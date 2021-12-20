«Париматч»: четверть века заработка на чужих пороках

Кто зарабатывает на азартных играх в Украине, фото из открытых источников

Азартные игры – человеческий порок, который не получается победить вот уже тысячи лет, потому многие просто научились на нем зарабатывать. Не гнушается этим и украинское государство. После более чем 10-летнего перерыва вновь легализовав азартные игры, оно даже понадеялось получить от платы за лицензии в 2021 году более 7 млрд гривен. Кто и как на нем зарабатывает в Украине личное состояние в сотни миллионов долларов, разбирались "Комментарии".

Начали с подвала, а закончили сотнями миллионов

Несомненно, самым серьезным "игроком" на рынке азартных игр в Украине является ТМ "Париматч", зарегистрированная как ООО "Пари-матч" в сентябре 1995 года. Правда, официальной датой старта бизнеса в "биографии" ТМ указан 1994 год, а свои первые ставки от игроков, как гласит "семейная легенда", ее представители принимали в полуподвальном помещении возле стадиона "Динамо".

С начала деятельности фирма стала семейным предприятием, которым руководил ее владелец Эдуард Швиндлерман, а его супруга Татьяна Белорусская во всем помогала мужу, даже стояла на кассе и принимала ставки, вспоминает нынешняя владелица бренда "Париматч" Екатерина Белорусская.

Уже спустя 4 года, в 1998 году, компания вышла на российский рынок как оператор азартных игр, к 2002 году был запущен первый в СНГ букмекерский сайт, через 2 года она вышла на рынок Беларуси.

Все это очень пригодилось компании, когда в 2009 году азартные игры были запрещены в РФ и Украине, а Беларусь стала "игровой Меккой" для любителей испытать азарт из соседних стран. Наличие же опыта проведения онлайн-игр позволило компании в 2011 году получить онлайн-лицензию на деятельность в сфере азартных игр.

С 2014 года компания стала международным холдингом, открыла представительство в Казахстане, на Кипре, продала франшизу в Танзанию. Но основным рынком для компании по-прежнему остается СНГ, который приносит порядка 70% выручки. Выручки, надо сказать, исчисляющейся миллиардами долларов в год.

Так, в 2019 году гендиректор холдинга Parimatch Сергей Портнов заявил, что оборот букмекерского бизнеса в Украине превышает 1 млрд долларов в месяц, из которых 30% приходятся именно на "Париматч". То есть, в год оборот компании составлял минимум 3,6 млрд долларов, а каждый игрок ставит в среднем 6,5 долларов. Заметим, все это происходило еще до легализации азартных игр.

По подсчетам российских журналистов, у них "Париматч" в 2019-2020 годах собирал на ставках 7,6 млрд и 15,4 млрд российских рублей соответственно, в виде чистой прибыли получая более 400 млн рублей (свыше 150 млн гривен). Это позволяет компании входить в первую десятку российских букмекерских компаний.

После легализации азартных игр в Украине в июле 2020 года именно "Париматч" стала первой компанией, получившей лицензию на занятие данным видом деятельности и соответствующее разрешение в марте 2021 года.



Игра по новым правилам – в дело вступает молодое поколение

Совсем недавно украинский Forbes опубликовал интервью с новой владелицей "Париматча" Екатериной Белорусской, в котором 31-летняя бизнес-вумен названа потенциальным участником ТОП-30 украинских богачей с состоянием в 430 млн долларов.



По словам Екатерины, "опыт" бизнеса на азарте она впитывала с детства, ведь ее мать Татьяна Белорусская брала ее с собой, когда принимала первые ставки от игроков в 1994 году. Однако профессионально в данный бизнес она "влилась" в 2011 году.

"В 2011-м Сергей Портнов (гендиректор холдинга Parimatch – ред.) вернулся в Украину после учебы. Наши отцы дружили, и вот я узнала, что Сергей собрал в Parimatch новую молодую команду. Я спросила у папы: "Могу ли я попробовать?" Он был не против. Начинала я там с чего-то очень простого, с копирайта. Потом погрузилась и осознала: "Это же бизнес моей семьи!" – говорит о своих первых шагах в букмекерском бизнесе нынешняя владелица компании.

Как утверждает сама наследница, она является мажоритарным владельцем компании, в которой ее менеджмент владеет 22% на всех, а родители передали компанию во владение в период реструктуризации с 2014-го по 2016-й годы. В "Париматч" она отвечает за развитие новых рынков, в частности на Кипре, где компания работает с 2017 года.

Генеральным директором "Париматч" является Сергей Портнов – сын профессионального игрока на ставках, сам сделавший свою первую ставку в 12 лет и благодаря Эдуарду Швиндлерману – другу своего отца, получивший степень бакалавра факультета Менеджмента азартных игр и развлечений в Великобритании.

С 2011 года Портнов возглавляет холдинг "Париматч".

"Черная" сторона: офшоры, уголовные дела, неплатежи клиентам

Впрочем, кажущаяся идиллической картина процветания "Париматч" на самом деле далека от реальности. Судя по тому, что ООО "Пари-матч" была зарегистрирована в сентябре 1995 года, а свой бизнес там отсчитывают с 1994 года, не всегда данный бизнес велся открыто.

С тех пор прошла четверть века, но вопросы к прозрачности и честности работы компании остались прежними.

Так, следует знать, что существуют два ООО с похожими названиями: "Пари-матч", зарегистрированное в том самом 1995 году и на 100% принадлежащее Эдуарду Швиндлерману, и "Париматч", в котором собственником является его дочь Екатерина Белорусская.

Но зачем проводить такую "косметическую" замену?

Ответ прост, за ООО "Пари-матч", помимо 26 лет истории, тянется "шлейф" из 153 судебных документов по уголовным делам.

Наиболее резонансные из них, это, несомненно, документы по уголовному производству № 42017000000002925, которое в 2017 году расследовала тогда еще просто Генпрокуратура Украины.

Согласно версии следствия, ООО "Пари-матч" являлось одним из ключевых звеньев схемы по отмыванию грязных денег и выводу их заграницу. Так, компания принимала платежи от игроков за услуги игры или аудиовизуальной продукции, после чего средства по фиктивным или завышенным контрактам выводились за границу как плата за услуги иностранной фирмы, например, владельца контента.

Данной схемой пользовалась целая группа компаний и лиц, которые таким образом выводили за границу заработанные или полученные преступным путем в разных сферах деятельности средства, не уплачивая с них налоги.

Оборот указанной схемы, по мнению правоохранителей, составлял 20 млн гривен в день, а общий объем легализованных средств – 350 млн долларов.



Впрочем, последний судебный документ по этому уголовному производству датируется ноябрем 2017 года и касается снятия ареста с имущества ООО "Пейнмент Солюшин", проводившего через свои счета в "ПриватБанке" полученные таким образом деньги.

В апреле 2019 года "Наші гроші" сообщили о другом решении суда в интересах "Пари-матча". В этот раз суд не позволил жителю Днепропетровской области получить 130 тыс. гривен, выигранных им у оператора азартных игр в спортивную лотерею.

Хотя игрок подтвердил выписками из банка свои платежи компании с банковской карты, суд принял во внимание аргументы компании "Пари-матч", что они не имеют лицензии, никаких доходов и какой-либо деятельности в этой сфере не ведут. То есть, получалось, что многочисленные игроки просто "дарят" свои деньги "Пари-матчу", тем более что никаких письменных договоров с ними они не заключают.

Очевидно, эта шумиха надоела Эдуарду Швиндлерману и 15 ноября 2019 года на острове Кипр, где работает ТМ "Париматч" и рынок которого курирует Екатерина Белорусская, была зарегистрирована компания FIRSTPM ENTERTAINMENT LTD. Ее директором стал Сергей Портнов, тот самый гендиректор холдинга "Париматч".

Еще спустя неделю, 22 ноября, было зарегистрировано ООО "Париматч", которое на 100% принадлежит кипрской FIRSTPM ENTERTAINMENT LTD.

При этом окончательным бенефициаром ООО "Париматч" система YouControl называет Екатерину Белорусскую, владеющую FIRSTPM ENTERTAINMENT LTD. Иными словами, говоря о себе как о мажоритарном владельце, Екатерина Белорусская все-таки лукавит, ведь она является владелицей фирмы, которая с "отбеленной" репутацией работает на украинском рынке и имеет возможность законно выводить деньги из Украины в офшорную юрисдикцию Кипра.

Для сравнения, ООО "Париматч" имеет всего 1 судебный уголовный документ, да и то косвенно.

Словом, у молодого поколения "Париматча" есть все возможности продолжать организовывать "лотереи" для украинцев и не платить по счетам победителям, пока репутация фирмы чистая и не пополнилась 150 судебными документами по уголовным делам.

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