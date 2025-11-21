logo

Окончание войны в Украине в 2025 году: шансы резко изменились

Polymarket резко повысил шансы на завершение войны в Украине в 2025-2026 годах после новостей о мирном плане США.

21 ноября 2025, 20:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Прогнозы об окончании войны в Украине резко изменились после сообщений о новом мирном плане США, с которым согласился работать Владимир Зеленский. На фоне этих новостей платформа прогнозов Polymarket зафиксировала существенный скачок ожиданий потенциального прекращения огня и заключения мирного соглашения.

Окончание войны в Украине в 2025 году: шансы резко изменились

Прогнозы об окончании войны изменились после новостей о мирном плане США

По данным Polymarket, начиная с 15 ноября наблюдались самые низкие показатели относительно заключения мирного соглашения между Украиной и Россией до конца 2025 года. Тогда характеристики упали ниже 5%, а в некие моменты опускались до 3,5%. В то же время, вероятность того, что война закончится в 2026 году, составляла около 30%.

Однако ситуация изменилась после появления информации о мирном плане США. По состоянию на 21 ноября Polymarket оценивает шанс окончания войны к концу 2025 года уже в 10%, а завершение войны в 2026 году — в 47%, что на 17 процентных пунктов больше, чем несколько дней назад.

Окончание войны в Украине в 2025 году: шансы резко изменились - фото 2

Шансы на окончание войны в Украине до конца 2025 года. Polymarket

Окончание войны в Украине в 2025 году: шансы резко изменились - фото 2

Шансы на мирное соглашению до конца 2026 года. Polymarket

Отдельно Polymarket оценивает возможность введения режима тишины на фронте. Здесь изменения еще более ощутимы. После сообщений о мирном плане Трампа, шансы на прекращение огня к концу 2025 года выросли более чем в три раза — с 5% до 16%. А прогноз на 2026 год поднялся до 54%, прибавив 12 пунктов.

Окончание войны в Украине в 2025 году: шансы резко изменились - фото 2

Шансы прекращения огня в Украине до конца 2025 года. Polymarket

Окончание войны в Украине в 2025 году: шансы резко изменились - фото 2

Шансы на прекращение огня в Украине до конца 2026 года. Polymarket

Polymarket – это децентрализованная платформа прогнозов, работающая на основе криптовалют. Пользователи покупают "акции" определенных событий и получают прибыль при их осуществлении. Именно поэтому такие рынки часто называют барометром общественных ожиданий. В отличие от соцопросов прогнозные рынки считаются более чувствительными к новостям, ведь люди ставят деньги на определенный ожидаемый сценарий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал условия Украины в ответ на новый мирный план США.

Также "Комментарии" писали, что США установили дедлайн для Зеленского на подписание мирного плана.



