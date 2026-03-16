Шахтар - Лех: букмекери різко змінили шанси команд на матч відповідь Ліги конференцій

Донецький "Шахтар" наблизився до виходу в чвертьфінал Ліги конференцій УЄФА після впевненої перемоги в першому матчі над клубом "Лех" з Познані. Перед поєдинком-відповіддю букмекери суттєво переглянули шанси української команди у протистоянні з польським клубом.

Ставки букмекерів на матч відповідь "Шахтар" - "Лех".

Матч відповідь Ліги конференцій "Шахтар" — "Лех" відбудеться 19 березня. Номінально домашня гра українського клубу пройде на Міському стадіоні імені Генріка Реймана у Кракові, оскільки через війну в Україні команда змушена проводити міжнародні матчі за кордоном. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Перший матч між командами відбувся 12 березня у Познані та завершився перемогою "Шахтаря" з рахунком 3:1. Цей результат значно змінив оцінки букмекерів. Якщо перед стартом двоматчевого протистояння український клуб мав лише невелику перевагу, то тепер його шанси на прохід до наступного раунду оцінюються майже як гарантовані.

За поточними коефіцієнтами, на перемогу "Шахтаря" у матчі-відповіді пропонують коефіцієнт 2,00. Шанси на нічию оцінюють у 3,60, а перемога польського клубу йде з коефіцієнтом 3,50. Ще більш показовими є ставки на вихід до чвертьфіналу. Ймовірність проходу донеччан букмекери оцінюють коефіцієнтом 1,02, тоді як шанси "Леха" — 11,00. Для порівняння, перед першим матчем шанси на прохід "Шахтаря" становили близько 1,66, а "Леха" — 2,10.

Якщо український клуб збереже перевагу за сумою двох матчів, у чвертьфіналі турніру він зіграє з переможцем пари "АЗ Алкмар" — "Спарта" Прага. У першій зустрічі цієї дуелі нідерландська команда здобула перемогу з рахунком 2:1.

