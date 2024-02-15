Онлайн-казино Super Gra: что известно о владельцах

Несмотря на легализацию, украинский гемблинговый рынок не стал прозрачным и открытым. Даже иностранный гражданин, который ведет бизнес в сфере казино в сети Интернет, может оказаться человеком, связанным с игорным бизнесом сразу двух стран. И если подобные связи в отношении Армении не так уж важны, то вот возможные отношения со страной-оккупантом Россией, совсем другое дело.

Онлайн-казино Super Gra (фото из открытых источников)





Онлайн казино Super Gra – очередной и совсем неуникальный игрок

Super Gra – под таким брендом Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) разрешила работать очередному онлайн-казино в Украине 13 декабря 2022 года. Получателем лицензии стало ООО "Нейтив аппс".



Как понятно из даты выдачи лицензии, Super Gra является одним из самых молодых украинских онлайн-казино, пребывающем на рынке азартных игр всего лишь 13 месяцев. Нельзя сказать, чтобы сайт Super Gra сильно отличался от более чем 10 подобных же украинских онлайн-казино: все те же десятки игр, слотов, барабанов и прочего для того, чтобы испытать свою удачу.

Сайты с отзывами о казино, как всегда, достаточно противоречивы, но в целом к "плюсам" игроки относят быструю и простую регистрацию, а также широкий выбор игр. Правда основным минусом при этом называют сложности с выводом выигранных средств: процесс занимает слишком много времени.

Владельцем казино Super Gra выступает некогда грузинский дипломат, проживающий в Великобритании, который может быть связан с Россией и Арменией.





ООО "Нейтив аппс" и не только – чем владеет собственник казино Super Gra





Как гласит лицензия КРАИЛ, онлайн-казино Super Gra работает по лицензии, выданной ООО "Нейтив аппс" 13 декабря 2022 года, собственником которого, по данным аналитического сервиса YouControl, является гражданин Великобритании Иракли Чубини.

Последний в Украине занимается не только игорным бизнесом через ООО "Нейтив аппс", но и бизнесом в сфере IT, который представлен еще четырмя ООО – "Гоурил", "Кенду геймс", "Гоурил геймс" и "Энджой гейминг", причем последние официально выпускают компьютерные игры. При этом следует заметить, что все фирмы были зарегистрированы совсем недавно – в 2022-м году, уже во время масштабной российской агрессии, чем можно объяснить финансовые результаты деятельности.

Так, официально самые доходные фирмы Иракли Чубини на деле убыточны. ООО "Гоурил геймс" при декларируемом доходе в 8 млн 14 тыс. грн. по данным сервиса Clarity-project.info отчиталось о чистом убытке в 395,8 тыс. грн. ООО "Гоурил" на 7 млн 284 тыс грн. заявило о чистом убытке в 23,5 тыс. грн. Лишь ООО "Кенду геймс" за 2022-й год отчиталось о чистой прибыли в 973 тыс. грн, при общем доходе в 3 млн 123 тыс. грн.

Данные о деятельности собственно ООО "Нейтив аппс" гласят, что из 11 млн грн дохода чистой прибыли фирма получила 3,6 млн грн., что компенсирует убытки других компаний. Но все это не объясняет, зачем живущему в Великобритании бизнесмену платить за лицензию на онлайн-казино 23,4 млн грн, что почти в 7 раз больше чистой прибыли "Нейтив аппс" за 2022-й год.





Армянский след онлайн-казино – не это главное





Еще в 2023-м году исследование YouControl выявило, что директором "Нейтив аппс" является бывший маркетинг-менеджер другой беттинговой компании, также работающей в Украине — армянской Vbet. В 2015-м году Варужан Шалджян работал в компании Vbet, а ныне возглавляет украинскую компанию уроженца Грузии, живущего в Великобритании.

Впрочем, это и неудивительно, ведь сам владелец бренда Super Gra Иракли Чубини явно не относится к профессионалам рынка азартных игр и потому пригласил на работу специалиста. Но тут есть ряд моментов.

Как писали в свое время "Комментарии", собственниками ТМ Vbet работающим на рынке азартных игр с 2003 года, являются братья Виген и Ваген Бадаляны. При этом официально собственником ООО "Вбет Украина" выступает гражданин Армении Рудольф Погосян, которому принадлежит "Компания "УЦР Лимитед", зарегистрированная на Кипре.

Такая смена собственности произошла после того, как в 2022-м году в украиснких СМИ разгорелся скандал из-за связей братьев Бадалян со страной-агрессором. В частности, платформа онлайн-казино Vbet была разработана армянским производителем ПО BetConstruct, который принадлежит группе компаний "Братья Бадалян". А программное обеспечение производства BetConstruct стоит и в российских онлайн-казино.

Впрочем, нельзя сказать, чтобы факт работы директора ООО "Нейтив аппс" Варужана Шалджяна в компании, чьих владельцев связывали с РФ, говорит о наличии у его нынешнего работодателя каких-то связей с Российской Федерацией.





Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в России, правда в прошлом – кто владеет онлайн-казино Super Gra





Но хотя данных в открытом доступе о собственно владельце Super Gra Иракли Чубини немного, "Комментарии" выяснили, что за этой фамилией может скрываться бывший чрезвычайный и полномочный посол Грузии в России Иракли Чубинишвили.

Последний был известен как член Объединенной демократической партии Зураба Жвании и после победы "революции роз" в Грузии в феврале 2004 года возглавил Администрацию президента Михаила Саакашвили. С апреля 2005 по январь 2008 года Иракли Чубинишвили работал чрезвычайным и полномочным послом Грузии в России.

Из открытых источников было известно, что потом с семьей он переехал в Великобританию и занялся там консультированием частного бизнеса Альбиона и, вероятно, для краткости и лучшего восприятия "укоротил" свою фамилию до Иракли Чубини.

Впрочем, в 2018-м году Иракли Чубинишвили, но уже как некий И. Ч. был упомянут в грузинских СМИ как не то свидетель, не то подозреваемый в деле "Омега групп", занимающейся в Грузии автобизнесом. Тогда речь шла об уклонении последней от уплаты налогов, правда владелец компании утверждал, что 52 млн лари (около 20 млн дол на 2018-й год) задолженности насчитали незаконно, потому что он отказался платить взятки. Данный скандал явно стал дополнительным стимулом для экс-посла Грузии в РФ остаться в Великобритании и не появляться на Родине.

рынок азартных игр в Украине имеет многолетнюю скандальную историю которая пополняется все новыми эпизодами.