"Я був так близько": як ефект "майже виграшу" обманює наш мозок і що з цим робити

Багатьом знайоме відчуття, коли до великого виграшу в азартній грі не вистачає зовсім трохи. На екрані ігрового автомата випадають два однакові символи, а третій зупиняється поруч з потрібною комбінацією, або нам не вистачило одного очка у крепсі, баккарі чи блекджеку, чи однієї конкретної карти у покері. Формально це програш, але для мозку така ситуація часто сприймається зовсім інакше.

Як мозок обманює гравців в азартних іграх. Фото з відкритих джерел

Психологи називають це явище ефектом "майже виграшу" (near-miss). Саме він вважається одним із найбільших психологічних механізмів, які утримують увагу гравців та спонукають їх продовжувати гру.

Дослідники пояснюють, що під час такого "майже виграшу" людина відчуває не лише розчарування, а й надію. Мозок інтерпретує подію як сигнал: перемога була дуже близько, а отже наступна спроба може виявитися вдалою. Фахівці з поведінкової психології вважають, що ефект near-miss є різновидом когнітивного упередження. Людина починає помилково вбачати закономірність у випадкових результатах і переоцінює власні шанси на успіх.

Наприклад, психологи Деніел Канеман та Амос Тверскі розглянули лотерею, де виграшний квиток має номер 865304, і є три власники квитків з номерами 361204, 965304 та 865305 відповідно. Вони стверджували, що перші два власники білетів не матимуть проблем, тоді як третій відчуватиме розчарування через ефект near-miss.

Однак вплив "майже виграшу" вивчали не лише на людях. В експерименті на щурах 2024 року для вивчення ефекту near-miss використовувався пристрій, схожий на ігрові слоти. Автомат дозволяв щурам натискати важіль, і якщо всі три індикатори на дисплеї блимали, щури вигравали гранулу їжі. Якщо ж був інший варіант, то накладався часовий штраф. Експеримент показав, що щури частіше натискали важіль, коли вигравали або коли блимали два з трьох індикаторів, що відповідає ефекту "майже виграшу". Різні дослідження показали, що близько 30% near-miss збільшували рівень азартної поведінки.

Водночас науковці наголошують, що не всі дослідження підтверджують однаковий вплив цього феномену. Наприклад, дослідження, опубліковане видавництвом Cambridge University Press, не виявило жодних доказів існування цього когнітивного упередження.

Як наслідок, до "майже виграшів" варто ставитися так само, як і до будь-якого іншого програшу. Адже незалежно від того, наскільки близько була переможна комбінація, результат залишається випадковим. Усвідомлення цього механізму є одним з ключових елементів відповідальної гри та профілактики ігрової залежності.