Онлайн-казино PIN-UP: миллиарды в бюджет Украины, а, может, и России

В начале июля информационным пространством Украины прошла новость об уплате 1,067 млрд грн налогов за первое полугодие 2023 года компанией PIN-UP Ukraine, что выглядит весьма солидно. Но все ли так однозначно

онлайн казино Пин-Ап получило лицензию на работу в Украине, хотя имеет связи с рф

Налоги онлайн казино платили не всегда

В аналитической системе YouControl можно найти данные о судебном заседании в Святошинском районном суде Киева, состоявшемся осенью 2021 года.

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Тогда следствие пыталось доказать, что еще в 2019-м году некие "неустановленные следствием лица" организовали сеть незаконных игорных учреждений в Интернете, с последующим выводом средств заграницу. Напомним, закон о легализации азартных игр был принят только 14 июля 2020 года, а подписан президентом Владимиром Зеленским в августе. До тех пор онлайн-ставки формально считались незаконным бизнесом, не говоря уже о выводе денег заграницу.

Как следует из судебного документа, ставки игроков в Интернете делались через сайты, принадлежавшие офшорной компании "B.W.I. Black-Wood Limited" из Кипра, а та в свою очередь принадлежит "Carletta N.V." зарегистрированной на острове Кюрасао – игорном "рае" для онлайн-казино. Именно с игровой лицензией острова Кюрасао в то время работало онлайн-казино Pin-Up, пока в апреле 2021 года не получил украинскую на ООО "Укр Гейм Технолоджи".

Делая ставку в Pin-Up, игроки пополняли свой игровой аккаунт, но официально средства шли на счет ООО "Фрейтаг", как "пополнение личного баланса при игре в спортивный покер". Отметим, что спортивный покер в Украине все эти годы считался именно "спортом" и запрещен не был, правда вот игра в него на деньги явно была нарушением. Технической стороной работы должна была заниматься IT-компания "PIN-UP Tech", но почему-то это делало ООО "Виктория-Софт".

По версии силовиков, впоследствии деньги, которые проиграли игроки на онлайн-казино PIN-UP Ukraine, перечислялись на счета ЧП-ФЛП, которые все являлись сотрудниками самого казино. Затем уже со счетов ФОП деньги переводились на счета заграничных фирм, в том числе "B.W.I. Black-Wood Limited", владеющей сайтом. Никакие налоги с этих средств, кроме фискальных затрат на ЧП-ФОП, естественно, не платились.

В рамках следствия суд разрешил правоохранителям провести обыск у лиц, которые могут быть замешаны в данной схеме. Правда с тех пор никакого "продвижения" в следствии, очевидно, нет. Вероятно, это объясняется легализацией азартных игр и тем, что PIN-UP платит за полгода 1 млрд грн налогов, хотя не исключено, что мог бы и больше.

Pin-Up перечислил миллиард гривен для Украины, а сколько для рф

Бизнес на азарте всегда полон тайн, и их особенно много в пространстве онлайн-казино, ведь тут далеко не всегда можно ограничивать себя какими-то юридическими рамками.

Так, раньше PIN-UP Ukraine работала по лицензии острова Кюрасао, теперь это лицензия Украины, а прежним "лицом" компании в публичной плоскости была владелица ООО "Пин-ап" Мария Ильина. Уроженка оккупированного с 2014 года Луганска построила свой бизнес в рф в 2016-м году, а в Украину официально компания пришла лишь в 2020-м году. Правда история выезда Ильиной в рф и "российского" периода PIN-UP постепенно исчезает из информационного пространства.

Известно, что российский бизнес PIN-UP был записан на кипрскую фирму Guruflow Team Ltd, которой в равных долях (по 25%) владели Мария Ильина, ее муж-гражданин рф Дмитрий Пунин и еще два россиянина — Иван Банников и Александр Матяшов.

Но если в Украине владельцы PIN-UP стараются не говорить о своем российском прошлом, то вот у российских СМИ такого "блока" — нет. Так, еще весной 2022 года они сообщали, что в рф PIN-UP стал сперва Ivanbet, а уже в середине апреля деньги клиентов оказались в букмекерской компании "Фонбет".

Причем "Фонбет" не только старейшая и крупнейшая букмекерская компания рф – выручка в 2022 году 220 млрд рос. руб или порядка 3 млрд дол., но и можно сказать "приближенная к первым лицам страны" компания.

Все в том же апреле 2022 года появилась информация о том, что "Фонбет" купил 53-летний российский бизнесмен Александр Удодов известный тем, что 12 лет был женат на родной сестре нынешнего премьер-министра рф Михаила Мишустина. Правда уже в мае компанию якобы снова переуступили – теперь бизнесмену Александру Карманову, занимающемуся продажей труб для крупных государственных строек.

Любопытно, что до 2022 года ни Удодов, ни Карманов, никак не интересовались азартными играми, а компания "Фонбет", как писали профильные российские сайты, попала в "режим турбулентности". В апреле 2022 года "Фонбет" стал работать как "Пин-ап.ру", но потом вернулся к лицензии по ООО "Ф.О.Н.".

Все это могло говорить о том, что за контроль над фирмой шла некая подковерная борьба, отражением которой и стали сделки по ее продаже. На деле же, вероятно, контроль мог быть получен людьми из российской власти, использовавший своих доверенных лиц, например, того самого экс-зятя премьера рф Михаила Мишустина – Александра Удодова.

С учетом последнего встает резонный вопрос – финансирует ли PIN-UP российскую агрессию в Украину или просто пытается усидеть на двух стульях, подыгрывая всем участникам войны.