развития IT-бизнеса в Украине. Правда в самом Diia City эту информацию отрицают.
Вопрос
с собственниками ТМ Vbet в Украине также
не так прост – известно, что брендом, работающим на
рынке азартных игр с 2003 года, владеют братья Виген и Ваген Бадаляны. Но,
как и в случае с другими онлайн-казино в Украине, найти владельцев непросто.
Так,
лицензии
на онлайн-казино, покер в Интернете и букмекерскую деятельность выданы на ООО
"Вбет Украина", которым посредством "Компания "УЦР Лимитед", зарегистрированной
на Кипре, владеет некий гражданин Армении Рудольф Погосян.
Но
при этом на сайте
самого Vbet в Украине предлагается заключить
партнерское соглашение с компанией Radon B.V., зарегистрированной все на
том же острове Кюрасао. Также известно, что платформа онлайн-казино Vbet была
разработана армянским производителем ПО BetConstruct, который принадлежит
группе компаний "Братья Бадалян".
Любопытно,
что еще в прошлом году структура собственности ООО "Вбет Украина" была
несколько иной – Виген и Ваген Бадаляны напрямую владели украинской компанией,
в которой им принадлежали по 50%.
Вероятно, перерегистрировать компанию их побудило расследование украинских СМИ, выявивших что программное обеспечение BetConstruct стоит и в российских онлайн-казино. Например, в Fonbet, который в 2022-м году владел до 40% легального рынка азартных игр в РФ и одно время принадлежал бизнесмену Александру Удодову, который 12 лет был зятем нынешнего главы правительства России Михаила Мишустина.
Pin-Up не отличается оригинальностью среди других украинских
игроков рынка азарта – во время запрета на данный вид бизнеса, компания
продолжила свою работу в Интернете через, да-да, игорную лицензию все того же
острова Кюрасао.
Как утверждало
украинское следствие, в 2019-м году ставки игроков в Интернете делались через
сайты, принадлежавшие офшорной компании "B.W.I. Black-Wood Limited"
из Кипра, а та в свою очередь принадлежит "Carletta N.V." с острова
Кюрасао.
Ставки игроков впоследствии через счета работников казино Pin-Up, зарегистрированных как ЧП-ФЛП, выводились за
границу.
В
Украине компания легализовалась в апреле 2021 года, получив лицензию на ООО "Укр Гейм Технолоджи" (УГТ). Последней
владеет некий Игорь Зотько, кстати, также зарегистрированный ЧП-ФЛП – что
напоминает схему, которую следствие инкриминировало казино еще в 2019-м году.
Откуда у мужчины 30 млн грн на создание уставного фонда компании также
непонятно.
Но
кроме УГТ работает еще одно предприятие, имеющее отношение к ТМ Pin-Up – компания с ЕГРПОУ номером 43840706 и занимающаяся
организацией азартных игр. До 2023 года этот номер носила фирма с названием ООО
"Пин-ап", но в текущем году она была переименована
в ООО "Транитадевелопмент".
Объяснялось
это просто – владелицей компании была уроженка
оккупированного с 2014 года Луганска Мария Ильина, построившая свой бизнес в рф
в 2016-м году, а в Украину официально компания пришла лишь в 2020-м году.
Известно, что российский
бизнес PIN-UP был записан на кипрскую фирму Guruflow Team Ltd, которой в
равных долях (по 25%) владели Мария Ильина, ее муж-гражданин рф Дмитрий Пунин и
еще два россиянина — Иван Банников и Александр Матяшов.
С началом российской агрессии российский бизнес PIN-UP оказался в
составе компании Fonbet, той самой, о которой речь шла немного выше в связи с
брендом Vbet. Вероятно, как и братья
Бадалян выйти из учредителей ООО
"Пин-ап" и переименовать ее в ООО "Транитадевелопмент",
Марию Ильину и ее партнеров побудил интерес украинских СМИ.
Правда владельцы PIN-UP и тут оказались верны себе – уставной фонд
ООО
"Транитадевелопмент" составил ровно 30 млн грн, как и ООО
"Укр Гейм Технолоджи" и откуда они взялись у владеющего им официально
некоего Богдана Шияна совершенно непонятно.
Надо сказать, что у того же ООО "Укр Гейм Технолоджи" дела идут весьма хорошо, во всяком случае 825 млн грн заработанных компанией в 2022-м году говорят о многом. Впрочем, по данным PIN-UP Ukraine в первом полугодии 2023-го года они заплатили в бюджет более 1 млрд грн, то есть доходы растут.
С
момента начала войны изменились не только номинальные владельцы в фирмах
крупнейших игроков рынка азартных игр в Украине при оставшихся на местах
игорных олигархах. Сменился также и "смотрящий" за гемблингом в Украине.
Так,
если в 2020-м году запускать рынок азартных игр после его легализации в Украине
должен
был бизнесмен Борис Баум, теперь новым смотрящим якобы стал банкир, акционер
"Окси-Банка" и владелец ООО "УКРКАРТ" Игорь Фисун.
Как утверждает журналист Влад Сидоренко, через "Укркарт" проходят практически все электронные платежи украинских банков, а согласно материалам уголовного производства №72022000400000003, Игорь Фисун, используя "УКРКАРТ" и десяток украинских банков, создал одну из самых масштабных сетей по уклонению от уплаты налогов онлайн-казино в Украине.
"Среди клиентов Игоря Фисуна: российский 1хБет и Pin UP, Париматч, Фавбет, Вулкан, Слотокинг, Джокер, ВБет, ФанСпорт, ГГпокер, Покерматч. Среди банков, которые так или иначе участвовали в самой масштабной сети по уклонению от уплаты налогов фигурируют "Окси-Банк" Игоря Фисуна, "Полтава-Банк", "ГлобусБанк" Сергея Мамедова и до 10 других", — утверждает журналист.
Также, якобы именно Игорь Фисун использует в качестве
подставного лица владельца ООО "Укр Гейм
Технолоджи" Игоря Зотько, связан с российским игорным бизнесом через
казино PIN UP в Украине и является монопольным контролером
всех платежей в "Дія".
Вряд
ли бы Игорю Фисуну позволили делать все это, не имея он поддержки во власти,
правда с учетом открытого уголовного производства, возможно наконец-то в этой
сфере что-то изменится, и возможно не только "смотрящий".
Пока
же можно констатировать, что несмотря на рост налогов в госбюджет, появления
благотворительных фондов, помогающих населению и ВСУ, олигархи от азартного
бизнеса продолжают наживаться на слабостях украинцев.
Тех
слабостях, которые могли бы превратиться в силу, столь нужную во время войны,
но вместо этого порядка 150 млрд грн ежегодно уходят в руки бизнеса, связанного
с Россией деловыми интересами, друзьями и, возможно, некими обязательствами.
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