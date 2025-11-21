Окончание войны в Украине в 2025 году: шансы резко изменились

Прогнозы об окончании войны в Украине резко изменились после сообщений о новом мирном плане США, с которым согласился работать Владимир Зеленский. На фоне этих новостей платформа прогнозов Polymarket зафиксировала существенный скачок ожиданий потенциального прекращения огня и заключения мирного соглашения.

По данным Polymarket, начиная с 15 ноября наблюдались самые низкие показатели относительно заключения мирного соглашения между Украиной и Россией до конца 2025 года. Тогда характеристики упали ниже 5%, а в некие моменты опускались до 3,5%. В то же время, вероятность того, что война закончится в 2026 году, составляла около 30%.

Однако ситуация изменилась после появления информации о мирном плане США. По состоянию на 21 ноября Polymarket оценивает шанс окончания войны к концу 2025 года уже в 10%, а завершение войны в 2026 году — в 47%, что на 17 процентных пунктов больше, чем несколько дней назад.

Шансы на окончание войны в Украине до конца 2025 года. Polymarket

Шансы на мирное соглашению до конца 2026 года. Polymarket

Отдельно Polymarket оценивает возможность введения режима тишины на фронте. Здесь изменения еще более ощутимы. После сообщений о мирном плане Трампа, шансы на прекращение огня к концу 2025 года выросли более чем в три раза — с 5% до 16%. А прогноз на 2026 год поднялся до 54%, прибавив 12 пунктов.

Шансы прекращения огня в Украине до конца 2025 года. Polymarket

Шансы на прекращение огня в Украине до конца 2026 года. Polymarket

Polymarket – это децентрализованная платформа прогнозов, работающая на основе криптовалют. Пользователи покупают "акции" определенных событий и получают прибыль при их осуществлении. Именно поэтому такие рынки часто называют барометром общественных ожиданий. В отличие от соцопросов прогнозные рынки считаются более чувствительными к новостям, ведь люди ставят деньги на определенный ожидаемый сценарий.

