Шесть человек заработали миллионы на авиаударах США по Ирану

Пока мир следил за эскалацией между США и Ираном, на рынках прогнозов некоторые игроки зарабатывали миллионы. По данным аналитической платформы Bubblemaps, шесть аккаунтов получили около 1,2 млн долларов (более 50 миллионов гривен), сделав ставки на то, что 28 февраля США нанесут авиаудары по Ирану.

Люди заработали миллионы на ударах США по Ирану. Фото из открытых источников

Утром 28 февраля Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции совместно с Израилем против Ирана. Впоследствии Тегеран атаковал в ответ по американским военным базам в регионе, а также стало известно о смерти аятоллы Али Хаменеи. На фоне происходящего активность на платформах прогнозов резко возросла.

В частности, на Polymarket ставки на события вокруг ситуации в Иране достигли десятков миллионов долларов, а шесть человек смогли выиграть 1,2 млн долларов, делая ставку за несколько часов до начала американских ударов. Как указывают аналитики, это вызвало подозрения в возможном использовании инсайдерской информации. Формально такие действия запрещены, однако контроль соблюдения правил осуществляют сами платформы.

Активные события на платформе Polymarket перед атакой на Иран

Как пишет издание The Independent, кроме Polymarket также игроки ставили деньги на другой схожей платформе Kalshi, где было поставлено 36 млн долларов на сценарии смены режима в Иране, а еще 31 млн на то, останется ли Хаменеи у власти до конца марта. Таким образом, с началом ударов США и Израиля по Ирану, а также из-за смерти Али Хаменеи некоторые люди заработали миллионы долларов.

Из-за таких спекуляций сенатор США Крис Мерфи назвал ситуацию "безумием" и пообещал инициировать законопроект, который ограничит подобную торговлю на платформах прогнозов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американские авиаудары по Ирану это не первый случай, когда люди зарабатывают значительные суммы денег, делая ставки на военную деятельность США. За несколько дней до операции США по устранению Мадуро пользователь поставил деньги и выиграл более 400 тысяч долларов.

Также "Комментарии" писали, что платформа Polymarket также прогнозировала окончание войны в Украине и оккупацию украинских территорий до определенной даты. После этого Национальная комиссия по регулированию электронных коммуникаций приняла решение о блокировании Polymarket в Украине.