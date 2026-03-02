Шість людей заробили мільйони на авіаударах США по Ірану

Поки світ стежив за ескалацією між США та Іраном, на ринках прогнозів окремі гравці заробляли мільйони. За даними аналітичної платформи Bubblemaps, шестеро акаунтів отримали близько 1,2 млн доларів (понад 50 мільйонів гривень), зробивши ставки на те, що 28 лютого США завдадуть авіаударів по Ірану.

Люди заробили мільйони на ударах США по Ірану. Фото з відкритих джерел

Вранці 28 лютого Дональд Трамп оголосив про початок великої військової операції спільно з Ізраїлем проти Ірану. Згодом Тегеран атакував у відповідь по американських військових базах в регіоні, а також стало відомо про смерть аятоли Алі Хаменеї. На тлі цих подій активність на платформах прогнозів різко зросла.

Зокрема, на Polymarket ставки на події навколо ситуації в Ірані сягнули десятків мільйонів доларів, а шість людей змогли виграти 1,2 млн доларів роблячи ставку за кілька годин до початку американських ударів. Як вказують аналітики, це викликало підозри щодо можливого використання інсайдерської інформації. Формально такі дії заборонені, однак контроль за дотриманням правил здійснюють самі платформи.

Активні події на платформі Polymarket перед атакою на Іран

Як пише видання The Independent, крім Polymarket також гравці ставили гроші на іншій схожій платформі Kalshi, де було поставлено 36 млн доларів на сценарії зміни режиму в Ірані, а ще 31 млн на те, чи залишиться Хаменеї при владі до кінця березня. Таким чином, з початком ударів США та Ізраїлю по Ірану, а також через смерть Алі Хаменеї, деякі люди заробили мільйони доларів.

Через такі спекуляції сенатор США Кріс Мерфі назвав ситуацію "божевіллям" і пообіцяв ініціювати законопроєкт, який обмежить подібну торгівлю на платформах прогнозів.

