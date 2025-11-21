Закінчення війни в Україні у 2025 році: шанси різко змінилися

Прогнози щодо закінчення війни в Україні різко змінилися після повідомлень про новий мирний план США, з яким погодився працювати Володимир Зеленський. На тлі цих новин платформа прогнозів Polymarket зафіксувала істотний стрибок очікувань щодо потенційного припинення вогню та укладання мирної угоди.

Прогнози щодо закінчення війни змінилися після новин про мирний план США

За даними Polymarket, починаючи з 15 листопада спостерігалися найнижчі показники щодо укладання мирної угоди між Україною та Росією до кінця 2025 року. Тоді показники впали нижче 5%, а в деякі моменти опускалися до 3,5%. Водночас імовірність того, що війна закінчиться у 2026 році, становила близько 30%.

Однак ситуація змінилася після появи інформації про мирний план США. Станом на 21 листопада Polymarket оцінює шанс закінчення війни до кінця 2025 року вже у 10%, а завершення війни у 2026 році — у 47%, що на 17 відсоткових пунктів більше, ніж кілька днів тому.

Шанси на закінчення війни в Україні до кінця 2025 року. Polymarket

Шанси на мирну угоду до кінця 2026 року. Polymarket

Окремо Polymarket оцінює ймовірність запровадження режиму тиші на фронті. Тут зміни ще відчутніші. Після повідомлень про мирний план Трампа, шанси на припинення вогню до кінця 2025 року зросли більш ніж утричі — з 5% до 16%. А прогноз щодо 2026 року піднявся до 54%, додавши 12 пунктів.

Шанси на припинення вогню в Україні до кінця 2025 року. Polymarket

Шанси на припинення вогню в Україні до кінця 2026 року. Polymarket

Polymarket — це децентралізована платформа прогнозів, що працює на основі криптовалют. Користувачі купують "акції" певних подій і отримують прибуток у разі їх здійснення. Саме тому такі ринки часто називають "барометром громадських очікувань". На відміну від соцопитувань, прогнозні ринки вважаються більш чутливими до новин, адже люди ставлять гроші на певний очікуваний сценарій.

