"Я был так близко": как эффект "почти выигрыша" обманывает наш мозг и что с этим делать

Многим знакомо чувство, когда до большого выигрыша в азартной игре не хватает совсем чуть-чуть. На экране игрового автомата выпадают два одинаковых символа, а третий останавливается рядом с нужной комбинацией, или нам не хватило одного очка в крепсе, баккаре или блэкджеке или одной конкретной карты в покере. Формально это проигрыш, но для мозга такая ситуация часто воспринимается совсем по-другому.

Как мозг обманывает игроков в азартных играх. Фото из открытых источников

Психологи называют это явление эффектом "почти выигрыша" (near-miss). Именно он считается одним из самых больших психологических механизмов, удерживающих внимание игроков и побуждающих их продолжать игру.

Исследователи объясняют, что во время такого "почти выигрыша" человек испытывает не только разочарование, но и надежду. Мозг интерпретирует событие как сигнал: победа была очень близка, следовательно следующая попытка может оказаться удачной. Специалисты по поведенческой психологии считают, что эффект near-miss является разновидностью когнитивного предубеждения. Человек начинает ошибочно видеть закономерность в случайных результатах и переоценивает свои шансы на успех.

Например, психологи Дэниел Канеман и Амос Тверски рассмотрели лотерею, где выигрышный билет имеет номер 865304, и есть три владельца билетов с номерами 361204, 965304 и 865305 соответственно. Они утверждали, что первые два владельца билетов не будут иметь проблем, тогда как третий будет испытывать разочарование из-за эффекта near-miss.

Однако влияние "почти выигрыша" изучалось не только на людях. В эксперименте на крысах 2024 года для изучения эффекта near-miss использовалось устройство, похожее на игровые слоты. Автомат позволял крысам нажимать рычаг, и если все три индикатора на дисплее мигали, крысы выигрывали гранулу еды. Если же был другой вариант, то налагался штраф. Эксперимент показал, что крысы чаще нажимали рычаг, когда выигрывали или мигали два из трех индикаторов, что соответствует эффекту "почти выигрыша". Различные исследования показали, что около 30% near-miss увеличивали уровень азартного поведения.

В то же время, ученые отмечают, что не все исследования подтверждают одинаковое влияние этого феномена. К примеру, исследование, опубликованное издательством Cambridge University Press, не выявило никаких доказательств существования этого когнитивного предубеждения.

Как следствие, к "почти выигрышам" следует относиться так же, как и к любому другому проигрышу. Ведь независимо от того, насколько близко было победное сочетание, результат остается случайным. Осознание этого механизма является одним из ключевых элементов ответственной игры и профилактики игровой зависимости.